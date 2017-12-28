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Итоги и ожидания

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в судебной системе в 2018 году

Сюжет:
Главное за 28 декабря 2017 года (12)
19:4228.12.2017
(обновлено: 21:06 28.12.2017)
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© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных. Архивное фотоСуд присяжных. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В наступающем году ожидаются развязки громких уголовных дел, новые судебные прецеденты и формирование новой судебной практики. В частности, предстоит узнать — кто получит больше: криминальный авторитет Шакро Молодой или, как считает следствие, получившие от него взятку высокопоставленные сотрудники Следственного комитета.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2017 года

Также в 2018 году ожидается рассмотрение обвинений в плагиате против певца Филиппа Киркорова и нападения на журналистку "Эха Москвы", развязка дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", формирование практики по осужденным главам регионов и применению кодекса адвокатской этики.

Взятка от "вора в закона" и обвинения против офицеров в СК

В новом году придут к развязке сразу два уголовных дела — криминального авторитета Шакро Молодого и высокопоставленных офицеров СК РФ, обвиняемых в получении от него взятки.

Цветы и свечи в память о жертвах террористического акта у станции метро Технологический институт на сороковой день теракта. Санкт-Петербург, 12 мая 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выбор РИА Новости: главные происшествия 2017 года в России. Часть II
Речь о главе Управления собственной безопасности полковнике Михаиле Максименко, его заместителе Александре Ламонове, теперь уже бывшем первом заместителе ГСУСК Москвы генерале Денисе Никандрове и так называемом "воре в законе" Шакро Молодом, по паспорту который значится Захарием Калашовым, а по версии ФСБ, занимает высшее положение в криминальном мире России.
Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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Первые, как считает следствие, от последнего получили крупную взятку – 500 тысяч евро – за облегчение участи арестованного за вымогательство другого авторитета – Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец".

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро Молодого
Дело Кочуйкова и Калашова, которые были арестованы в 2016 году, о вымогательствах у предпринимателей подходит к завершающей стадии в Никулинском суде Москвы – в новом году их ждет приговор. Однако дачу взятки Шакро Молодому до сих пор не вменили, несмотря на то, что именно по обвинению в получении взятки от него в том же 2016 году в СИЗО оказались три высокопоставленных офицера Следственного комитета РФ – Максименко, Ламонов и Никандров.

Более того, следователи ФСБ в рамках дела о взятке от "вора в законе" продолжают арестовывать все новых – действующих и бывших – сотрудников СК. В последнюю неделю 2017 года был задержан бывший начальник следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Источники РИА Новости сообщали, что именно в здании возглавляемого Крамаренко ведомства была организована встреча между арестованным "Итальянцем" и еще не арестованным Шакро, который пообещал младшему партнеру, что "все будет хорошо". ФСБ считает, что и он получил часть денег, передаваемых за освобождение Кочуйкова.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017

Что касается "троицы" особо важных офицеров, то предварительно следствие закончено лишь в отношении полковника Максименко – генпрокуратура утвердила обвинительно заключение по двум эпизодам взятки – получение 500 тысяч долларов за "Итальянца" и 50 тысяч за уголовное преследование полицейских Питера, докучавших местному предпринимателю. Дело Ламонова и Никандрова в отдельном от Максименко производстве и все еще расследуется.

Заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов (в центре) после рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Расследующий дело офицеров СК следователь стал генералом, сообщил источник
Интересно, что "цепочка" получения главой УСБ СКР взятки за "Итальянца" перед завершением следствия была изменена – из окончательной редакции обвинения следует, что деньги он получал не в евро, как сообщалось ранее, а в долларах, и не от Шакро, а от предпринимателя Олега Шейхаметова, который от ответственности за дачу взятки освобожден.

