Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С каждым годом в мире безопаснее не становится, отнюдь, поэтому неудивительно, что наступающий 2018-й обещает массу событий в военной сфере. Прежде всего, это продолжение борьбы с международными террористами в Сирии, где сохранится российское военное присутствие, масса учений различного масштаба в самих ВС РФ, новая госпрограмма вооружений, испытания баллистической ракеты "Сармат".

ВМФ России планирует получить ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" и два новейших фрегата проекта 22350, а ВКС РФ – взять на вооружение долгожданные истребители пятого поколения Су-57 (проект ПАК ФА). В сфере военно-технического сотрудничества главными событиями наступающего года обещают стать твердые договоренности о поставках экспортных модификаций ЗРС С-400.

Подробно о самых ожидаемых событиях в военной сфере – в обзоре РИА Новости.

База в Тартусе

В 2018-м начнется реализация соглашения с Сирией о трансформации пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Тартусе в полноценную военно-морскую базу, в придачу к авиабазе в Хмеймиме. База в Тартусе сможет принимать корабли постоянно действующей российской средиземноморской эскадры, в том числе первого ранга с ядерной энергетической установкой.

Ратифицированное Госдумой и Советом Федерации в конце декабря соглашение предусматривает одновременное нахождение на будущей базе 11 военных кораблей. Как заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, площадь ПМТО, по соглашению, может быть безвозмездно расширена до 24 гектаров.

Соглашение действует 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды и носит оборонительный характер. Сирия передает РФ в безвозмездное пользование земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, список которых "не подлежит официальному опубликованию".

База нужна в первую очередь группировке постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, которая в настоящее время насчитывает около десятка кораблей и судов и, помимо прочего, обеспечивает противовоздушную оборону Хмеймима и Тартуса.

Военная операция России в Сирии, начавшаяся 30 сентября 2015 года, завершилась 11 декабря 2017 года, когда президент Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим, приказал начать вывод основной группировки из САР. По его словам, террористы ИГ в Сирии разгромлены, и если боевики вновь поднимут голову, Россия ответит мощным ударом.

Стратегический "Восток"

В 2018 году в Вооруженных силах запланированы около восьми тысяч учений разного масштаба. Для сравнения, в 2017 году было проведено свыше трех тысяч тактических и командно-штабных маневров.

В наступающем году пройдут многонациональные учения государств Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018". Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ будут задействованы в маневрах "Взаимодействие-2018".

Венцом боевой подготовки ВС РФ станут запланированные на осень стратегические командно-штабные учения "Восток-2018". Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В 2017 году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения "Запад".

В июле — августе уже в четвертый раз пройдут Армейские международные игры – крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран. В рамках АрМИ-2018 запланированы 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и — впервые – в Иране. Приглашены участники из 80 государств.

Десятилетка на 19 триллионов

В новом году начнется реализация государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы. Как отмечал заместитель министра обороны Юрий Борисов, Россия будет в первую очередь развивать стратегические ядерные силы, чтобы ни у кого не появилось желания проверить страну "на прочность".

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковника Виктора Бондарева, объем новой ГПВ составит 19 триллионов рублей. Он отметил, что если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя ГПВ получается финансово сопоставимой с предыдущей (20 триллионов рублей).

Конфигурация расходов в ней, в целом, призвана сбалансировать отдельные моменты, наверстать упущения предыдущих лет и создать экономическую базу для прогрессивного развития приоритетных направлений, отметил генерал.

"Полагаю, что новая ГПВ позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы, а главное, обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Родины", — подчеркнул Бондарев.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что новая ГПВ предусматривает сбалансированное развитие всех видов и родов ВС РФ.

"В целом, несмотря на определенные ресурсные ограничения, исходя из экономической ситуации, при жестком контроле гособоронзаказа и целевым расходованием средств, указанных 19 триллионов рублей должно хватить для поддержания способности ВС РФ парировать любые действия потенциальных противников на всех театрах военных действий", — сказал Коротченко.

