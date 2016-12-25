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Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи
20:0325.12.2016
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Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка на благотворительном вечере Добрый вечер от доктора Лизы и Ксении Собчак в поддержку пострадавших на Кубани
Президент РФ Владимир Путин и директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка
Елизавета Глинка привезла группу тяжелобольных детей из Донецка в Москву
Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка дает интервью журналистам
Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка в офисе фонда
Доктор Лиза — Елизавета Глинка оказывает помощь на дому
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка с собакой у офиса фонда
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе в Москве
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ
Елизавета Глинка во время посадки детей на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
Дети из Донбасса отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС РФ
Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка на благотворительном вечере Добрый вечер от доктора Лизы и Ксении Собчак в поддержку пострадавших на Кубани
© РИА Новости. Валерий Левитин
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Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
Президент РФ Владимир Путин и директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
Елизавета Глинка привезла группу тяжелобольных детей из Донецка в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей.
Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка дает интервью журналистам
© РИА Новости
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Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

На фото: Елизавета Глинка дает интервью журналистам перед вывозом из городской больницы группы тяжелобольных детей.
Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства
© РИА Новости. Илья Питалев
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За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.

На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка в офисе фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Доктор Лиза — Елизавета Глинка оказывает помощь на дому
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.

На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка с собакой у офиса фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С 2014 года Доктор Лиза не раз посещала Украину с гуманитарными миссиями.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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С того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта в Донбассе, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить лечение.
Елизавета Глинка во время посадки детей на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов в своем обращении памяти Доктора Лизы.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Дети из Донбасса отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
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Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительстваМилосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы20:0325.12.2016
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Благотворитель и правозащитница Елизавета Глинка, погибшая при крушении летевшего в Сирию Ту-154, — в фотоленте Ria.ru.

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