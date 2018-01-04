Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в экономике в 2018 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Наиболее ожидаемые события и решения в российской экономике 2018 года готовятся уже давно, но большинство из них предсказуемо перенесены в следующий политический цикл, чтобы дать пространство для маневра новому правительству, которое будет сформировано после президентских выборов.
Вырастут ли в России налоги, будет ли повышен пенсионный возраст, есть ли пределы расширения западных санкций и сможет ли российская финансовая система стать, наконец, той самой "тихой гаванью", где будет приятно хранить капиталы в период мировых потрясений?
Ответы на эти вопросы могут кому-то не понравиться, но они обязательно должны быть получены в новом году. Иначе из главных ожидаемых событий года они превратятся в его главные разочарования.
1. Новое правительство — новые реформы
Ключевая задача будущего экономического блока правительства — обеспечить выход экономики России на темпы роста выше 3% в год. Достичь такого результата невозможно без проведения реформ в судебной системе, в области защиты права собственности, да и в целом без улучшения инвестиционного климата в стране.
Уровень предпринимательской уверенности в России все еще довольно низкий — слишком много неясного в части будущего налоговой системы страны, давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных ведомств еще высоко, а вера в низкую инфляцию, стабильность национальной валюты и процентных ставок пока до конца не окрепла.
2. Налоговый маневр 22/22
Финансово-экономический блок правительства намекал, что было бы более справедливо, если бы производители в России платили меньше налогов, а потребители, особенно если они покупают много дорогих товаров, больше. Для этого министерства предлагали снизить размер страховых взносов, которые работодатель платит за своих работников по ставке в 30% от фонда оплаты труда, и перенести эту нагрузку на НДС, который закладывается в цену товаров, установив обе ставки на уровне 22%.
Против этой идеи выступил социальный блок кабинета министров, не желая отдавать в распоряжение Минфина страховые взносы, за счет которых финансируются расходы на медицину и пенсии россиян.
Минфин и Минэкономразвития решили не спорить до выборов, видимо, надеясь, что обновленный состав правительства в следующем политическом цикле будет более восприимчив к таким идеям.
3. Пенсионный вопрос
Впрочем, и сторонники, и противники повышения пенсионного возраста признают, что одной этой мерой проблему низких пенсий в России не решить — нужна масштабная реформа.
Пока профильные министерства молчат, свое решение предложил Банк России, представив в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Согласно ей, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды. Предполагалось, что система заработает с 2019 года, однако правительство снова увязло в обсуждении деталей и отложило решение на новый политический цикл.
4. "Черный список" Трампа
Кто окажется в этих списках и запретят ли инвесторам работать с суверенными долговыми бумагами РФ, неизвестно, и эта неизвестность создается нервозность на рынке.
Российские власти надеются, что ужесточение санкций не отобьет аппетит инвесторов к облигациям РФ, но на всякий случай, подготовились к худшему сценарию: Минфин заявил, что подготовил альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы начнут сбрасывать российские бумаги, испугавшись санкций.
Например, в следующем году министерство протестирует выпуск нового инструмента – ОФЗ в юанях, которые смогут покупать китайцы. А часть традиционных евробондов РФ власти решили продать собственным инвесторам, которые вернут в страну вывезенные из нее в прежние годы капиталы.
5. Тайное станет явным
Впрочем у российских налогоплательщиков есть последний шанс избавить свои зарубежные счета от претензий налоговиков: президент РФ объявил о проведении в новом году амнистии капиталов. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий. Но, по признанию властей, она не имела особого эффекта.
Кроме того, российские бизнесмены в течение 2018 года смогут закрыть свои офшоры и перевести из них деньги в Россию – в этом случае им не придется платить с этих средств подоходный налог в 13%.
6. Игра по правилам
Купленные доллары будут направляться на специальные счета ЦБ, а затем – в резервы. Если цена нефти опустится ниже 40 долларов, министерство выйдет на рынок с обратными операциями: продаст валюту и вырученные средства направит на финансирование бюджетного дефицита.
Этот инструмент министерство уже протестировало в 2017 году и, по словам министра финансов Антона Силуанова, он действительно помог "отвязать" рубль от нефти – его курс был более-менее стабилен в течение года. Кроме того, благодаря прошлогодним покупкам власти смогут пополнить резервы на 829 миллиардов рублей.
7. Прощай, резервный фонд
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Резервный фонд служил источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, а ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, при этом часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.
Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей. Причем, если объем этого фонда достигнет 7% ВВП, власти снова смогут инвестировать его средства в новые проекты. А при сохранении нынешних нефтяных цен это может произойти довольно скоро.
8. Старые долги
Россия выкупила суверенные облигации Украины на 3 миллиарда долларов в 2013 году. Два года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона в прошлом году обязал Украину выплатить долг, но Киев обжаловал это решение.
Россия неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и пыталась вести такие переговоры через посредников. В конце 2017 года министр финансов РФ снова говорил, что готов обсудить условия реструктуризации долга. Но никакого диалога по этому поводу страны не ведут.
9. Пропорциональный надзор
Сейчас в России все банки имеют универсальную лицензию, которая будет действовать до момента получения новой. Потом ее смогут получить только банки с капиталом не меньше 1 миллиарда рублей. По прогнозу аналитиков, на их долю в общем количестве банков придется около 80%.
Для базовой лицензии банку потребуется более скромный капитал — от 300 миллионов рублей. Организация будет ограничена в своих возможностях по сравнению с "универсалом", но зато регулятор будет применять к ней и менее строгий надзор – для таких банков ЦБ введет упрощенное регулирование.
По оценке зампреда ЦБ Василия Поздышева, перед выбором, повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией, встанут около 200 банков. В настоящее время в России работают более 500 кредитных организаций.
10. Беспошлинный порог
Минфин заложил в бюджет на 2018-2020 годы доходы от снижения этого порога сразу в 50 раз — до 20 евро. Правда, в министерстве уверяют, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве нет. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что порог беспошлинной торговли не следует опускать ниже 200 евро.
Однако Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая российских онлайн-ритейлеров, и вовсе выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли. Кроме того, она предлагают правительству обложить интернет-покупки еще и НДС.
На предновогодней встрече с журналистами министр финансов отказался обсуждать эти планы. "В следующем году, первые полгода, точно ничего не изменится", — пообещал Силуанов.