Оба дела – вымогательство и взятка – затронули большое количество сотрудников правоохранительной системы, а их пошатнувшееся положение – Максименко в свое время был личным охранником главы СК РФ Александра Бастрыкина – заставили заговорить об изъятии у Комитета части полномочий. Какой будет приговор офицерам СК и на сколько в колонию отправится "вор в законе" Шакро Молодой будет известно в новом году.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

Кодекс адвокатской этики

В следующем году, как ожидается, комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) по этике и стандартам разработает разъяснения по вопросам о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Адвокат Игорь Трунов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мосгорсуд признал законным возвращение Игорю Трунову адвокатского статуса
В настоящее время в различных регионах России трактовка Кодекса профессиональной этики адвоката весьма различается — адвокат может лишиться статуса за неподобающую одежду или критику руководства. Хотя стоит отметить, что в судах устояли только те решения, где адвокат серьезно подставил своего доверителя.

Именно за это лишился статуса адвокат Андрей Стебенев, который ненадлежащим образом осуществлял защиту многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в госизмене, и даже не обжаловал решение о ее аресте. При смене команды защитников женщину отпустили из СИЗО, а затем вообще прекратили ее уголовное дело.

Но были и более курьезные случаи. Так, адвоката из Мордовии лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а известного юриста Игоря Трунова — за критику руководства Адвокатской палаты Московской области. Вернуть статус обоим удалось через суд.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой ФПО
ФПА разъяснит вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов
Адвокаты Илья Новиков и Марк Фейгин ограничились предупреждением за словесную перепалку в соцсетях с использованием нецензурной лексики. Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко. В январе дисциплинарная комиссия снова рассмотрит материал в отношении Фейгина — и снова за неподобающие выражения в соцсетях.

Обвинения в плагиате

Уже второй французский автор пытается привлечь к ответственности за плагиат российского исполнителя Филиппа Киркорова. И если попытка композитора Дидье Маруани чуть не закончилась уголовным делом для него самого, то автор песен Жильбер Синуэ сразу пошел в суд, не обсуждая проект мирового соглашения.

Его иск московский суд планирует рассмотреть уже в январе.

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Киркорова вновь обвинили в плагиате
Синуэ просит компенсации в размере 15,5 миллиона рублей за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, которую исполняла певица под псевдонимом Далида. Композиция зарегистрирована в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров поет на русском языке песню под названием "Шелковая нить".

Маруани, в свою очередь, утверждал, что трек Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Однако Киркоров написал на него заявление о вымогательстве, певца и его юриста задержали, но впоследствии отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.

Рекордсмен российской эстрады Филипп Киркоров
© РИА Новости / Галина Кмит Перейти в фотобанкФилипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля Славянский базар-94
© РИА Новости / Галина Кмит
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Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкЕго дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Его дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".Певец Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает с шоу-программой ДруGoy в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".Певец Филипп Киркоров, получивший награды юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкВ последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".Певица Анастасия Стоцкая в роли лисы Алисы и певец Филипп Киркоров в роли Кота Базилио на съемках новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКиркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Киркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает во время шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкС 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.Певец Филипп Киркоров выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.Певец Филипп Киркоров и фотомодель Виктория Лопырева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".Певец Филипп Киркоров на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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В мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Осенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.Певец Филипп Киркоров на презентации собственной парфюмерной коллекции Я в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля Жара в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.
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Диспетчеры из Внуково

В наступающем году суду предстоит установить, виноваты ли диспетчеры аэропорта "Внуково" в крушении самолет главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Ранее судья вынесла приговор лишь Владимиру Мартыненко — водителю снегоуборочной машины, которую задел самолет при взлете, и инженеру Владимиру Леденеву, который не уследил, что его подчиненный выехал на взлетно-посадочную полосу.

Теперь же суду предстоит рассмотреть дело против диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева. Им вменяется "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, они видели потенциальную угрозу в выехавшей на полосу снегоуборочной машине, но не сообщили о ней пилотам.

Крушение самолета во Внуково. Ахивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Завершено повторное следствие по делу о гибели главы Total во Внуково
В настоящее время расследование в отношении них завершено, адвокаты и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Через несколько месяцев оно будет передано в Солнцевский суд Москвы.

Нападение на Фельгенгауэр

В наступающем году, вероятно, дойдет до суда дело гражданина РФ и Израиля Бориса Грица, который напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр прямо в редакции радиостанции "Эхо Москвы".