По его словам, в качестве приоритета в новой программе выделяется переоснащение стратегических ядерных сил, создание системы воздушно-космической обороны и развитие сил общего назначения.

"В серии ядерных вооружений важнейшими пунктами является дальнейшее серийная поставка ракетных комплексов РС-24 "Ярс" шахтного и мобильного базирования, начало серийных поставок ракетных комплексов РС-26 "Рубеж" и завершение работ с выходом на серийное производство по тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракете "Сармат"", — отметил эксперт.

Основными направлениями развития воздушно-космической обороны он назвал продолжение серийных поставок ЗРС С-400, в том числе включение в ее состав так называемой "дальней ракеты", и завершение испытаний ЗРС С-500 "Прометей".

Еще один приоритет — развитие средств радиолокации, "позволяющих создать сплошное радиолокационное поле на наиболее угрожающих направлениях применения противником крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений".

"Сармат" как заноза для ПРО

По данным Минобороны, работы над новым ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат" ведутся в плановом порядке, ожидаются первые бросковые испытания. "Средствам ПРО потенциального противника придется гораздо тяжелее. Это будет хорошая заноза для него", — отмечал замминистра обороны Борисов.

По его словам, эта ракета будет настолько мощной, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы.

Тяжелая многоступенчатая жидкостная МБР шахтного базирования "Сармат" разработки Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (Миасс Челябинской области) должна заменить стоящую на вооружении РВСН ракету "Воевода". Ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против 8,75 у предшественницы.

Принятие на вооружение ракетного комплекса стационарного шахтного базирования планируется на 2019-2020 годы. Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщил РИА Новости источник в ОПК, этими ракетами планируется перевооружить семь полков РВСН.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В, который встал на боевое дежурство в конце 1980-х. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на солидный ракетный возраст, остается эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы ПРО.

По информации командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, стратегическая ракета шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 Satan) может остаться в боевом составе РВСН до 2027 года, что "обеспечит своевременное перевооружение ракетных полков на перспективный ракетный комплекс тяжелого класса".

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, "Сармат" преодолеет любую систему противоракетной обороны. "С "Сарматом" мы вписываемся и в план по замене наших уникальных ракет "Воевода", и в договор с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений по количеству блоков и носителей", — отметил он.

"Борей-А" к 60-летию атомного флота

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" класса "Борей-А", заложенный в 2012 году на "Севмаше" при участии Владимира Путина, 17 ноября 2017 года был спущен на воду. В 2018 году планируется передать его ВМФ России.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев назвал "Борей-А", способный нести на борту до 16 МБР морского базирования Р-30 "Булава", будущим российской группировки морских стратегических ядерных сил.

"Этот корабль, по сравнению с предыдущим типовым проектом "Борей", конечно, обладает усовершенствованными тактико-техническими характеристиками практически всех систем", — констатировал Королев.

По его словам, до середины 2020-х годов планируется завершить строительство всех крейсеров этого проекта.

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ПО "Севмаш" Церемония вывода из дока атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" © Фото предоставлено пресс-службой АО "ПО "Севмаш" Церемония вывода из дока атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А"

"Князя Владимира" спустили на воду за год до празднования большой даты в истории ВМФ — 60-летия атомного подводного флота России, которое будет отмечаться 17 декабря 2018 года. Не исключено, что именно в этот день флот и получит новую стратегическую субмарину.

РПКСН четвертого поколения "Князь Владимир" спроектирован в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Его полное водоизмещение составляет 24 тысячи тонн. Длина — 170 метров, ширина 13,5 метра.

В настоящее время на стапелях "Севмаша" строятся еще четыре "Борея-А": это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр Третий" и "Князь Пожарский".

На северодвинской верфи также идет строительство многоцелевых атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) класса "Ясень-М". Так, в июле 2017 года состоялась церемония закладки АПРК "Ульяновск". Он станет шестым в линейке субмарин проекта, разработанного санкт-петербургским Морским бюро машиностроения "Малахит".

