Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в судебной системе в 2018 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В наступающем году ожидаются развязки громких уголовных дел, новые судебные прецеденты и формирование новой судебной практики. В частности, предстоит узнать — кто получит больше: криминальный авторитет Шакро Молодой или, как считает следствие, получившие от него взятку высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.
Также в 2018 году ожидается рассмотрение обвинений в плагиате против певца Филиппа Киркорова и нападения на журналистку "Эха Москвы", развязка дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", формирование практики по осужденным главам регионов и применению кодекса адвокатской этики.
Взятка от "вора в закона" и обвинения против офицеров в СК
В новом году придут к развязке сразу два уголовных дела — криминального авторитета Шакро Молодого и высокопоставленных офицеров СК РФ, обвиняемых в получении от него взятки.
Первые, как считает следствие, от последнего получили крупную взятку – 500 тысяч евро – за облегчение участи арестованного за вымогательство другого авторитета – Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец".
Более того, следователи ФСБ в рамках дела о взятке от "вора в законе" продолжают арестовывать все новых – действующих и бывших – сотрудников СК. В последнюю неделю 2017 года был задержан бывший начальник следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Источники РИА Новости сообщали, что именно в здании возглавляемого Крамаренко ведомства была организована встреча между арестованным "Итальянцем" и еще не арестованным Шакро, который пообещал младшему партнеру, что "все будет хорошо". ФСБ считает, что и он получил часть денег, передаваемых за освобождение Кочуйкова.
Что касается "троицы" особо важных офицеров, то предварительно следствие закончено лишь в отношении полковника Максименко – генпрокуратура утвердила обвинительно заключение по двум эпизодам взятки – получение 500 тысяч долларов за "Итальянца" и 50 тысяч за уголовное преследование полицейских Питера, докучавших местному предпринимателю. Дело Ламонова и Никандрова в отдельном от Максименко производстве и все еще расследуется.
Оба дела – вымогательство и взятка – затронули большое количество сотрудников правоохранительной системы, а их пошатнувшееся положение – Максименко в свое время был личным охранником главы СК РФ Александра Бастрыкина – заставили заговорить об изъятии у Комитета части полномочий. Какой будет приговор офицерам СК и на сколько в колонию отправится "вор в законе" Шакро Молодой будет известно в новом году.
Кодекс адвокатской этики
В следующем году, как ожидается, комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по этике и стандартам разработает разъяснения по вопросам о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Именно за это лишился статуса адвокат Андрей Стебенев, который ненадлежащим образом осуществлял защиту многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, и даже не обжаловал решение о ее аресте. При смене команды защитников женщину отпустили из СИЗО, а затем вообще прекратили ее уголовное дело.
Но были и более курьезные случаи. Так, адвоката из Мордовии лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а известного юриста Игоря Трунова — за критику руководства Адвокатской палаты Московской области. Вернуть статус обоим удалось через суд.
Обвинения в плагиате
Уже второй французский автор пытается привлечь к ответственности за плагиат российского исполнителя Филиппа Киркорова. И если попытка композитора Дидье Маруани чуть не закончилась уголовным делом для него самого, то автор песен Жильбер Синуэ сразу пошел в суд, не обсуждая проект мирового соглашения.
Его иск московский суд планирует рассмотреть уже в январе.
Маруани, в свою очередь, утверждал, что трек Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Однако Киркоров написал на него заявление о вымогательстве, певца и его юриста задержали, но впоследствии отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.
Диспетчеры из Внуково
В наступающем году суду предстоит установить, виноваты ли диспетчеры аэропорта "Внуково" в крушении самолет главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Ранее судья вынесла приговор лишь Владимиру Мартыненко — водителю снегоуборочной машины, которую задел самолет при взлете, и инженеру Владимиру Леденеву, который не уследил, что его подчиненный выехал на взлетно-посадочную полосу.
Теперь же суду предстоит рассмотреть дело против диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева. Им вменяется "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, они видели потенциальную угрозу в выехавшей на полосу снегоуборочной машине, но не сообщили о ней пилотам.
Нападение на Фельгенгауэр
В наступающем году, вероятно, дойдет до суда дело гражданина РФ и Израиля Бориса Грица, который напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр прямо в редакции радиостанции "Эхо Москвы".
Обвиняемый с ножом прошел мимо охраны, ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Скорая помощь быстро прибыла на место, журналистку прооперировали в центре Склифосовского и в настоящее время она уже поправилась и вернулась к работе.
