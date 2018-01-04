Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в экономике в 2018 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Наиболее ожидаемые события и решения в российской экономике 2018 года готовятся уже давно, но большинство из них предсказуемо перенесены в следующий политический цикл, чтобы дать пространство для маневра новому правительству, которое будет сформировано после президентских выборов.

Вырастут ли в России налоги, будет ли повышен пенсионный возраст, есть ли пределы расширения западных санкций и сможет ли российская финансовая система стать, наконец, той самой "тихой гаванью", где будет приятно хранить капиталы в период мировых потрясений?

Ответы на эти вопросы могут кому-то не понравиться, но они обязательно должны быть получены в новом году. Иначе из главных ожидаемых событий года они превратятся в его главные разочарования.

1. Новое правительство — новые реформы

Главным событием наступающего года станут выборы президента России, которые будут сопровождаться отставкой действующего и формированием нового кабинета министров. Предположения о составе будущего правительства пока равносильны гаданию на кофейной гуще, однако повестка реформ формируется именно сейчас.

Ключевая задача будущего экономического блока правительства — обеспечить выход экономики России на темпы роста выше 3% в год. Достичь такого результата невозможно без проведения реформ в судебной системе, в области защиты права собственности, да и в целом без улучшения инвестиционного климата в стране.

Уровень предпринимательской уверенности в России все еще довольно низкий — слишком много неясного в части будущего налоговой системы страны, давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных ведомств еще высоко, а вера в низкую инфляцию, стабильность национальной валюты и процентных ставок пока до конца не окрепла.

2. Налоговый маневр 22/22

Власти уже несколько лет обещают сделать российскую налоговую систему прозрачной и предсказуемой для бизнеса, но, как это случалось и раньше, именно налоговая реформа может стать самым ожидаемым сюрпризом 2018 года. Президент обещал, что общий уровень налоговой нагрузки в России расти не будет, но вопрос о том, как она будет распределена, остается открытым.

Финансово-экономический блок правительства намекал, что было бы более справедливо, если бы производители в России платили меньше налогов, а потребители, особенно если они покупают много дорогих товаров, больше. Для этого министерства предлагали снизить размер страховых взносов, которые работодатель платит за своих работников по ставке в 30% от фонда оплаты труда, и перенести эту нагрузку на НДС, который закладывается в цену товаров, установив обе ставки на уровне 22%.

Против этой идеи выступил социальный блок кабинета министров, не желая отдавать в распоряжение Минфина страховые взносы, за счет которых финансируются расходы на медицину и пенсии россиян.

Минфин и Минэкономразвития решили не спорить до выборов, видимо, надеясь, что обновленный состав правительства в следующем политическом цикле будет более восприимчив к таким идеям.

3. Пенсионный вопрос

Еще одна проблема, которая может лишиться налета секретности и получить решение в новом году, – повышать или не повышать пенсионный возраст в России. То и дело этот вопрос всплывал на различных экспертных площадках, но официально власти от него открещивались, уверяя, что денег в Пенсионном фонде хватит на всех. Особенно с учетом "замороженной" в предыдущие годы накопительной части отчислений будущих пенсионеров.

Впрочем, и сторонники, и противники повышения пенсионного возраста признают, что одной этой мерой проблему низких пенсий в России не решить — нужна масштабная реформа.

Пока профильные министерства молчат, свое решение предложил Банк России, представив в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Согласно ей, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды. Предполагалось, что система заработает с 2019 года, однако правительство снова увязло в обсуждении деталей и отложило решение на новый политический цикл.

4. "Черный список" Трампа

Власти США придерживаются в отношении России такой же политики неопределенности, справедливо полагая, что именно она наносит ей больше всего вреда. Согласно подписанному американским президентом закону, в феврале Конгресс США составит новый "черный список" граждан, которые попадут под персональные санкции. Кроме того, Вашингтон намерен обсудить возможность расширения ограничительных мер на госдолг России.

Кто окажется в этих списках и запретят ли инвесторам работать с суверенными долговыми бумагами РФ, неизвестно, и эта неизвестность создается нервозность на рынке.

Российские власти надеются, что ужесточение санкций не отобьет аппетит инвесторов к облигациям РФ, но на всякий случай, подготовились к худшему сценарию: Минфин заявил, что подготовил альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы начнут сбрасывать российские бумаги, испугавшись санкций.

Например, в следующем году министерство протестирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.

