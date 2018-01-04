Культурные итоги года: триумф российского кино и история с "Матильдой"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Валерия Высокосова, Анна Горбашова, Тамара Ходова. Ушедший год оказался чрезвычайно богат на громкие события, эхо которых, скорее всего, не утихнет и в году наступающем: российское кино, побив все возможные рекорды в отечественном прокате, потихоньку выходит на международную арену, вся Россия по-прежнему ждет решения о том, кто будет представлять страну на международном конкурсе "Евровидение" в Португалии, многочисленные рэп-исполнители вышли из тени, нашумевшими историями стали спор депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя и дело "Седьмой студии".

Евровидение без России

Музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года проходил в Киеве. В марте Россия объявила, что от нее на конкурс поедет певица Юлия Самойлова с песней "Flame is burning". Однако Службу безопасности Украины эта кандидатура не устроила, так как Самойлова раньше выступала в Крыму, и певице запретили въезд на территорию страны на три года. Европейский вещательный союз долгое время пытался разобраться в ситуации и все-таки дать Самойловой возможность приехать на конкурс, но в итоге предложил России транслировать "Евровидение" через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались транслировать конкурс.

Победителем "Евровидения" стал португалец Сальвадор Собрал, поэтому в следующем году конкурс будет проходить в Португалии. Российские организаторы заявили, что на конкурс от нашей страны отправят Юлию Самойлову вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать. Однако после того, как организаторы "Евровидения-2018" в Португалии огласили список участников, в который вошли 42 страны, в том числе Россия, никаких официальных заявлений об участии РФ в конкурсе сделано и не было. Самойлова заявила, что надеется все-таки выступить на "Евровидении" от России.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Победитель Евровидения Сальвадор Собрал из Португалии © AP Photo / Efrem Lukatsky Победитель Евровидения Сальвадор Собрал из Португалии

Споры вокруг диссертации

Участник сообщества "Диссернет" филолог Иван Бабицкий публично усомнился в научной ценности диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" министра культуры РФ и доктора наук Владимира Мединского. Это первый случай, когда диссертацию хотели рассмотреть не на плагиат, а именно на качество проведенной научной работы и обоснованности получения степени. Заявление о лишении Мединского ученой степени подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

Работу министра рассматривали два диссертационный совета — МГУ и Белгородского университета, оба признали претензии к Мединскому немотивированными. С ними не согласился экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. Однако окончательное решение все равно было не за советом. В октябре президиум ВАК рекомендовал министерству образования и науки не лишать Мединского степени. Его поддержало Минобрнауки, глава министерства Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении Мединского ученой степени доктора наук. Мединский со своей стороны поблагодарил оппонентов и решил издать диссертацию с пояснениями в виде монографии.

Рекорды российского кино

Прошлый, 2016 год, был объявлен в России Годом отечественного кино, и, действительно, российским фильмам удалось собрать рекордную кассу — 8 миллиардов рублей и увеличить свою долю в кинотеатрах. Были выпущены такие крупные проекты, как "Викинг" (1,5 миллиарда рублей) и "Экипаж" (1,4 миллиарда рублей), что обеспечило им высокие строчки в рейтинге самых кассовых российских фильмов. Однако настоящий бум отечественного кинобизнеса случился в 2017 году, когда кинопроизводители начали осваивать средства, выделенные им безвозмездно Фондом кино и Минкультуры.

На экраны вышли такие фильмы, как "Время первых", "Салют-7", "Гоголь. Начало", "Аритмия", "Теснота", "Заложники", а фэнтези по русским народным сказкам совместного производства России и Disney удалось обогнать "Сталинград" Федора Бондарчука и стать самым кассовым российским фильмом. Как сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, уже по предварительным итогам ясно, что российскому кино удалось не просто побить, но "разгромить" рекорд прошлого года и собрать в прокате более 12 миллиардов рублей. Не менее интересны российские успехи и на международной арене. Так, например, фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" был удостоен приза жюри Каннского кинофестиваля, а после его отправили от России на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Более того, творение Звягинцева про отсутствие любви в нашей жизни было номинировано на "Золотой глобус". Удастся ли российскому режиссеру взять эти две крупнейшие кинонаграды, станет одной из главных интриг следующего года.

Год учителя



Почти весь год не утихал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", повествующего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру 43 жалобы, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, картина оскорбляет память причисленного к лику святых царя и чувства верующих. Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.

