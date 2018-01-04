Лучшие выставки 2018 года: Рембрандт, Волошин и искусство эпохи Мин

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Выставки картин Рембрандта, Пабло Пикассо и Максимиллиана Волошина, жемчужин искусства эпохи Мин и лучших украшений известного итальянского дома BVLGARI, ретроспективы бельгийского художника-концептуалиста Марселя Бротарса и Василия Верещагина пройдут в федеральных и частных музеях в Москве в 2018 году.
Рембрандт, Пикассо и эпоха Эдо
В июне ГМИИ совместно с музеем Виченцы откроет выставку итальянского искусства XVII–XVIII веков, объединяющую около 50 произведений из российского и итальянского собраний. Коллекции двух музеев дополняют друг друга: в залах пейзажи и городские пейзажи-панорамы (ведуты) Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ будут соседствовать с картинами из музея Виченцы на евангельские темы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.
Одним из важных событий перекрестного года России и Японии станет выставка "Изобразительное искусство эпохи Эдо". В экспозиции будет представлено более 120 работ художников различных традиционных художественных школ. Российская публика впервые увидит всю палитру художественных течений японского искусства XVII–XIX веков, в том числе произведения художников школы Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, укиё-э. А в конце года в музее можно будет увидеть произведения живописи и графики Пабло Пикассо, которые были посвящены танцовщице Ольге Хохловой.
Верещагин, Волошин и Кабаковы
В марте в галерее откроется масштабная ретроспектива лучших живописных и графических работ Василия Верещагина. Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, "Русский Север", Японская серия.
Третьяковка планирует показать своим посетителям лучшие акварели Максимилиана Волошина, начиная с европейского периода, который менее известен зрителю, до крымских пейзажей 1920-х годов, работы скульптора-импрессиониста Павла Трубецкого, а также устроить крупные ретроспективные выставки художников Ильи и Эмилии Кабаковых и одного из основоположников русского художественного авангарда Михаила Ларионова.
Эпоха Мин и украшения BVLGARI
На экспозиции посетители увидят уголок "кабинета интеллектуала", в котором будут представлены разнообразные предметы убранства интерьера. В экспозицию будут включены образцы изысканного фарфора, демонстрирующего практически все достижения мастеров-керамистов этого периода, ювелирные изделия и уникальный набор фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии.
Осенью в Музеях Кремля пройдет ретроспективная выставка, представляющая произведения высокого ювелирного искусства всемирно известного итальянского дома BVLGARI, история которого насчитывает более ста тридцати лет.
В двух выставочных залах кремлевского музея – Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца – будут представлены более 400 уникальных драгоценных украшений из Коллекции исторического наследия BVLGARI, а также из мировых частных собраний.
Sotheby's и Бротарс
Осенью в Музее откроется первая в России ретроспектива бельгийского художника-концептуалиста Марселя Бротарса. Выставка сосредоточена на исследовании способов работы художника с поэтическими текстами и языком в целом, а также на важнейшем для практики Бротарса понятии институциональной критики. Кроме того, в 2018 году в Музее состоятся показы работ Андро Векуа, Анри Сала и Дамиана Ортеги.