Обвиняемый с ножом прошел мимо охраны, ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Скорая помощь быстро прибыла на место, журналистку прооперировали в центре Склифосовского и в настоящее время она уже поправилась и вернулась к работе.

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© Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Напавший на Фельгенгауэр рассказал, что она преследовала его телепатически

Гриц арестован. Теперь экспертам предстоит прояснить вопрос о вменяемости подсудимого, который сначала рассказывал об астральной связи с потерпевшей, а затем вполне адекватно вел себя во время судебных заседаний и здраво рассуждал о смягчении квалификации преступления. Сейчас он находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в институте имени Сербского.

Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир "Эха Москвы" после покушения
Пока мотивом его действий следствие считает хулиганство, но квалификация может измениться — по делу допрошен главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который рассказал о поступавших ей угрозах и предложил проверить версию о подстрекателях.

Развод с осложнениями

Скандальный развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской в следующем году вполне может перейти в уголовную плоскость. Бывшей супруге актера уже предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни. Якобы она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия.

Защита Цымбалюк-Романовской считает, что у дела нет судебной перспективы и занята сбором документов, опровергающих версию обвинения. По словам адвоката, частная жизнь не протекает на рабочем месте, все, что происходит на работе, регулируется трудовым законодательством.

Также по заявлению Джигарханяна расследуется дело о похищении у него паспорта и проводит проверку по факту возможного мошенничества.

Обручальное кольцо
© Fotolia / Pepsona
Выбор РИА Новости: звездные разводы 2017 года
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

"Югру" признают банкротом

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выбор РИА Новости: главные события в экономике в 2017 году
Даже на фоне многочисленных проблем кредитных учреждений, в том числе более крупных, банкротство банка "Югра", входившего в топ-30 в России, стоит особняком.

Во-первых, сам Центробанк, как следует из материалов судебных разбирательств, до последнего колебался по поводу его судьбы. Сначала регулятор принял решение не отзывать лицензию и попытаться банк спасти, а уже три недели спустя лицензию отозвал, запустив процесс банкротства.

Во-вторых, еще до отзыва лицензии "Югра" получила неожиданную поддержку от Генпрокуратуры, которая требовала отменить приказы ЦБ о назначении временной администрации и введении моратория на выплаты кредиторам. А бизнес-омбудсмен Борис Титов поддерживает банк до сих пор, участвуя на его стороне в судебных процессах и возражая против отзыва лицензии.

Отзывы лицензий у банков России
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Отзывы лицензий у банков России

Наконец, бывший основной владелец "Югры" Алексей Хотин не ушел в тень, как это часто бывает в подобных случаях, а продолжает попытки спасти банк, предложив уже два плана преодоления кризиса. Так, в ноябре он пообещал в случае перехода к санации вернуть АСВ за пять с половиной лет 170 миллиардов рублей, выплаченных вкладчикам. Поддержать банк он планирует за счет своих девелоперских проектов.

Филиал банка Югра в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суд отложил на 10 января дело о банкротстве банка "Югра"
Два судебных сражения в первой инстанции "Югра" уже проиграла: арбитраж признал законными приказы Банка России как о введении временной администрации и моратория, так и об отзыве лицензии. Дело о банкротстве рассмотрят в январе.

Несколько десятков вкладчиков-превышенцев (это те, чьи вклады превышают застрахованную сумму в 1,4 миллиона рублей) снова заполнят самый большой зал арбитражного суда Москвы, чтобы почти как футбольные болельщики поддержать представителей экс-собственников "Югры" в споре с ЦБ и чтобы в очередной раз задать друг другу вопрос: "Почему Бинбанк и "Открытие" решили спасать, а нас – нет?".

Авиакатастрофы и суды

Самолет L-410. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Крупные катастрофы российских самолетов в 2011-2017 годах
Несколько жутких авиакатастроф потрясли всю страну в последние годы. В 2018 году мы можем ожидать завершения расследования или рассмотрения гражданских исков о компенсации вреда.

Так, Замоскворецкий суд столицы рассматривает коллективный иск родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте на 93 миллиарда рублей к страховщикам и авиакомпании.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши". По его словам, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе".

