Железные дороги уходят в сеть: билет в пару кликов и грузовой Uber

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская железнодорожная отрасль последние годы всё активнее использует новые технологии для удобства пассажиров и грузоотправителей. Ещё несколько лет назад в России купить билет на поезд можно было лишь в кассе, а заказать грузовой вагон только придя на станцию. Сейчас сделать и то, и другое можно всего в несколько кликов в интернете.

РИА Новости попытались выяснить у участников железнодорожной отрасли, насколько активнее они стали в 2017 году использовать интернет для продаж своих услуг.

Билет на поезд в несколько кликов

РЖД впервые стали продавать билеты на поезда через интернет в мае 2007 года. Пассажиры постепенно "распробовали" новый сервис. Если в 2011 году доля электронных билетов на поезда дальнего следования составляла 8% от общего числа проданных, то в 2014 году — превысила 25%, а в текущем году составляет более 45%.

Пассажиры могут купить электронный билет на поезд без комиссии на официальном сайте РЖД и через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

"С помощью приложения можно узнать расписание поездов, купить без комиссии билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты", — рассказали РИА Новости в РЖД.

Пассажиры могут в этом приложении хранить нескольких документов с возможностью выбора, какой использовать по умолчанию; получать подсказки при заполнении номеров документов; входить по pin-коду или отпечатку пальца, оценивать поездку.

Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции: цены на ближайшие даты, навигация внутри зданий вокзалов (сейчас на девяти вокзалах Москвы), объявления об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.

Кроме того, с 2017 года можно оформить электронный билет на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья при условии их предварительной регистрации в Центре содействия мобильности РЖД.

Грузовой Uber

"Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах составляет 2 миллиона единиц. Ежемесячно через приложение оформляется более 260 тысяч электронных билетов. По просьбам пользователей, которые оставляют отзывы в магазине приложений, ведется постоянная работа по улучшению работы сервиса", — сообщили в РЖД.

Заказать через интернет можно не только билет на пассажирский поезд, но и грузовой вагон. Одним из таких сервисов является электронная торговая площадка (ЭТП) RailCommerce. Как говорится на ее сайте, оператор и владелец вагонов может в online-режиме найти грузы под перевозку, попутно загрузив вагоны по желаемому направлению после выгрузки.

"Владельцу груза сервис позволяет быстро найти вагоны на ближайшей станции, которые в желаемые сроки и по рыночной цене будут поданы под погрузку. При этом стороны имеют возможность вступить друг с другом в торги относительно стоимости и условий перевозки, обсудив все существенные условия сделки непосредственно в личном кабинете на торговой площадке", — добавляется в описании ресурса.

Крупнейшие российские железнодорожные операторы, в частности, "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" РЖД) и "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) размещали свои вагоны на этой площадке.

Запустили свой "грузовой Uber" и РЖД. Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) была разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога" и запущена в марте 2017 года. Сервис позволяет грузоотправителям заказать перевозку в грузовых вагонах различных собственников из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом.

Площадка обслуживает заказы во внутригосударственном сообщении, то есть только между внутренними станциями РФ, открытыми для грузовых операций, исключая припортовые и пограничные. Можно заказать и погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами и другими грузами в местах общего пользования, а услуги складского хранения грузов на местах общего и необщего пользования. Прорабатывается возможность вывода на площадку портовых и логистических сервисов.

"Площадка работает по принципу агрегатора предложений услуг от всех участников цепочки доставки груза. Согласование заказа и оплата происходит в режиме реального времени, а все этапы исполнения заказа клиент контролирует в своем личном кабинете. Услугами ЭТП ГП ежемесячно пользуется около 1700 клиентов", — поясняют в РЖД.

Директор по коммерческой деятельности РЖД Алексей Шило летом текущего года говорил, что данный продукт ориентирован, прежде всего, на клиентов с небольшими объемами — малый и средний бизнес.

Вагон за несколько секунд

Представитель РЖД добавил, что в ближайшей перспективе пользователям ЭТП станут доступны заказ комплексной услуги перевозки "от двери до двери" и возможность разработки в автоматизированном режиме схем погрузки.

Первый замгендиректора "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД) Виктор Воронович рассказал РИА Новости, что с апреля по ноябрь оператор предоставил на электронную торговую площадку "Грузовые перевозки" 47 тысяч вагонов. Общий объем перевозок ФГК за этот период составил 3,2 миллиона тонн.

"В 2018 году АО "ФГК" планирует увеличить присутствие на бирже таким образом, чтобы 15% от всех операций ФГК по предоставлению вагонов приходилось на ЭТП", — добавил он. Клиент в течение нескольких секунд может разместить запрос на перевозку.

"ИТ-сервисы компании обеспечивают взаимодействие с ЭТП "Грузовые перевозки" в режиме реального времени. Среднее время формирования предложения от момента поступления запроса клиентов составляет 5 секунд. Такая оперативность определяется развитой ИТ-инфраструктурой компании, обеспечивающей в автоматическом режиме расчет ставок, формирование плана груженых и порожних вагонопотоков, резервирование объемов по выданным предложениям, обработку заказов", — говорит Воронович.

Есть что совершенствовать и куда расти

Есть и другие электронные площадки. Например, ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" (ЭТП ГПБ, "дочка" "Газпромбанка"). Железнодорожный оператор группа компаний "Новотранс" заявила, что в первом квартале 2018 года переводит только на электронные торги предоставление вагонов для перевозок грузов в направлении Украины.

Однако всегда есть что улучшать и к чему стремиться. Первый замглавы ФГК добавляет, что, по мнению у клиентов, должен быть выбор наиболее оптимального для себя предложения.

"Поэтому мы выступаем за увеличение количества участников в проекте. Еще одно пожелание — возможность предоставления вагонов в рамках ЭТП для экспортных перевозок", — перечисляет Воронович.

Объём электронных торгов в сфере грузовых перевозок по итогам 2017 года остается незначительным, замечает руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Слободяник.

"Через биржу проходит менее 1% грузов. Однако еще прошло слишком мало времени с момента запуска данного механизма: так, площадка RailCommerсe функционирует с 2015 года, а ГП РЖД — только со второго квартала 2017 года", — сообщил РИА Новости Слободяник.

Площадки, добавляет эксперт, ведут активную работу по привлечению субъектов рынка к сотрудничеству, при этом они ориентируются на разные запросы клиентов. В частности, на RailCommerce победителем торгов считается клиент — грузоотправитель, предложивший максимальную оплату услуг оператора, на ГП РЖД победителем становится оператор, предложивший минимальную стоимость услуг.

"Мы ожидаем увеличения объемов торгов в следующем году, но в ближайшие годы их доля в общей структуре перевозки грузов вряд ли превысит 10%", — прогнозирует Слободяник.

Какие новые сервисы могут появиться у компаний для пассажиров и грузоотправителей, покажет время и расскажут корреспонденты РИА Новости на новостной ленте.