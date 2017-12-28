Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в судебной системе в 2018 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В наступающем году ожидаются развязки громких уголовных дел, новые судебные прецеденты и формирование новой судебной практики. В частности, предстоит узнать — кто получит больше: криминальный авторитет Шакро Молодой или, как считает следствие, получившие от него взятку высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.

Также в 2018 году ожидается рассмотрение обвинений в плагиате против певца Филиппа Киркорова и нападения на журналистку "Эха Москвы", развязка дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", формирование практики по осужденным главам регионов и применению кодекса адвокатской этики.

Взятка от "вора в закона" и обвинения против офицеров в СК

В новом году придут к развязке сразу два уголовных дела — криминального авторитета Шакро Молодого и высокопоставленных офицеров СК РФ, обвиняемых в получении от него взятки.

Речь о главе Управления собственной безопасности полковнике Михаиле Максименко, его заместителе Александре Ламонове, теперь уже бывшем первом заместителе ГСУСК Москвы генерале Денисе Никандрове и так называемом "воре в законе" Шакро Молодом, по паспорту который значится Захарием Калашовым, а по версии ФСБ, занимает высшее положение в криминальном мире России.

Первые, как считает следствие, от последнего получили крупную взятку – 500 тысяч евро – за облегчение участи арестованного за вымогательство другого авторитета – Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец".

Дело Кочуйкова и Калашова, которые были арестованы в 2016 году, о вымогательствах у предпринимателей подходит к завершающей стадии в Никулинском суде Москвы – в новом году их ждет приговор. Однако дачу взятки Шакро Молодому до сих пор не вменили, несмотря на то, что именно по обвинению в получении взятки от него в том же 2016 году в СИЗО оказались три высокопоставленных офицера Следственного комитета РФ – Максименко, Ламонов и Никандров.

Более того, следователи ФСБ в рамках дела о взятке от "вора в законе" продолжают арестовывать все новых – действующих и бывших – сотрудников СК. В последнюю неделю 2017 года был задержан бывший начальник следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Источники РИА Новости сообщали, что именно в здании возглавляемого Крамаренко ведомства была организована встреча между арестованным "Итальянцем" и еще не арестованным Шакро, который пообещал младшему партнеру, что "все будет хорошо". ФСБ считает, что и он получил часть денег, передаваемых за освобождение Кочуйкова.

Что касается "троицы" особо важных офицеров, то предварительно следствие закончено лишь в отношении полковника Максименко – генпрокуратура утвердила обвинительно заключение по двум эпизодам взятки – получение 500 тысяч долларов за "Итальянца" и 50 тысяч за уголовное преследование полицейских Питера, докучавших местному предпринимателю. Дело Ламонова и Никандрова в отдельном от Максименко производстве и все еще расследуется.

Интересно, что "цепочка" получения главой УСБ СКР взятки за "Итальянца" перед завершением следствия была изменена – из окончательной редакции обвинения следует, что деньги он получал не в евро, как сообщалось ранее, а в долларах, и не от Шакро, а от предпринимателя Олега Шейхаметова, который от ответственности за дачу взятки освобожден.

Оба дела – вымогательство и взятка – затронули большое количество сотрудников правоохранительной системы, а их пошатнувшееся положение – Максименко в свое время был личным охранником главы СК РФ Александра Бастрыкина – заставили заговорить об изъятии у Комитета части полномочий. Какой будет приговор офицерам СК и на сколько в колонию отправится "вор в законе" Шакро Молодой будет известно в новом году.

Кодекс адвокатской этики

В следующем году, как ожидается, комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по этике и стандартам разработает разъяснения по вопросам о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в различных регионах России трактовка Кодекса профессиональной этики адвоката весьма различается — адвокат может лишиться статуса за неподобающую одежду или критику руководства. Хотя стоит отметить, что в судах устояли только те решения, где адвокат серьезно подставил своего доверителя.

Именно за это лишился статуса адвокат Андрей Стебенев, который ненадлежащим образом осуществлял защиту многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, и даже не обжаловал решение о ее аресте. При смене команды защитников женщину отпустили из СИЗО, а затем вообще прекратили ее уголовное дело.

Но были и более курьезные случаи. Так, адвоката из Мордовии лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а известного юриста Игоря Трунова — за критику руководства Адвокатской палаты Московской области. Вернуть статус обоим удалось через суд.

Обвинения в плагиате

Адвокаты Илья Новиков и Марк Фейгин ограничились предупреждением за словесную перепалку в соцсетях с использованием нецензурной лексики. Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко. В январе дисциплинарная комиссия снова рассмотрит материал в отношении Фейгина — и снова за неподобающие выражения в соцсетях.

