Лучшие космические фото года
10:0028.12.2017
0119910
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu PoyalОрбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона - одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в этом году получила самые детальные фотографии туманности Ориона - одной из самых крупных "звездных яслей" в Галактике. Туманность расположена в 1,5 тысячи световых лет от Земли. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли в ее центральной части, что позволило ученым при помощи инструментов "Хаббла" впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.
Зонд "Кассини" 15 сентября передал последние фотографии на Землю. К тому моменту, когда они были приняты учеными, зонд уже сгорел в атмосфере Сатурна, превратившись в "металлический метеор". "Кассини" передал на Землю фото Сатурна, его лун и колец и получил снимки той точки, куда он затем и упал.
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к Международной космической станции. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio RoblesВ этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.
© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles
В этом году данные, предоставленные зондом Juno, позволили ученым узнать, что магнитное поле Юпитера оказалось примерно в 10 раз мощнее, чем магнитный щит Земли, а также раскрыли необычные торнадо размером с Луну и Землю на полюсах планеты-гиганта.
© NASA / JPL/University of ArizonaВ середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода - сухим льдом.
В середине мая камера высокого разрешения Imaging Science Experience (HiRISE) сделала снимки снежных дюн Марса, расположенных в северном полушарии красной планеты. Вершины покрыты двуокисью углерода - сухим льдом.
© NASA / ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности - первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный портрет туманности.
Телескопы НАСА и ЕКА получили снимки знаменитой Крабовидной туманности - первой известной человечеству сверхновой, которая вспыхнула на небе Северного полушария в 1054 году. Уникальность снимков заключается в том, что они были сделаны фактически в один и тот же момент времени во всех диапазонах электромагнитного излучения, что впервые позволило астрономам увидеть полный портрет туманности.
© NASA/JHUAPL/SwRIВ сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с именами различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса", именами которых назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.
© NASA/JHUAPL/SwRI
В сентябре сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона с именами различных топографических объектов. Первыми на карту попали первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чьим именем был назван регион, включающий в себя "сердце" планеты и ряд гор, а также советский "Спутник", американские "Вояджеры" и японская "Хаябуса", именами которых назвали крупнейшие равнины и низменности в северном и южном полушариях.
© NASA / Jack FischerВ августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.
В августе этого года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский (на фото) проводили плановые работы в открытом космосе. Их выход продолжался 7 часов 34 минуты. За это время космонавты запустили на орбиту пять наноспутников, подготовили к дальнейшей работе малый исследовательский модуль "Поиск" и провели ряд экспериментов. Этот выход в открытый космос стал первым для российских космонавтов за последние полтора года.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteНаучная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.
Научная команда "Кассини" опубликовала фотографии колец Сатурна, на которых можно увидеть его тень, постепенно сокращающуюся в длину по мере приближения к сатурнианскому дню летнего солнцестояния. На планете-гиганте есть свои лето, зима, осень и весна, продолжающиеся по несколько земных лет. Через два года тень станет максимально длинной, покрыв все кольца планеты-гиганта.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.
Зонд "Кассини" в августе передал снимки одного из спутников Сатурна. Радар зонда, инфракрасный спектрометр и тепловизоры смогли проникнуть сквозь дымчатую завесу углеводородов (слева) и рассмотреть всю поверхность Титана.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр большой массы, у которых не совпадали оси вращения. Это значит, что эти черные дыры зародились не вместе и образовали пару через достаточно большое время после формирования. Это открытие подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в августе позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
Зонд "Кассини" в августе позволил сфотографировать облака, движущиеся в разном направлении на спутнике Сатурна. Турбулентность в местах столкновения потоков приводит к формированию волнистой структуры облаков.
© ESOШирокоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей "Кошачья лапа" (NGC 6334, вверху справа) и "Лобстер" (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования – в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.
Широкоугольный телескоп VLT получил снимки туманностей "Кошачья лапа" (NGC 6334, вверху справа) и "Лобстер" (NGC 6357, внизу слева). Эти объекты являются областями активного звездообразования – в них зарождаются горячие звезды, свет от которых делает красным окружающий их водород. В густо заполненном деталями поле заметны и темные пылевые облака.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAСнимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.