Акция памяти жертв крушения российского самолета А321 в Египте
© РИА Новости / Надим Зуауи
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Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

Также СК расследует крушение над Черным морем Ту-154 Минобороны России, где погибли 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, музыкальный руководитель Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Валерий Халилов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / МЧС РФ
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Эксперт: причина гибели Ту-154 в Сочи – не взрыв, а совокупность факторов
Представители Минобороны встречаются с родственниками погибших, чтобы обсудить вопросы установки мемориала и проведения памятных мероприятий. По словам представителя родственников погибших, Минобороны тесно работают по разрешению отдельных трудностей, возникающих у их семей.

"Седьмая студия" и хищения

Дело "Седьмой студии", возбужденное в мае 2017 года, в 2018 году будет передано в суд для рассмотрения по существу. Режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего бухгалтера Нину Масляеву, гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и главу Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа". По версии следствия, при участии Серебренникова заведомо завышалось количество и стоимость мероприятий, проводимых в ходе проекта "Платформа", заключались фиктивные договоры на проведение вымышленных мероприятий, а деньги похищались.

Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бастрыкин рассказал об арестах денег и имущества по делу "Седьмой студии"
В основу обвинения будут положены показания Масляевой — единственной, кто признала вину и заключила сделку со следствием. По данным следствия, ее дело, а также дело еще одной фигурантки – продюсера Екатерины Вороновой, находящейся в розыске, будет передано в суд до середины апреля. В связи со статусом Масляевой, рассмотрение дела будет быстрым: суд не будет исследовать доказательства и допрашивать свидетелей. Ее срок не будет превышать двух третей от максимального наказания. По версии Масляевой, "Седьмая студия" была специально создана для хищения бюджетных денег, выделенных на театральные постановки.

Защита остальных фигурантов заявляет, что бывший бухгалтер испугалась и оговорила себя и своих коллег. Обвинения адвокаты и сами деятели культуры называют абсурдными. Защитники отмечают, что следствие в отношении Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум завершится к лету 2018 года, уже после приговора Масляевой. Приговор продюсеру организации Екатерине Вороновой будет вынесен заочно; женщина неоднократно заявляла, что боится возвращаться в Россию.

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Обыски в "Гоголь-центре": комментарий Серебренникова и обращение артистов

Дела экс-губернаторов

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Замоскворецком суде Москвы. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Суд продлил арест имущества экс-главы Коми до мая
Число арестов губернаторов в 2017 году стало рекордным. Пять высокопоставленных чиновников уже арестованы, их дела переданы в суд, по ним идут заседания. Ни одного приговора еще вынесено не было. Будущий год должен показать, как формируется практика вынесения приговоров по делам крупных федеральных чиновников.

Дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера поступило в столичный Замоскворецкий суд в декабре 2017 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве и создании преступной группы. Гайзер содержится под арестом, как и еще восемь подсудимых. Еще трое находятся под домашним арестом и трое — под подпиской о невыезде. Свою вину экс-глава республики отрицает.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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"Мне не стыдно": Хорошавин в последнем слове отверг обвинение
Дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина почти завершилось. Приговор чиновнику будет оглашен 22 января. Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей. Теперь экс-губернатору грозит 13 лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиарда рублей. Хорошавин в последнем слове отверг обвинение и заявил, что не верит в оправдание в суде.

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего Кировского губернатора Никиты Белых в начале осени. Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Свою вину экс-губернатор не признает, считает себя жертвой оговора. Приговор по делу Белых скорее всего, вынесут летом, обвинение к концу 2017 года допросило ключевых свидетелей и исследовало большую часть доказательств.

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка покидает зал заседаний Советского суда города Тулы после вынесения приговора.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мистер "Экс". Как живут арестованные и осужденные губернаторы
Дело бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева еще не передано в суд для рассмотрения по существу. Он – единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 140 миллионов рублей. По словам защиты, предварительное следствие по Соловьеву завершится до начала лета 2018 года.

Кроме Соловьева, в апреле 2017 следователи задержали экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова. Ему также инкриминируется получение крупной взятки в размере 235 миллионов рублей. Маркелов очень эмоционально выступает в суде, говоря о своей невинности. Ожидается, что расследование завершится к осени 2018 года.

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