Головной корабль — "Казань" — 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания. АПРК "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Головной подводный крейсер серии "Ясень" — "Северодвинск" — также был построен на "Севмаше" и передан ВМФ в июне 2014 года.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). На их вооружении — мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Согласно российской военно-морской доктрине, в перспективе подводные крейсеры этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными субмаринами ВМФ России.

В ожидании фрегатов

В рамках новой ГПВ в состав ВМФ РФ продолжат поступать новые и модернизированные корабли дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте, по словам главкома ВМФ Королева, станет модернизированный фрегат проекта 22350, оснащенный высокоточным оружием. Всего планируется построить восемь кораблей проекта.

Головной корабль проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в настоящее время проходит государственные испытания. Как сообщал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, его передадут флоту в 2018 году.

Он пояснил, что перенос сроков сдачи, ранее запланированной на конец 2017 года, связан с требованием ВМФ России еще раз отработать все системы корабля. У кораблестроителей вопросов к головному кораблю нет, но "у флота есть вопросы к новому ракетному оружию, которое производит холдинг "Алмаз-Антей"", отметил Рахманов.

По словам главы ОСК, "Адмирал Горшков" не будет приниматься в опытную эксплуатацию, а сразу войдет в боевой состав ВМФ России после завершения всего комплекса испытаний.

Работы на втором корабле серии ("Адмирал Касатонов") будут значительно ускорены после того, как будет передан головной фрегат. В состав флота он может войти в том же 2018-м, рассчитывает Рахманов.

Строительство еще двух фрегатов серии — "Адмирал Головко" и "Адмирал Советского Союза Исаков" — продолжается на стапелях "Северной верфи".

У фрегатов проекта 22350 благодаря оригинальной архитектуре надстройки ("стелс") снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Эти корабли предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения самостоятельно и в составе соединения кораблей.

Фрегаты проекта имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн. Длина — 135 метров; ширина — 15 метров. Скорость хода — до 29 узлов. Дальность плавания — до 4,5 тысячи морских миль, автономность — до 30 суток. Экипаж — около 200 человек. Корабли будут вооружены артиллерийской установкой А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

Два-три Су-57 для ВКС

Как сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев, истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50), которому в серийном производстве присвоено название Су-57, планируется принять на вооружение в 2018 году. "Он успешно прошел испытания, и совсем скоро пилоты начнут его осваивать и эксплуатировать", — сказал генерал.

По его сведениям, первая установочная партия составит только 12 самолетов, однако в 2018-м ВКС получат "только два-три истребителя". Предсерийное производство Су-57 запланировано с 2019 года.

В настоящее время опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель — "второго этапа" — пока разрабатывается.

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге должен значительно превосходить "изделие-117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров — полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.

Су-57 (Т-50, проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Его первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ — в 2011 году на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.

Экспортные маршруты С-400

В наступающем году планируется начать первые экспортные поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", ставшей за последние годы "визитной карточкой" российского ОПК. Первым зарубежным получателем "четырехсоток" станет Китай, контракт с которым на поставку ЗРС был подписан еще в 2014 году.

Четырехлетняя разница между подписанием соглашения и фактической отгрузкой ЗРС связана с тем, что производитель С-400 — Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" — в приоритетном порядке поставляет технику ПВО Вооруженным силам РФ, и только удовлетворив их потребность, приступает к производству экспортных модификаций этой системы.

Помимо Китая, контракты на "Триумф" в уходящем году были подписаны с Турцией и Саудовской Аравией. О своем интересе в приобретении С-400 заявили также Бахрейн и Катар.

Ожидается, что в 2018 году будет внесена ясность в вопрос поставок С-400 еще одному стратегическому партнеру России — Индии. Подписание соответствующего контракта было анонсировано в октябре 2016 года в ходе двустороннего саммита на Гоа.

Как сообщал 21 декабря помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин, Россия начнет поставку С-400 Турции в конце 2019 либо начале 2020 года.

"Все вопросы решены. Надеюсь, что, фактически, контракт вступает в фазу реализации буквально на днях, решены все аспекты, финансовые в том числе. Контракт будет состоять из двух финансовых составляющих. Часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть за счет кредита, предоставленного РФ", — сказал Кожин.

