Российский риск: интерес инвесторов не пропал из-за санкций

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участникам рынков долгового и акционерного капитала уходящий 2017 год запомнится восстановлением аппетита к российским активам и практически не закрывающимся окном для новых размещений, народной "бондизацией" населения, первыми панда-бондами и закрытием для эмитентов рынка субординированного долга.

Россия, по мнению экспертов, перестала восприниматься в качестве источника риска на фоне роста цен на нефть, который традиционно ассоциируется у инвесторов с улучшением ситуации в стране. В условиях дефицита инвестиционных идей на глобальных рынках Россия стала одним из бенефициаров притока новых денег на развивающиеся рынки.

Основным риском для российского долгового рынка эксперты называют возможное, хотя и маловероятное, расширение в 2018 году международных экономических санкций, что может привести к изменению правил игры, в зависимости от сценария их введения и формы.

Воздействие на умы участников рынка как обычно оказывают даже не столько сами санкции, сколько неопределенность в отношении них. Тем не менее, Россия уже продемонстрировала способность адаптироваться к такой ситуации. А Минфин России и ЦБ РФ заявляют, что возможные санкции США против госдолга РФ будут иметь краткосрочный, ограниченный эффект.

Маловероятно, что США потребуют от инвесторов ликвидировать позиции в российских суверенных бондах, поскольку это будет сопряжено с прямым финансовым ущербом, поэтому массированной распродажи государственных бумаг не ожидается, заявляют в Минфине, оценивая вероятный краткосрочный скачок доходностей на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) не более чем в 40-50 базисных пунктов.

Также и корректировать свои планы, связанные с параметрами госбюджета и внешними заимствованиями, из-за угрозы ужесточения санкций Минфин не намерен, как и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года.

Внутренние рекорды

Внушительный запас ликвидности в банковской системе и "неожиданный" спрос нерезидентов позволили Минфину в 2017 году значительно нарастить внутренние заимствования – объем чистого привлечения средств на национальном рынке стал рекордным за всю новейшую историю России.

По состоянию на 1 декабря чистое привлечение превысило 1,2 триллиона рублей по сравнению с 492 миллиардами за весь 2016 год, валовый же объем привлечений достиг 1,6 триллиона рублей. По плану Минфина, чистые займы превысят рекордный уровень текущего года теперь только в 2020 году.

В Минфине при этом подчеркивают, что хоть и намерены сделать внутренние заимствования основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, но не будут безгранично увеличивать объемы займов, чтобы не дестабилизировать долговой рынок.

Практика последних лет дала министерству возможность продемонстрировать, что государство не намерено вести себя на долговом рынке как слон в посудной лавке, заявил заместитель директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Петр Казакевич.

Якорными инвесторами в ОФЗ, формирующими более половины рынка, остаются российские банки. Доля иностранных инвесторов в государственных бумагах РФ к концу года превышала 33% против 26,9% на начало года, что стало для Минфина сюрпризом, признался Казакевич.

Тем не менее, по мнению министерства, пик спроса на внутренний госдолг со стороны нерезидентов, скорее всего, пройден, и следует ожидать плавного снижения их доли в ОФЗ.

Рекордное наращивание предложения ОФЗ вместе с тем не закрыло входа на рынок и корпоративным заемщикам – по состоянию на начало декабря они заняли на внутреннем рынке 2,24 триллиона рублей. Предлагали облигации как традиционные, регулярно выходящие на рынок крупные эмитенты, так и новые игроки, в том числе из стран СНГ.

Так, по данным Московской биржи, в корпоративном секторе в текущем году на рынке появилось более 20 новых имен, среди которых Казахстанские железные дороги с выпуском на 15 миллиардов рублей, которые своей сделкой, можно сказать, открывают дорогу на российский рынок капитала для целого ряда компаний СНГ.

Без учета клубных выпусков и однодневных облигаций ВТБ за январь-ноябрь в корпоративном секторе было размещено 195 выпусков бондов, в секторе субфедеральных и муниципальных займов – 24 выпуска.

В году примерно 250 торговых дней, таким образом, с учетом декабрьских сделок, практически каждый день хотя бы один эмитент размещал облигации, рассказала член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. Причем средний размер выпуска превысил 7 миллиардов рублей, тогда как еще три года назад он составлял около 5 миллиардов рублей.

