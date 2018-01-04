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Лучшие выставки 2018 года: Рембрандт, Волошин и искусство эпохи Мин

14:1304.01.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетители акции Ночь в музее в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Архивное фотоПосетители акции Ночь в музее в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Выставки картин Рембрандта, Пабло Пикассо и Максимиллиана Волошина, жемчужин искусства эпохи Мин и лучших украшений известного итальянского дома BVLGARI, ретроспективы бельгийского художника-концептуалиста Марселя Бротарса и Василия Верещагина пройдут в федеральных и частных музеях в Москве в 2018 году.

Рембрандт, Пикассо и эпоха Эдо

Афиша балета Нуреев. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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В марте в Государственном музее изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина покажут картины Рембрандта, Франса Халса и Яна Вермеера Делфтского, а также лейденских живописцев, представителей так называемой изящной живописи, из коллекции нью-йоркской четы Томаса и Дафны Каплан.

В июне ГМИИ совместно с музеем Виченцы откроет выставку итальянского искусства XVII–XVIII веков, объединяющую около 50 произведений из российского и итальянского собраний. Коллекции двух музеев дополняют друг друга: в залах пейзажи и городские пейзажи-панорамы (ведуты) Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ будут соседствовать с картинами из музея Виченцы на евангельские темы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.

Одним из важных событий перекрестного года России и Японии станет выставка "Изобразительное искусство эпохи Эдо". В экспозиции будет представлено более 120 работ художников различных традиционных художественных школ. Российская публика впервые увидит всю палитру художественных течений японского искусства XVII–XIX веков, в том числе произведения художников школы Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, укиё-э. А в конце года в музее можно будет увидеть произведения живописи и графики Пабло Пикассо, которые были посвящены танцовщице Ольге Хохловой.

Верещагин, Волошин и Кабаковы

Афиша фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Третьяковская галерея в следующем году представит выставку восьми портретов кисти Карла Брюллова, а также впервые выставку скульптора Николая Никогосяна. На ней впервые будут полно показаны не только произведения скульптуры, но и его живописные произведения: портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты — 60 полотен из собрания семьи мастера.

В марте в галерее откроется масштабная ретроспектива лучших живописных и графических работ Василия Верещагина. Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, "Русский Север", Японская серия.

Музей. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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Также музей не пройдет мимо современного искусства и утверждает, что впервые переосмыслит художественные процессы в российском искусстве начала XXI века. Проект продемонстрирует разнообразие идей и практик, которые появились в этот период: нонспектакулярное искусство, эстетика взаимодействия, симуляционизм, социальные проекты и политические акции, связанные с новым поколением художников.

Третьяковка планирует показать своим посетителям лучшие акварели Максимилиана Волошина, начиная с европейского периода, который менее известен зрителю, до крымских пейзажей 1920-х годов, работы скульптора-импрессиониста Павла Трубецкого, а также устроить крупные ретроспективные выставки художников Ильи и Эмилии Кабаковых и одного из основоположников русского художественного авангарда Михаила Ларионова.

Эпоха Мин и украшения BVLGARI

Книги. Архивное фото
© Fotolia / xy
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В Музеях Московского Кремля впервые откроется выставка из собрания Шанхайского художественного музея, посвященная искусству эпохи династии Мин. Специалисты называют этот период "культурой интеллектуалов", так как увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов становится настоящим культом.

На экспозиции посетители увидят уголок "кабинета интеллектуала", в котором будут представлены разнообразные предметы убранства интерьера. В экспозицию будут включены образцы изысканного фарфора, демонстрирующего практически все достижения мастеров-керамистов этого периода, ювелирные изделия и уникальный набор фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии.

Осенью в Музеях Кремля пройдет ретроспективная выставка, представляющая произведения высокого ювелирного искусства всемирно известного итальянского дома BVLGARI, история которого насчитывает более ста тридцати лет.

В двух выставочных залах кремлевского музея – Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца – будут представлены более 400 уникальных драгоценных украшений из Коллекции исторического наследия BVLGARI, а также из мировых частных собраний.

Sotheby's и Бротарс

Книги. Архивное фото
© Flickr / photogl
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Музей современного искусства "Гараж" начнет год с выставки, посвященной первым торгам аукционного дома Sotheby"s в СССР в 1988 году, обозначившим новую расстановку сил в художественном сообществе и повлиявших на возникновение в СССР, а затем в России рынка искусства. В числе главных событий весеннего сезона — выставка кинетического искусства и оп-арта 1950–1970-х годов "Трансатлантическая альтернатива", в которую войдут работы более чем 40 художников из Восточной Европы и Латинской Америки.

Осенью в Музее откроется первая в России ретроспектива бельгийского художника-концептуалиста Марселя Бротарса. Выставка сосредоточена на исследовании способов работы художника с поэтическими текстами и языком в целом, а также на важнейшем для практики Бротарса понятии институциональной критики. Кроме того, в 2018 году в Музее состоятся показы работ Андро Векуа, Анри Сала и Дамиана Ортеги.

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