Гриц арестован. Теперь экспертам предстоит прояснить вопрос о вменяемости подсудимого, который сначала рассказывал об астральной связи с потерпевшей, а затем вполне адекватно вел себя во время судебных заседаний и здраво рассуждал о смягчении квалификации преступления. Сейчас он находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в институте имени Сербского.
Развод с осложнениями
Скандальный развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской в следующем году вполне может перейти в уголовную плоскость. Бывшей супруге актера уже предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни. Якобы она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия.
Защита Цымбалюк-Романовской считает, что у дела нет судебной перспективы и занята сбором документов, опровергающих версию обвинения. По словам адвоката, частная жизнь не протекает на рабочем месте, все, что происходит на работе, регулируется трудовым законодательством.
Также по заявлению Джигарханяна расследуется дело о похищении у него паспорта и проводит проверку по факту возможного мошенничества.
Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.
В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".
"Югру" признают банкротом
Во-первых, сам Центробанк, как следует из материалов судебных разбирательств, до последнего колебался по поводу его судьбы. Сначала регулятор принял решение не отзывать лицензию и попытаться банк спасти, а уже три недели спустя лицензию отозвал, запустив процесс банкротства.
Во-вторых, еще до отзыва лицензии "Югра" получила неожиданную поддержку от Генпрокуратуры, которая требовала отменить приказы ЦБ о назначении временной администрации и введении моратория на выплаты кредиторам. А бизнес-омбудсмен Борис Титов поддерживает банк до сих пор, участвуя на его стороне в судебных процессах и возражая против отзыва лицензии.
Наконец, бывший основной владелец "Югры" Алексей Хотин не ушел в тень, как это часто бывает в подобных случаях, а продолжает попытки спасти банк, предложив уже два плана преодоления кризиса. Так, в ноябре он пообещал в случае перехода к санации вернуть АСВ за пять с половиной лет 170 миллиардов рублей, выплаченных вкладчикам. Поддержать банк он планирует за счет своих девелоперских проектов.
Несколько десятков вкладчиков-превышенцев (это те, чьи вклады превышают застрахованную сумму в 1,4 миллиона рублей) снова заполнят самый большой зал арбитражного суда Москвы, чтобы почти как футбольные болельщики поддержать представителей экс-собственников "Югры" в споре с ЦБ и чтобы в очередной раз задать друг другу вопрос: "Почему Бинбанк и "Открытие" решили спасать, а нас – нет?".
Авиакатастрофы и суды
Так, Замоскворецкий суд столицы рассматривает коллективный иск родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте на 93 миллиарда рублей к страховщикам и авиакомпании.
Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши". По его словам, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе".
Также СК расследует крушение над Черным морем Ту-154 Минобороны России, где погибли 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Валерий Халилов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии.
"Седьмая студия" и хищения
Дело "Седьмой студии", возбужденное в мае 2017 года, в 2018 году будет передано в суд для рассмотрения по существу. Режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего бухгалтера Нину Масляеву, гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и главу Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа". По версии следствия, при участии Серебренникова заведомо завышалось количество и стоимость мероприятий, проводимых в ходе проекта "Платформа", заключались фиктивные договоры на проведение вымышленных мероприятий, а деньги похищались.
Защита остальных фигурантов заявляет, что бывший бухгалтер испугалась и оговорила себя и своих коллег. Обвинения адвокаты и сами деятели культуры называют абсурдными. Защитники отмечают, что следствие в отношении Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум завершится к лету 2018 года, уже после приговора Масляевой. Приговор продюсеру организации Екатерине Вороновой будет вынесен заочно; женщина неоднократно заявляла, что боится возвращаться в Россию.
Дела экс-губернаторов
Дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера поступило в столичный Замоскворецкий суд в декабре 2017 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве и создании преступной группы. Гайзер содержится под арестом, как и еще восемь подсудимых. Еще трое находятся под домашним арестом и трое — под подпиской о невыезде. Свою вину экс-глава республики отрицает.
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего Кировского губернатора Никиты Белых в начале осени. Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Свою вину экс-губернатор не признает, считает себя жертвой оговора. Приговор по делу Белых скорее всего, вынесут летом, обвинение к концу 2017 года допросило ключевых свидетелей и исследовало большую часть доказательств.
Кроме Соловьева, в апреле 2017 следователи задержали экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова. Ему также инкриминируется получение крупной взятки в размере 235 миллионов рублей. Маркелов очень эмоционально выступает в суде, говоря о своей невинности. Ожидается, что расследование завершится к осени 2018 года.