Одним из трендов 2017 года стало продолжение снижения ставок на рынке рублевых облигаций на фоне укрепления ожиданий его участников дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России на фоне замедления инфляции. Кроме того, нельзя не отметить более быстрые темпы этого снижения в субфедеральном и корпоративном секторах по сравнению с ОФЗ, отметил главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

В текущем году после почти шестилетнего перерыва на долговой рынок с собственными облигациями вернулся ЦБ с целью абсорбирования избыточной ликвидности в банковской системе. Однако если первый выпуск в августе на 150 миллиардов рублей был размещен полностью и тепло встречен инвесторами, предъявившими заявки на 173,5 миллиарда рублей, то последующие аукционы уже не пользовались таким вниманием.

На следующем аукционе в октябре ЦБ РФ разместил КОБРы на 175,6 миллиарда рублей из предложенных 500 миллиардов. В дальнейшем объем размещений на аукционах, которые стали регулярными, составлял 13-51,6 миллиарда рублей.

Долговой рынок в массы

В целом внутренний рынок облигаций по итогам первых 11 месяцев 2017 года достиг нового исторического максимума — 18,8 триллиона рублей, что соответствует доле в 21,5% ВВП. Объем корпоративных облигаций в обращении составляет 10,8 триллиона рублей, государственных – 7,3 триллиона.

Новым трендом на российском долговом рынке уходящего года стало активное привлечение инвестиций физических лиц. Задал тон этому тренду Минфин своими "народными" ОФЗ, тем самым попытавшись отщипнуть толику от кубышки банковских вкладов, демонстрирующих заметное снижение ставок, и подстегнув других участников рынка предложить схожие продукты.

Министерство финансов в конце апреля запустило новый инструмент для сбережений россиян – ОФЗ для населения, основной целью которого называется в числе прочих повышение финансовой грамотности сограждан. Дебютировал Минфин с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей с "морковкой" в виде возможности получить больший доход, чем по банковским депозитам, при минимальных рисках.

При запуске инструмента облигации предлагали инвесторам доходность к погашению в 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента, по состоянию на 19 декабря доходность к погашению по ОФЗ-н предлагается на уровне 8% годовых. По данным ЦБ РФ, максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в первой декаде декабря составила 7,38% против 8,4% в первой декаде января.

Несмотря на ряд ограничений, в том числе по суммам вложения (объем покупки составляет от 30 тысяч рублей до 15 миллионов рублей в одном выпуске), высокие комиссии банков-агентов, невозможность приобретения на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и нерыночный характер инструмента, Минфин успешно реализовал два розничных транша по 15 миллиардов рублей и запустил третий транш аналогичным объемом, обеспечив приход на рынок более 20 тысяч новых инвесторов.

Банками-агентами по продаже "народных" ОФЗ выступали Сбербанк и ВТБ, которые, видя успех государственного проекта привлечения инвестиций физлиц, выпустили собственные облигации для населения. При этом размещение "народных" облигаций банков было поддержано участием в сделках в качестве инвесторов топ-менеджмента кредитных организаций.

Затем к Сбербанку и ВТБ присоединились Россельхозбанк, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), выпустившие свои облигации для населения.

Очевидно, что в следующем году такие выпуски продолжат размещаться, а государству придется усовершенствовать структуру этих займов для повышения их привлекательности, считает Ермак.

Еврозаймы РФ

Министерство финансов РФ в текущем году дважды выходило на международный рынок заимствований. Сначала в июне эмитент разместил 10-летние и 30-летние евробонды на 1 и 2 миллиарда долларов соответственно. Зарубежные инвесторы купили 85% бумаг, причем наибольший спрос пришелся на 30-летние бумаги — иностранные инвесторы приобрели 95% этого выпуска.

А в сентябре министерство в рамках обмена евробондов "Россия-2030" доразместило два выпуска евробондов с погашением в 2027 году на сумму около 1,4 миллиарда долларов и в 2047 году в объеме 2,5 миллиарда. В результате обмена Минфин получил облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью 6,553 миллиарда долларов (без учета амортизации), что составляет около 31% от объема выпуска.

