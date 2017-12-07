Трудности перевода: как незрячие смотрят кино

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Если вы когда-нибудь задавали себе вопрос, смотрят ли незрячие люди кино, вот ответ: смотрят. Они не говорят "пойдем послушаем новый фильм", а смотрят кино, как и все остальные. В этом им помогают редкие специалисты, создающие аудиодескрипцию (словесное описание) к кинолентам. Как происходит этот процесс — в материале РИА Новости.

Сложная работа

Если зрячий ребенок спокойно расскажет, как выглядит кот Матроскин из отечественного мультфильма, то для незрячего мальчика и незрячей девочки кот будет немного разным — таким, каким они представят его, опираясь на свое воображение и чужое профессиональное описание.

"Площадка между лестничными пролетами подъезда, помахивая хвостом и глядя в окно, на подоконнике сидит серый кот. На голове — три продольных черных полоски. Спинка украшена поперечными светло-серыми полосами, светлая шерсть на шейке похожа на воротник, кончик хвоста белый, глаза зеленые. Жуя бутерброд с колбасой, по лестнице спускается мальчик среднего школьного возраста. У мальчика ярко-рыжие прямые волосы, румяные щеки, синие брючки, желтая футболка с синей полосой на груди. Остановившись на площадке, откусывает большой кусок от бутерброда…" — так выглядят первые сцены мультфильма "Трое из Простоквашино" в аудиодескрипции.

Правильно рассказать фильм может не каждый — это сложная работа, у которой есть свои правила и особенности. Иван Борщевский — один из немногих в России, кто занимается адаптацией произведений искусства, в первую очередь кино, для зрителей с особыми потребностями — слепых и глухих.

© Фото : Николай Алымов Аудиодескриптор Иван Борщевский © Фото : Николай Алымов Аудиодескриптор Иван Борщевский

"Для незрячих я делаю аудиодескрипцию к фильмам. В России этот процесс называется тифлокомментированием. Для глухих создаю субтитры, — говорит Иван. — Я использую термин "аудиодескрипция", потому что это международный универсальный вариант. Следую в своей работе международным стандартам, которые основаны на традициях отечественной лингвистики. Во всем мире аудиодескрипция считается видом аудиовизуального перевода. Из-за этой терминологической разницы зарубежные специалисты не всегда знают, что в России этим занимаются".

С чего начать

Хороший "перевод" органично вписывается в повествование фильма и не мешает его восприятию. Главное — чтобы рассказчик не нарушил авторский замысел. По словам Ивана, незрячий, просматривая кино, должен смеяться и плакать там, где будет смеяться и плакать обычный зритель.

Перед тем как начать работу над фильмом, нужно несколько раз посмотреть картину, один раз обязательно "вслепую". Во время таких просмотров специалист отмечает моменты, которые невозможно понять, не видя происходящее на экране. Определяются историческая эпоха, жанр, целевая аудитория самого кино — все это влияет на выбор лексики. Дальше происходящее в фильме описывается при помощи вопросов: кто, что, когда и где.

По правилам глаголы всегда употребляются в настоящем времени.

"В процессе обязательно консультируюсь с незрячими — они оценивают качество. Нередко ищу консультантов, если в фильме встречаются предметы или явления, в которых я разбираюсь слабо. Например, когда описывал фильм "Большой", обращался за консультацией к артистам из Мариинского театра", — делится Иван.

Главный принцип и проблема аудиодескрипции — рассказ о происходящем без собственной интерпретации, важно не потерять режиссерский замысел.

Мир другими глазами

"Одного и того же человека можно назвать "толстым", "полным", "жирным", "пухленьким" и так далее. Каждое из этих прилагательных отражает то или иное отношение автора к персонажу. Представьте, если главный герой — обаятельный толстяк, а я буду использовать слова "располневший", "обрюзгший". Тогда у зрителя сложится неверное представление о нем", — объясняет Борщевский.

Увидеть мир при помощи слов незрячим помогают не только профессионалы, но и волонтеры. С 2015 года существует проект "Опиши мне", придуманный Маргаритой Мельниковой: слепые люди могут заказать описание клипа, поздравительной открытки, фотографии друга по переписке, вообще любого изображения, которое они хотят увидеть.

"Эти рассказы расширяют наш кругозор. Они делают нас ближе к зрячим. Да, можно просто не ходить в кино, можно сидеть в кинотеатре и ничего не понимать. Тифлокомментарии выводят не только поход в кинотеатр на новый уровень, но и культуру страны в целом", — говорит Маргарита.

