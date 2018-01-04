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Итоги и ожидания

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в экономике в 2018 году

11:3204.01.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры 5000 рублей. Архивное фотоКупюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Наиболее ожидаемые события и решения в российской экономике 2018 года готовятся уже давно, но большинство из них предсказуемо перенесены в следующий политический цикл, чтобы дать пространство для маневра новому правительству, которое будет сформировано после президентских выборов.

Вырастут ли в России налоги, будет ли повышен пенсионный возраст, есть ли пределы расширения западных санкций и сможет ли российская финансовая система стать, наконец, той самой "тихой гаванью", где будет приятно хранить капиталы в период мировых потрясений?

Ответы на эти вопросы могут кому-то не понравиться, но они обязательно должны быть получены в новом году. Иначе из главных ожидаемых событий года они превратятся в его главные разочарования.

1. Новое правительство — новые реформы

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Вильф
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Греф: бизнес ждет масштабных экономических реформ после выборов 2018 года
Главным событием наступающего года станут выборы президента России, которые будут сопровождаться отставкой действующего и формированием нового кабинета министров. Предположения о составе будущего правительства пока равносильны гаданию на кофейной гуще, однако повестка реформ формируется именно сейчас.

Ключевая задача будущего экономического блока правительства — обеспечить выход экономики России на темпы роста выше 3% в год. Достичь такого результата невозможно без проведения реформ в судебной системе, в области защиты права собственности, да и в целом без улучшения инвестиционного климата в стране.

Уровень предпринимательской уверенности в России все еще довольно низкий — слишком много неясного в части будущего налоговой системы страны, давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных ведомств еще высоко, а вера в низкую инфляцию, стабильность национальной валюты и процентных ставок пока до конца не окрепла.

2. Налоговый маневр 22/22

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин прокомментировал идею отмены налогов в ряде регионов
Власти уже несколько лет обещают сделать российскую налоговую систему прозрачной и предсказуемой для бизнеса, но, как это случалось и раньше, именно налоговая реформа может стать самым ожидаемым сюрпризом 2018 года. Президент обещал, что общий уровень налоговой нагрузки в России расти не будет, но вопрос о том, как она будет распределена, остается открытым.

Финансово-экономический блок правительства намекал, что было бы более справедливо, если бы производители в России платили меньше налогов, а потребители, особенно если они покупают много дорогих товаров, больше. Для этого министерства предлагали снизить размер страховых взносов, которые работодатель платит за своих работников по ставке в 30% от фонда оплаты труда, и перенести эту нагрузку на НДС, который закладывается в цену товаров, установив обе ставки на уровне 22%.

Против этой идеи выступил социальный блок кабинета министров, не желая отдавать в распоряжение Минфина страховые взносы, за счет которых финансируются расходы на медицину и пенсии россиян.

Минфин и Минэкономразвития решили не спорить до выборов, видимо, надеясь, что обновленный состав правительства в следующем политическом цикле будет более восприимчив к таким идеям.

3. Пенсионный вопрос

Снятие денег в банковском терминале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пенсионерам и бюджетникам повысят пенсии и зарплаты
Еще одна проблема, которая может лишиться налета секретности и получить решение в новом году, – повышать или не повышать пенсионный возраст в России. То и дело этот вопрос всплывал на различных экспертных площадках, но официально власти от него открещивались, уверяя, что денег в Пенсионном фонде хватит на всех. Особенно с учетом "замороженной" в предыдущие годы накопительной части отчислений будущих пенсионеров.

Впрочем, и сторонники, и противники повышения пенсионного возраста признают, что одной этой мерой проблему низких пенсий в России не решить — нужна масштабная реформа.

Пока профильные министерства молчат, свое решение предложил Банк России, представив в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Согласно ей, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды. Предполагалось, что система заработает с 2019 года, однако правительство снова увязло в обсуждении деталей и отложило решение на новый политический цикл.

4. "Черный список" Трампа

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Греф сравнил санкции против России и "холодную войну"
Власти США придерживаются в отношении России такой же политики неопределенности, справедливо полагая, что именно она наносит ей больше всего вреда. Согласно подписанному американским президентом закону, в феврале Конгресс США составит новый "черный список" граждан, которые попадут под персональные санкции. Кроме того, Вашингтон намерен обсудить возможность расширения ограничительных мер на госдолг России.

Кто окажется в этих списках и запретят ли инвесторам работать с суверенными долговыми бумагами РФ, неизвестно, и эта неизвестность создается нервозность на рынке.

Российские власти надеются, что ужесточение санкций не отобьет аппетит инвесторов к облигациям РФ, но на всякий случай, подготовились к худшему сценарию: Минфин заявил, что подготовил альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы начнут сбрасывать российские бумаги, испугавшись санкций.

