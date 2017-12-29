Аксенов подвел итоги развития Крыма за 2017 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основные задачи, стоящие перед республикой в текущем году, выполнены, ситуация в регионе стабильная.

"В общем ситуация стабильная. В общем задачи, которые ставил нам президент Российской Федерации, которые от нас ждали крымчане, выполнены", — сказал Аксенов на совещании по итогам социально-экономического развития республики за текущий год.

При этом, по его словам, есть ряд направлений, по которым еще предстоит серьезная работа.

"Это вопросы в первую очередь касающиеся работы управляющих компаний, это взносы на капитальный ремонт, это сложности по процедурам обязательного медицинского страхования, это вопросы транспортного сообщения и перевозки льготной категории граждан. Это основные вопросы, по которым мы должны проблемы в следующем году разрешить", — подчеркнул Аксенов.

В то же время глава Крыма заявил, что главная задача на 2018 год – максимальное сближение органов власти с гражданам. "Нужна системная работа в поле. Людям просто не хватает общения, потому что их не слышат, они не знают о планах", — подчеркнул глава Крыма.

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