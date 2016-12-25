Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы

Благотворитель и правозащитница Елизавета Глинка, погибшая при крушении летевшего в Сирию Ту-154, — в фотоленте Ria.ru.
- Светлая память этой замечательной женщине.20:4525.12.201613
- ни "+" ни "-" рука не поднимается поставить...
врач от бога... Челавек с большой буквы...
память вечная светлому человеку...20:4825.12.201617
- Царство небесное!
Скорбим21:2225.12.20167
- Доктор Лиза, она спасала детей, у неё у самой детские черты лица, выдавили в ней взрослого человека, её глаза, умный взгляд который всегда готов прийти на помощь.
Она образец для подражания не только врачам, а всем людям, это святой человек.
Светлая ей память и всем погибшим в этой жуткой катастрофе.02:5726.12.20164
- Чудесная, добрая, смелая, замечательная доктор Лиза навсегда останется в наших сердцах. Как жесток и несправедлив этот мир, если его покидают лучшие... Светлая память всем погибшим.12:0826.12.20162
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