Как уточнил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант", речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% контракта будет оплачено за счет российского кредита. Первые поставки, по его информации, запланированы на март 2020 года.

Комментируя повышенный зарубежный спрос на ЗРС С-400, российский военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что система привлекает инозаказчиков не только своими уникальными характеристиками: для многих стран закупка небольшой партии С-400 может стать дипломатическим жестом для налаживания отношений с РФ.

Так, военный аналитик предположил, что Катар, чье положение в регионе осложняется блокадой со стороны соседей по Персидскому заливу, может купить всего один дивизион ЗРС в качестве "белого слона", который поможет Дохе выстроить продуктивное партнерство с Москвой.

Экспорт оружия на уровне 14 миллиардов долларов

Одной из важных задач российского ОПК в 2018 году станет сохранение позиций на мировом рынке вооружений, где Москва последние годы удерживает второе место, продавая продукцию военного назначения в среднем на 14 миллиардов долларов в год.

Среди наиболее ожидаемых контрактов, которые могут быть подписаны в 2018 году — соглашение о поставке Индонезии около десятка истребителей Су-35 поколения 4++. Переговоры о приобретении их Джакартой шли последние несколько лет.

Переговоры по самолетам Су-35 в новом году могут быть завершены также с Объединенными Арабскими Эмиратами. Меморандум о намерении закупить несколько десятков этих машин Москва и Абу-Даби подписали в феврале 2017 года.

Кроме того, согласно отчету корпорации "Уралвагонзавод", до конца 2017 года предполагалось завершить предконтрактную работу по поставкам масштабной партии из 146 танков Т-90МС Кувейту.

Не исключена также финализация контракта на поставку Египту корабельных вертолетов Ка-52К "Катран", с которыми Москва в 2017 году выиграла тендер. Каира планирует разместить их на изначально построенных для России французских вертолетоносцах "Мистраль".

К столетию Красной армии

Еще в ноябре этого года Минобороны РФ начало проводить торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Красной армии, во всех военных округах и на Северном флоте. Всего их запланировано более сотни.

В частности, в подмосковном парке "Патриот" пройдут военно-исторические реконструкции: зрители смогут получить представление о боях под Псковом и Нарвой в феврале 1918 года, сражении на Халхин-Голе (август 1939 года), Сталинградской битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года), штурме севастопольской Сапун-Горы (май 1944 года).

Редкие исторические документы и хроники создания Красной армии будут выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны, Центральном музее ВС РФ и других музеях Вооруженных сил. В честь юбилея пройдет ряд научно-практических конференций с участием представителей Минобороны и ведущих военных экспертов.

Днем образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) считается 23 февраля — тогда начался массовый призыв в ее ряды. Однако фактически РККА была создана декретом Совета народных комиссаров РСФСР 28 января 1918 года.

Морской салон на Дальнем Востоке

Международный морской салон, по решению правительства России, теперь будет проходить ежегодно: по нечетным годам в Санкт-Петербурге, по четным — на Дальнем Востоке. Первый Международный дальневосточный морской салон пройдет во Владивостоке в июле 2018 года. Организаторами выставки выступят Минпромторг России, Минвостокразвития и госкорпорация "Ростех".

По данным властей Приморья, в качестве выставочной площадки можно использовать причалы в бухте Золотой Рог, а также на Корабельной набережной и набережной Цесаревича. Вероятно, мероприятие приурочат ко дню ВМФ России (ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля), чтобы привлечь к выставочной экспозиции корабли Тихоокеанского флота, задействованные в военно-морском параде.

Ранее СМИ сообщили, что приоритетным для выставки станет гражданский сегмент судостроения. Но, судя по всему, военная составляющая морского салона, традиционно проходившего в Санкт-Петербурге, все же сохранится.

В 2018 году также пройдут Международный военно-технический форум "Армия", основные площадки которого расположены в подмосковном парке "Патриот", и Международная выставка и научной конференция "Гидроавиасалон" в Геленджике.