Поклонская, как и большинство активистов на момент начала кампании против Учителя картину не видели. Режиссер приглашал Поклонскую на закрытий просмотр перед премьерой, но она отказалась. Фильм вышел в российский прокат 26 октября с маркировкой 16+ и ожидаемого на фоне скандала фурора не произвел. Кассовые сборы составили более 535 миллионов рублей при заявленном бюджете в 25 миллионов долларов. Тем не менее, Учитель назвал кассовые сборы фильма удачными, хотя и посетовал, что если бы у него было больше рекламы, сборы были бы больше. В марте следующего года режиссер примется за съемки фильма о музыканте Викторе Цое, что уже успело вызвать недовольство — на этот раз, родственников артиста. Получится ли у Учителя выпустить фильм без скандала, можно будет узнать только в 2019 году.

Музейный хит



Выставка "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", проходившая в Третьяковской галерее с 29 июля по 20 ноября, побила рекорд посещаемости нашумевшей выставки Валентина Серова – более 485 тысяч человек. Ее посетили 600 тысяч человек. На выставке Айвазовского было представлено более 200 работ мариниста из музеев и частных собраний, написанных в России, и созданных по мотивам путешествий художника на Кавказ, в Италию, Турцию. Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила журналистам, что выставка Айвазовского вошла в мировой рейтинг 10 лучших выставок.

Еще одну выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" из-за повышенного спроса Третьяковке пришлось продлить на 10 дней. В Москву привезли произведения итальянских гениев Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени из коллекции Пинакотеки Ватикана, которые чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому каждый раз их показ за рубежом становится сенсацией.

В следующем году в ГМИИ им. Пушкина пройдут выставки Пабло Пикассо, фламандца Жака Йорданса, изобразительного искусства эпохи Эдо в Японии, а также Рембрандта. В Центре современного искусства Гараж пройдет предаукционная выставка Sotheby's "Русский авангард и советское современное искусство", которая проходила в Совинцентре в 1988 году, немецкого фотографа Юргена Теллера. Московский музей современного искусства запланировал невероятно обширную программу: первой станет масштабная ретроспектива "Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик", посвященная 80-летию известного художника-нонконформиста, за ней последует "Генеральная репетиция", которая на всем своем протяжении будет постоянно меняться, ряд персональных выставок, посвященных, в частности творчеству Сергея Сапожникова, Владимира Сальникова, фотографа Стива Маккарри.

Дело режиссера

Весной уходящего года в московском театре "Гоголь-центр" и квартире режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. По версии следствия, через некоммерческую организацию "Седьмая студия", которую он основал для реализации масштабного театрального проекта "Платформа" около пяти лет назад, были похищены госсредства (в деле звучит цифра 68 миллионов рублей). В мае начались аресты. Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников, которого полиция увезла прямо со съемочной площадки фильма "Лето" о Викторе Цое в Петербурге, был помещен под домашний арест. Последней стала директор РАМТа Софья Апфельбаум, в те годы работавшая в одном из департаментов Минкультуры. Она также была помещена под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают, сам режиссер назвал обвинение "абсурдным". Суд отклонил все ходатайства и пошел на послабления лишь для Апфельбаум и Серебренникова: сегодня они имеют право на ежедневные двухчасовые прогулки.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела выступили многие известные деятели культуры.

Дело все еще находится в подвешенном состоянии: адвокаты защиты продолжают подавать апелляции, ближайшие суды могут состояться на исходе 2017 года и наверняка продолжатся в году наступающем.

В то время как Серебренников оказался в вынужденной изоляции, его творчество продолжает жить. В сентябре на сцене "Гоголь-центра" состоялась премьера "Маленьких трагедий" по Пушкину, в октябре в Штутгартской опере показали оперу "Гензель и Гретель", а в декабре зрители Большого театра наградили аплодисментами балет "Нуреев" (а гендиректор ГАБТа Владимир Урин сообщил, что спектакль вернется на сцену весной 2018 года).

© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на продление домашнего ареста Кирилла Серебренникова. 4 декабря 2017 © Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на продление домашнего ареста Кирилла Серебренникова. 4 декабря 2017

Чувак, это рэпчик



Привычное культурно-музыкальное пространство в уходящем году преобразилось благодаря рэп-баттлам, которые из андеграундного развлечения для "своих" превратились в настоящий феномен. Причиной тому послужил исторический поединок между Мироном Федоровым, выступающим под псевдонимом Oxxxymiron и Вячеславом Машновым, обладателем множества имен, среди которых Слава КПСС, Гнойный или Соня Мармеладова. В течение пяти лет до этого Федоров, юноша из интеллигентной семьи, выпускник Оксфорда и талантливый, по мнению многих, музыкант буквально рвал в клочья всех своих соперников в словесных состязаниях — и широкие слои населения это никак особо не интересовало — а вот единственная запись его поражения набрала более 26 миллионов просмотров. Вся Россия буквально сошла с ума: именитые критики, литературоведы и литераторы всерьез принялись обсуждать достоинства и недостатки нового поэтического слова, выступления Мирона и Вячеслава разлетелись на цитаты, а медийные персоны наперебой принялись вызывать друг друга на дуэль.

Следующего баттла между Оксимироном и американцем ливанского происхождения Dizaster (Баширом Ягами), который состоялся в Лос-Анджелесе несколькими месяцами позже, многочисленные фанаты ожидали с замиранием сердца. Настоящих судей в этом поединке не было, но в социальных сетях Федоров скромно отреагировал на поединок строчкой из песни другого модного нынче рэпера Face "Я роняю Запад". Рэп-культура внезапно стала главной темой для обсуждения — внимание широкой публики привлекли также Скриптонит, Хаски, Фараон, Face и другие исполнители, которых оказалось неожиданно много. Теперь их хиты звучат в современных российских фильмах и театральных постановках, а сами они собирают полные залы фанатов. В будущем году поклонникам Оксимирона остается надеяться, что его затянувшийся альбомный перерыв, наконец-то, завершится (пластинка "Горгород" вышла в свет в 2015 году), а остальным – ждать, что формат рэп-баттлов вернется на привычную ему клубную площадку.

Утраты года



В 2017 году российская культура понесла невосполнимую утрату – 22 ноября после тяжелой и продолжительной болезни в Лондоне на 56-ом году жизни скончался выдающийся российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, покоривший лучшие мировые сцены- лондонский Королевский театр Ковент-Гарден, нью-йоркский Метрополитен-опера, Парижскую оперу, миланский Ла Скала и другие. Два с половиной года он мужественно боролся с раком мозга. Певец перестал выступать на оперной сцене в конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, но не прерывал концертную деятельность, последний концерт он дал у себя на родине в Красноярске.

18 сентября не стало еще одного выдающегося оперного певца — народного артиста СССР, солиста Большого театра Зураба Соткилавы. В Большом театре в разные годы Соткилава исполнял партии Манрико в опере "Трубадур", Радамеса в "Аиде", Ричарда в "Бале-маскараде", Измаила в "Набукко" и Отелло в одноименной опере Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини, Туридду в "Сельской чести" Пьетро Масканьи. Соткилава неоднократно выступал на сценах лучших оперных театров мира: Ла Скала, Лондонской королевской оперы, Баварской Штатс-оперы, Дрезденской оперы, Норвежской оперы, Болонского театра Коммунале, оперных театров Лисео в Барселоне и Ля Фениче в Венеции.

Сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Выражая соболезнования премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Задорнов был "мастером острого слова и мгновенной импровизации. Он обладал своей позицией, системой ценностей, очень личным взглядом на происходящее. Всё это было в его книгах, рассказах, миниатюрах и монологах".

Народный артист СССР Леонид Броневой ушел из жизни 9 декабря на 89-ом году жизни. Исполнитель ролей группенфюрера СС Мюллера во всенародном хите Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", куплетиста Велюрова в нетленной комедии Михаила Козакова "Покровские ворота" более 20 лет прослужил в театре "Ленком". По признанию худрука театра Марка Захарова от Броневого за это время он "порядком натерпелся", но прощал ему все за непревзойденный талант.

Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с народным художником СССР Ильей Глазуновым, ушедшим из жизни 9 июня в возрасте 87 лет. В 2017 году не стало народного артиста Алексея Баталова, народного артиста России Георгия Тараторкина, народного артиста РСФСР Алексей Петренко, актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Невосполнимую утрату понесла отечественная литература. Знаменитый поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко – автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира — скончался 1 апреля в своем доме в США на 85-м году жизни. 5 июля не стало публициста и писателя, автора автора советского бестселлера "Иду на грозу" Даниила Гранина.