Например, в следующем году министерство протестирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

5. Тайное станет явным

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бизнес или налоги: Силуанов рассказал о целях амнистии капитала
Возвращать деньги в Россию богатых россиян вынуждает не только опасность попадания в новые санкционные списки, но и принятый "большой двадцаткой" план по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), согласно которому все страны, включая офшорные юрисдикции, договорились обмениваться в автоматическом режиме налоговой информацией граждан. С 2018 года в таком обмене участвует и Россия.

Впрочем у российских налогоплательщиков есть последний шанс избавить свои зарубежные счета от претензий налоговиков: президент РФ объявил о проведении в новом году амнистии капиталов. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий. Но, по признанию властей, она не имела особого эффекта.

Кроме того, российские бизнесмены в течение 2018 года смогут закрыть свои офшоры и перевести из них деньги в Россию – в этом случае им не придется платить с этих средств подоходный налог в 13%.

6. Игра по правилам

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сильный или слабый: что будет с рублем в начале 2018 года
Курс российского рубля не обещает сюрпризов в новом году. По бюджетному правилу, которое теперь становится постоянным, Минфин будет покупать валюту на внутреннем рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы казны, если стоимость нефти оказывается выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель.

Купленные доллары будут направляться на специальные счета ЦБ, а затем – в резервы. Если цена нефти опустится ниже 40 долларов, министерство выйдет на рынок с обратными операциями: продаст валюту и вырученные средства направит на финансирование бюджетного дефицита.

Этот инструмент министерство уже протестировало в 2017 году и, по словам министра финансов Антона Силуанова, он действительно помог "отвязать" рубль от нефти – его курс был более-менее стабилен в течение года. Кроме того, благодаря прошлогодним покупкам власти смогут пополнить резервы на 829 миллиардов рублей.

7. Прощай, резервный фонд

Герб России на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Резервный фонд России перестал существовать
С начала 2018 года перестанет существовать Резервный фонд России, который служил "подушкой безопасности" для бюджета на протяжении почти десяти лет. Власти полностью исчерпали накопленные в нем средства и больше не планируют его пополнять. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета по новому бюджетному правилу теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Резервный фонд служил источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, а ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, при этом часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей. Причем, если объем этого фонда достигнет 7% ВВП, власти снова смогут инвестировать его средства в новые проекты. А при сохранении нынешних нефтяных цен это может произойти довольно скоро.

8. Старые долги

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сначала заплати Москве: почему Украина рискует остаться без газа из ЕС
В конце января апелляционный суд Лондона продолжит слушания дела по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов.

Россия выкупила суверенные облигации Украины на 3 миллиарда долларов в 2013 году. Два года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона в прошлом году обязал Украину выплатить долг, но Киев обжаловал это решение.

Россия неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. В конце 2017 года министр финансов РФ снова говорил, что готов обсудить условия реструктуризации долга. Но никакого диалога по этому поводу страны не ведут.

9. Пропорциональный надзор

Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российское сельское хозяйство в 2017 году: рекорды вопреки
ЦБ РФ с 2018 года будет предъявлять разные требования к маленьким и большим банкам — в зависимости от размера капитала у кредитной организации будет либо базовая, либо универсальная лицензия.

Сейчас в России все банки имеют универсальную лицензию, которая будет действовать до момента получения новой. Потом ее смогут получить только банки с капиталом не меньше 1 миллиарда рублей. По прогнозу аналитиков, на их долю в общем количестве банков придется около 80%.

Для базовой лицензии банку потребуется более скромный капитал — от 300 миллионов рублей. Организация будет ограничена в своих возможностях по сравнению с "универсалом", но зато регулятор будет применять к ней и менее строгий надзор – для таких банков ЦБ введет упрощенное регулирование.

По оценке зампреда ЦБ Василия Поздышева, перед выбором, повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией, встанут около 200 банков. В настоящее время в России работают более 500 кредитных организаций.

10. Беспошлинный порог

Оплата товаров в интернет-магазине. Архивное фото
© Fotolia / thanatip
Бизнесмены просят Медведева ввести НДС для зарубежных интернет-магазинов
Неприятная новость в 2018 году, скорее всего, ждет любителей зарубежного шоппинга, в том числе в интернет-магазинах. Порог беспошлинного ввоза таких покупок, а сейчас он составляет 1 тысячу евро, могут снизить.

Минфин заложил в бюджет на 2018-2020 годы доходы от снижения этого порога сразу в 50 раз — до 20 евро. Правда, в министерстве уверяют, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве нет. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что порог беспошлинной торговли не следует опускать ниже 200 евро.

Однако Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая российских онлайн-ритейлеров, и вовсе выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли. Кроме того, она предлагают правительству обложить интернет-покупки еще и НДС.

На предновогодней встрече с журналистами министр финансов отказался обсуждать эти планы. "В следующем году, первые полгода, точно ничего не изменится", — пообещал Силуанов.

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