Стать волонтером проекта может каждый, кто в совершенстве владеет русским языком и адекватно оценивает свои силы. "Часто у них не хватает времени делать объемные описания. Бывает, что не укладываются в срок. От чьих-то услуг я сама отказываюсь", — рассказывает руководитель "Опиши мне". Сейчас в проекте постоянно работают 15 добровольцев.

"Проект, конечно, больше не про описание, а про человеческое отношение друг к другу. Волонтеры могут творчески себя реализовать, почувствовать себя нужными, а незрячие приоткрывают для себя мир визуальных образов, — считает Мельникова. — Есть незрячие, которым неинтересно, как что выглядит, которые не хотят суррогата: им нужно либо зрение, либо ничего. Но есть и другие люди. Я, например, получая описания видеоклипов, каждый раз радуюсь. У нас появились материалы о выступлениях фигуристов. Я их читала и плакала: если бы не проект, я бы не узнала, как это красиво".

Переводчик как ниндзя

Для незрячих адаптируют не только кино, но и спортивные состязания, музейные экспозиции — применение аудиодескрипции этим не ограничивается. Сейчас в планах Ивана вместе с коллегами из Автономного университета Барселоны — аудиодескрипция компьютерных игр и VR (виртуальная реальность)

"Переводчик" всегда старается не перегрузить лишними деталями свой рассказ. Здесь очень важны наблюдательность и умение выделить главное.

"Например, в кино участвует массовка. Если у меня время есть, я могу кого-то выделить, но если времени нет, уделяю внимание главным героям и их конфликту. Однако если часть массовки участвует в развитии истории, то я обязан их упомянуть. Самый яркий пример — девочка в красном пальто в "Списке Шиндлера". Она часть массовки, но одновременно важна для развития сюжета. Ее нельзя не упомянуть", — конкретизирует Иван Борщевский.

Работа аудиодескриптора изначально осложнена тем, что создатели фильмов не думают о том, что их картины будут адаптировать для незрячих. Есть ленты, построенные практически на одних диалогах.

"По сути, аудиодескриптор как переводчик — похож на ниндзя: если его заметили, значит, что-то пошло не так. Хорошая аудиодескрипция органично вплетается в повествование фильма и не мешает его восприятию, — говорит Иван. — Фразы моего описания, которые потом будет озвучивать профессиональный актер, укладываю между репликами героев фильма так, чтобы не перекрывать их. Когда работа готова, я просматриваю фильм еще раз, читаю вслух то, что у меня получилось. Могу вычеркнуть что-нибудь или подобрать более удачное слово".

Доступная среда

Летом 2017 года в России приняли закон, обязавший российских кинопроизводителей снабжать фильмы, производство которых финансируется из бюджета, субтитрами и тифлокомментариями. С 1 января 2018-го кинопрокатчики должны будут обеспечить доступную среду для инвалидов при просмотре таких фильмов.

"У нас уже есть опыт проведения адаптированных показов. В нескольких кинотеатрах "КАРО" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге в течение полутора лет работают залы для людей с расстройствами аутистического спектра, которые мы открыли совместно с нашими коллегами из компании Disney и Фонда "Выход". Судя по отзывам зрителей, это действительно нужная инициатива, и мы продолжаем расширять аудиторию адаптированных показов. Мы дали подробные комментарии к законопроекту и рассчитываем на финансовую поддержку этой инициативы со стороны государства", — комментирует Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров "КАРО".

По словам Борщевского, большое число энтузиастов по всей стране помогают делать описания. В библиотеках для людей с инвалидностью по зрению сотрудники самостоятельно "пересказывают" фильмы. Всероссийское общество слепых проводит кинопоказы с тифлокомментариями.

"Комментарии к изображениям не облегчают нам жизнь — их смысл совсем не в этом. Зрячие люди имеют привилегию наслаждаться миром, фильмами, фотографиями по умолчанию и зачастую не задумываются об этом. Мы тоже хотим знать, что показывают в клипе, который набрал миллионы просмотров, и как, например, выглядят айсберги", — говорит Маргарита Мельникова.

Российские аудиодескрипторы востребованы и на международном рынке. В одном только Китае, где очень популярна как советская киноклассика, так и российские фильмы, потребителей аудиодескрипции около 30 миллионов человек. Схожие цифры и в Индии.