5. Тайное станет явным



Возвращать деньги в Россию богатых россиян вынуждает не только опасность попадания в новые санкционные списки, но и принятый "большой двадцаткой" план по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS), согласно которому все страны, включая офшорные юрисдикции, договорились обмениваться в автоматическом режиме налоговой информацией граждан. С 2018 года в таком обмене участвует и Россия.

Впрочем у российских налогоплательщиков есть последний шанс избавить свои зарубежные счета от претензий налоговиков: президент РФ объявил о проведении в новом году амнистии капиталов. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий. Но, по признанию властей, она не имела особого эффекта.

Кроме того, российские бизнесмены в течение 2018 года смогут закрыть свои офшоры и перевести из них деньги в Россию – в этом случае им не придется платить с этих средств подоходный налог в 13%.

6. Игра по правилам



Курс российского рубля не обещает сюрпризов в новом году. По бюджетному правилу, которое теперь становится постоянным, Минфин будет покупать валюту на внутреннем рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы казны, если стоимость нефти оказывается выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель.

Купленные доллары будут направляться на специальные счета ЦБ, а затем – в резервы. Если цена нефти опустится ниже 40 долларов, министерство выйдет на рынок с обратными операциями: продаст валюту и вырученные средства направит на финансирование бюджетного дефицита.

Этот инструмент министерство уже протестировало в 2017 году и, по словам министра финансов Антона Силуанова, он действительно помог "отвязать" рубль от нефти – его курс был более-менее стабилен в течение года. Кроме того, благодаря прошлогодним покупкам власти смогут пополнить резервы на 829 миллиардов рублей.

7. Прощай, резервный фонд



С начала 2018 года перестанет существовать Резервный фонд России, который служил "подушкой безопасности" для бюджета на протяжении почти десяти лет. Власти полностью исчерпали накопленные в нем средства и больше не планируют его пополнять. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета по новому бюджетному правилу теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Резервный фонд служил источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, а ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, при этом часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей. Причем, если объем этого фонда достигнет 7% ВВП, власти снова смогут инвестировать его средства в новые проекты. А при сохранении нынешних нефтяных цен это может произойти довольно скоро.

8. Старые долги



В конце января апелляционный суд Лондона продолжит слушания дела по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов.

Россия выкупила суверенные облигации Украины на 3 миллиарда долларов в 2013 году. Два года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона в прошлом году обязал Украину выплатить долг, но Киев обжаловал это решение.

Россия неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. В конце 2017 года министр финансов РФ снова говорил, что готов обсудить условия реструктуризации долга. Но никакого диалога по этому поводу страны не ведут.

9. Пропорциональный надзор

ЦБ РФ с 2018 года будет предъявлять разные требования к маленьким и большим банкам — в зависимости от размера капитала у кредитной организации будет либо базовая, либо универсальная лицензия.

Сейчас в России все банки имеют универсальную лицензию, которая будет действовать до момента получения новой. Потом ее смогут получить только банки с капиталом не меньше 1 миллиарда рублей. По прогнозу аналитиков, на их долю в общем количестве банков придется около 80%.

Для базовой лицензии банку потребуется более скромный капитал — от 300 миллионов рублей. Организация будет ограничена в своих возможностях по сравнению с "универсалом", но зато регулятор будет применять к ней и менее строгий надзор – для таких банков ЦБ введет упрощенное регулирование.

По оценке зампреда ЦБ Василия Поздышева, перед выбором, повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией, встанут около 200 банков. В настоящее время в России работают более 500 кредитных организаций.

10. Беспошлинный порог



Неприятная новость в 2018 году, скорее всего, ждет любителей зарубежного шоппинга, в том числе в интернет-магазинах. Порог беспошлинного ввоза таких покупок, а сейчас он составляет 1 тысячу евро, могут снизить.

Минфин заложил в бюджет на 2018-2020 годы доходы от снижения этого порога сразу в 50 раз — до 20 евро. Правда, в министерстве уверяют, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве нет. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что порог беспошлинной торговли не следует опускать ниже 200 евро.

Однако Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая российских онлайн-ритейлеров, и вовсе выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли. Кроме того, она предлагают правительству обложить интернет-покупки еще и НДС.

На предновогодней встрече с журналистами министр финансов отказался обсуждать эти планы. "В следующем году, первые полгода, точно ничего не изменится", — пообещал Силуанов.