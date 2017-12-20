"Яндекс" назвал лучшие фильмы 2017 года по версии россиян

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Аналитики "Яндекса" назвали лучшие фильмы уходящего года по версии российских зрителей. Рейтинг, составленный на основе оценок интернет-пользователей, опубликован на сайте компании.

Так, самой популярной отечественной лентой уходящего года для российской аудитории стал фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова. Второе и третье места соответственно занимают картины о космосе — "Салют-7" и "Время первых", за которыми следует фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Среди иностранного кино пользователи удостоили наивысших оценок "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. На второй строчке разместился фильм Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049", а на третьей — семейное кино "Собачья жизнь" Лассе Халльстрема.

Всего, по данным компании, в 2017 году в российский прокат вышли 398 фильмов, пятую часть которых составило российское кино.