Уже второй французский автор пытается привлечь к ответственности за плагиат российского исполнителя Филиппа Киркорова. И если попытка композитора Дидье Маруани чуть не закончилась уголовным делом для него самого, то автор песен Жильбер Синуэ сразу пошел в суд, не обсуждая проект мирового соглашения.

Его иск московский суд планирует рассмотреть уже в январе.

Синуэ просит компенсации в размере 15,5 миллиона рублей за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, которую исполняла певица под псевдонимом Далида. Композиция зарегистрирована в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров поет на русском языке песню под названием "Шелковая нить".

Маруани, в свою очередь, утверждал, что трек Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Однако Киркоров написал на него заявление о вымогательстве, певца и его юриста задержали, но впоследствии отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.

Диспетчеры из Внуково

В наступающем году суду предстоит установить, виноваты ли диспетчеры аэропорта "Внуково" в крушении самолет главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Ранее судья вынесла приговор лишь Владимиру Мартыненко — водителю снегоуборочной машины, которую задел самолет при взлете, и инженеру Владимиру Леденеву, который не уследил, что его подчиненный выехал на взлетно-посадочную полосу.

Теперь же суду предстоит рассмотреть дело против диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева. Им вменяется "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, они видели потенциальную угрозу в выехавшей на полосу снегоуборочной машине, но не сообщили о ней пилотам.

Нападение на Фельгенгауэр

В настоящее время расследование в отношении них завершено, адвокаты и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Через несколько месяцев оно будет передано в Солнцевский суд Москвы.

В наступающем году, вероятно, дойдет до суда дело гражданина РФ и Израиля Бориса Грица, который напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр прямо в редакции радиостанции "Эхо Москвы".

Обвиняемый с ножом прошел мимо охраны, ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Скорая помощь быстро прибыла на место, журналистку прооперировали в центре Склифосовского и в настоящее время она уже поправилась и вернулась к работе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Напавший на Фельгенгауэр рассказал, что она преследовала его телепатически

Гриц арестован. Теперь экспертам предстоит прояснить вопрос о вменяемости подсудимого, который сначала рассказывал об астральной связи с потерпевшей, а затем вполне адекватно вел себя во время судебных заседаний и здраво рассуждал о смягчении квалификации преступления. Сейчас он находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в институте имени Сербского.

Развод с осложнениями

Пока мотивом его действий следствие считает хулиганство, но квалификация может измениться — по делу допрошен главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который рассказал о поступавших ей угрозах и предложил проверить версию о подстрекателях.

Скандальный развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской в следующем году вполне может перейти в уголовную плоскость. Бывшей супруге актера уже предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни. Якобы она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия.

Защита Цымбалюк-Романовской считает, что у дела нет судебной перспективы и занята сбором документов, опровергающих версию обвинения. По словам адвоката, частная жизнь не протекает на рабочем месте, все, что происходит на работе, регулируется трудовым законодательством.

Также по заявлению Джигарханяна расследуется дело о похищении у него паспорта и проводит проверку по факту возможного мошенничества.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

"Югру" признают банкротом

Даже на фоне многочисленных проблем кредитных учреждений, в том числе более крупных, банкротство банка "Югра", входившего в топ-30 в России, стоит особняком.

Во-первых, сам Центробанк, как следует из материалов судебных разбирательств, до последнего колебался по поводу его судьбы. Сначала регулятор принял решение не отзывать лицензию и попытаться банк спасти, а уже три недели спустя лицензию отозвал, запустив процесс банкротства.

Во-вторых, еще до отзыва лицензии "Югра" получила неожиданную поддержку от Генпрокуратуры, которая требовала отменить приказы ЦБ о назначении временной администрации и введении моратория на выплаты кредиторам. А бизнес-омбудсмен Борис Титов поддерживает банк до сих пор, участвуя на его стороне в судебных процессах и возражая против отзыва лицензии.

Наконец, бывший основной владелец "Югры" Алексей Хотин не ушел в тень, как это часто бывает в подобных случаях, а продолжает попытки спасти банк, предложив уже два плана преодоления кризиса. Так, в ноябре он пообещал в случае перехода к санации вернуть АСВ за пять с половиной лет 170 миллиардов рублей, выплаченных вкладчикам. Поддержать банк он планирует за счет своих девелоперских проектов.