Снимки, сделанные зондом Dawn 29 апреля, когда космический аппарат находился между Солнцем и Церерой, позволяют рассмотреть мельчайшие детали на поверхности карликовой планеты, в том числе ее "потухшие" криовулканы, запасы льда и белые пятна водных паров.
© NOAA/NASAМетеозонд GOES-16, выведенный на орбиту Земли в конце ноября 2016 года, передал на Землю в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.
© NOAA/NASA
Метеозонд GOES-16, выведенный на орбиту Земли в конце ноября 2016 года, передал на Землю в январе первые высококачественные фотографии. В будущем подобные снимки помогут ученым следить за извержениями вулканов и пожарами по всей Земле практически в режиме реального времени.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy SchmidtУченые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность "Тухлое яйцо" (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать смерть звезды. Запечатленная на фотографии туманность "Тухлое яйцо" (OH 231.8+04.2) — пример того, как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Это вещество движется со скоростью приблизительно миллион километров в час.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán DoranАвтоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3000 километров.
Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский ураган размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта. Его длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3000 километров.
CC BY 3.0 / ESA/DLR/FU / North to southЕвропейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография была сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
Европейское космическое агентство 14 декабря опубликовало уникальный снимок Марса, на котором планета показана "в полный рост". Фотография была сделана с помощью зонда Mars Express, пролетавшего над Красной планетой с севера на юг. На фото видны участок с ледяным покровом, красный ландшафт экватора, а также разломы, каньоны и вулканы Марса, в том числе огромный Альба-Монс.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимки архипелага, находящегося в западной части Тихого океана. "Каролинские острова получились на фотографии очень эмоциональными 😱", - написал космонавт в комментарии к фото.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности двигается со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.
Астрономам удалось впервые увидеть столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона. Взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности двигается со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
© NASA / Joel KowskyМеждународная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно в 9 километров в секунду.
Международная космическая станция с шестью космонавтами на борту 2 декабря пересекала Луну со скоростью примерно в 9 километров в секунду.
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray ObservatorАстрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
Астрономы в минувшем году случайно обнаружили в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет. Ее "аппетиты" стабильно выше так называемого предела Эддингтона – количества материи, которую может поглотить черная дыра, прежде чем начнет "выплевывать" звездную "пищу".
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.
В этом году происходили сильнейшие за последние 12 лет всплески солнечной активности, которые сопровождались выбросами корональной массы. На поверхности звезды возникали чрезвычайно яркие вспышки, которые вызывали геомагнитные бури на Земле.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05", на борту которого находились российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, 29 июля пристыковался к Международной космической станции.
© NASA / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán DoranБлагодаря камере JunoCam и зонду Juno в августе удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.
Благодаря камере JunoCam и зонду Juno в августе удалось получить детальные снимки Южного региона Юпитера, в том числе самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе - Большого красного пятна. В момент съемки аппарат находился на высоте порядка 16,5 километра от верхних облаков планеты.
© ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она распределена по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".
© ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии карликовой спиральной галактики NGC 5949, чья темная материя распределена не так, как предсказывают современные космологические теории: она распределена по ним практически равномерно, а не концентрируется в окрестностях ядра "звездных семей".
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteНа коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640,000 км от планеты.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
На коллаже из кадров, полученных аппаратом "Кассини", северное полушарие Сатурна, снятое через разные спектральные фильтры. В этот момент зонд находился на расстоянии около 640,000 км от планеты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregorОбсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина - около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
Обсерватория ALMA в этом году получила самые четкие на сегодняшний день фотографии "глаза Саурона" — звезды Фомальгаут, окруженной "горящим" кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов. Звезда удалена от нас на 25 световых лет, по своим размерам она примерно в два раза больше и в 18 раз ярче Солнца и горячее его на три тысячи градусов Кельвина. Кольцо из газа и пыли расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина - около двух миллиардов километров, что в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
© Фото : NASA Earth Observatory image by Joshua StevensУченые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.
Ученые НАСА выпустили обновленный вариант ночной карты Земли. Высокоточные снимки были сделаны спутником Suomi. На сегодняшний день это самые четкие снимки населенных пунктов по всей планете.
Самые яркие кадры разных уголков вселенной, сделанные в уходящем году, — в фотоленте Ria.ru.
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