Два судебных сражения в первой инстанции "Югра" уже проиграла: арбитраж признал законными приказы Банка России как о введении временной администрации и моратория, так и об отзыве лицензии. Дело о банкротстве рассмотрят в январе.

Несколько десятков вкладчиков-превышенцев (это те, чьи вклады превышают застрахованную сумму в 1,4 миллиона рублей) снова заполнят самый большой зал арбитражного суда Москвы, чтобы почти как футбольные болельщики поддержать представителей экс-собственников "Югры" в споре с ЦБ и чтобы в очередной раз задать друг другу вопрос: "Почему Бинбанк и "Открытие" решили спасать, а нас – нет?".

Авиакатастрофы и суды

Несколько жутких авиакатастроф потрясли всю страну в последние годы. В 2018 году мы можем ожидать завершения расследования или рассмотрения гражданских исков о компенсации вреда.

Так, Замоскворецкий суд столицы рассматривает коллективный иск родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте на 93 миллиарда рублей к страховщикам и авиакомпании.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши". По его словам, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе".

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

Также СК расследует крушение над Черным морем Ту-154 Минобороны России, где погибли 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Валерий Халилов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии.

"Седьмая студия" и хищения

Представители Минобороны встречаются с родственниками погибших, чтобы обсудить вопросы установки мемориала и проведения памятных мероприятий. По словам представителя родственников погибших, Минобороны тесно работают по разрешению отдельных трудностей, возникающих у их семей.

Дело "Седьмой студии", возбужденное в мае 2017 года, в 2018 году будет передано в суд для рассмотрения по существу. Режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего бухгалтера Нину Масляеву, гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и главу Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа". По версии следствия, при участии Серебренникова заведомо завышалось количество и стоимость мероприятий, проводимых в ходе проекта "Платформа", заключались фиктивные договоры на проведение вымышленных мероприятий, а деньги похищались.

В основу обвинения будут положены показания Масляевой — единственной, кто признала вину и заключила сделку со следствием. По данным следствия, ее дело, а также дело еще одной фигурантки – продюсера Екатерины Вороновой, находящейся в розыске, будет передано в суд до середины апреля. В связи со статусом Масляевой, рассмотрение дела будет быстрым: суд не будет исследовать доказательства и допрашивать свидетелей. Ее срок не будет превышать двух третей от максимального наказания. По версии Масляевой, "Седьмая студия" была специально создана для хищения бюджетных денег, выделенных на театральные постановки.

Защита остальных фигурантов заявляет, что бывший бухгалтер испугалась и оговорила себя и своих коллег. Обвинения адвокаты и сами деятели культуры называют абсурдными. Защитники отмечают, что следствие в отношении Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум завершится к лету 2018 года, уже после приговора Масляевой. Приговор продюсеру организации Екатерине Вороновой будет вынесен заочно; женщина неоднократно заявляла, что боится возвращаться в Россию.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Обыски в "Гоголь-центре": комментарий Серебренникова и обращение артистов

Дела экс-губернаторов

Число арестов губернаторов в 2017 году стало рекордным. Пять высокопоставленных чиновников уже арестованы, их дела переданы в суд, по ним идут заседания. Ни одного приговора еще вынесено не было. Будущий год должен показать, как формируется практика вынесения приговоров по делам крупных федеральных чиновников.

Дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера поступило в столичный Замоскворецкий суд в декабре 2017 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве и создании преступной группы. Гайзер содержится под арестом, как и еще восемь подсудимых. Еще трое находятся под домашним арестом и трое — под подпиской о невыезде. Свою вину экс-глава республики отрицает.

Дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина почти завершилось. Приговор чиновнику будет оглашен 22 января. Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей. Теперь экс-губернатору грозит 13 лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиарда рублей. Хорошавин в последнем слове отверг обвинение и заявил, что не верит в оправдание в суде.

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего Кировского губернатора Никиты Белых в начале осени. Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Свою вину экс-губернатор не признает, считает себя жертвой оговора. Приговор по делу Белых скорее всего, вынесут летом, обвинение к концу 2017 года допросило ключевых свидетелей и исследовало большую часть доказательств.

Дело бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева еще не передано в суд для рассмотрения по существу. Он – единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 140 миллионов рублей. По словам защиты, предварительное следствие по Соловьеву завершится до начала лета 2018 года.

Кроме Соловьева, в апреле 2017 следователи задержали экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова. Ему также инкриминируется получение крупной взятки в размере 235 миллионов рублей. Маркелов очень эмоционально выступает в суде, говоря о своей невинности. Ожидается, что расследование завершится к осени 2018 года.