Под конец года в СМИ появились слухи о возможном скором размещении ОФЗ в юанях, разговоры о котором ведутся с 2015 года. Однако слухи были опровергнуты Минфином: до конца года размещения не будет, хотя по-прежнему рассматривается в качестве одного из альтернативных инструментов внутренних заимствований на случай, если традиционные иностранные инвесторы испугаются дальнейшего ужесточения санкций.

Тем не менее, тропинка на рынок панда-бондов – облигаций, номинированных в юанях — все же была протоптана, но российским корпоративным заемщиком. Первопроходцем среди российских эмитентов стал "Русал", разместивший в этом году два транша бумаг — в марте на 1 миллиард юаней и в сентябре еще на 500 миллионов юаней. Общий объем эмиссии панда-бондов компании, проспект которой был зарегистрирован на Шанхайской фондовой бирже в начале февраля, составляет 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов) сроком до семи лет.

В целом российские корпоративные игроки практически вдвое нарастили в текущем году привлечение средств на международном публичном долговом рынке – объем выпусков евробондов составил более 25 миллиардов долларов по сравнению с 15 миллиардами долларов в 2016 году.

По мнению участников рынка, этому способствовало то, что рынок был открыт для заемщиков на протяжении всего года, что бывает очень редко, а также благодаря "здоровому аппетиту" западных инвесторов к российскому долгу.

На первичном рынке преимущественно были хорошо знакомые инвесторам имена. Только "Газпром" в текущем году четырежды выходил на рынок внешних заимствований с целой валютной палитрой, разместив пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков, семилетние еврооблигации на 850 миллионов фунтов, десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов и семилетние бумаги на 750 миллионов евро.

Новых имен рынок увидел немного: "Русал", протестировавший рынок "панд-бондов", дебютировал также с долларовыми бумагами, заняв на пять лет 600 миллионов долларов; другим новым эмитентом из РФ стал Petropavlovsk с пятилетними евробондами на 500 миллионов долларов.

В 2017 году начали набирать обороты размещения и рублевых еврооблигаций – рынок увидел шесть подобных сделок, тогда как в 2016 году была только одна. Дважды предлагали рублевые евробонды Альфа-банк и РЖД, по разу реализовали сделки X5 Retail и "Русгидро".

В то же время отношение инвесторов к заемщикам из финансового сектора, и так осторожное после 2008 года, ознаменовалось в 2017 году очередным витком кризиса доверия на фоне санации банка "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка, а также слухов относительно проблем у других публичных частных банков.

К тому же крупные российские кредитные организации, в прошлом основные эмитенты российских евробондов, остаются в санкционных списках, поэтому не могут и не выходят на рынок, а к более мелким игрокам инвесторы относятся с опаской, хоть их бумаги и продолжали точечно размещаться, например, МКБ и "Тинькофф банк".

История же со списанием банком "Открытие" трех выпусков субординированных еврооблигаций на 1 миллиард долларов, по мнению участников рынка, на продолжительное время закрыла первичный рынок для новых субордов эмитентов из России. Рынку нужно забыть эту историю, чтобы в дальнейшем к ней вернуться, говорят банкиры.

Рынок капитала

Еще одним катализатором спроса западных инвесторов в 2017 году стал российский рынок акционерного капитала. Его поддерживал большой отложенный спрос инвесторов, компаний-эмитентов и их основных акционеров, благодаря чему состоялось более 20 публичных сделок совокупным объемом около 400 миллиардов рублей, большая часть из которых прошла в форме ускоренного сбора заявок.

В разрезе секторов экономики наибольшее количество сделок наблюдалось среди горнодобывающих компаний и в ритейле, а размер операций в большинстве своем был в пределах 300 миллионов долларов. Крупнейшей сделкой года стало IPO группы En+ Олега Дерипаски, которое стало самым масштабным размещением среди всех российских компаний с 2012 года, — общий размер предложения составил 1,5 миллиарда долларов.

Ложкой дегтя для рынка капитала в 2017 году стала отмена SPO "Детского мира" в декабре после ускоренного формирования книги заявок из-за ареста активов АФК "Система". Для самой компании и корпорации ситуация, конечно, негативная, но на отношении глобальных инвесторов в целом к российским активам история с отменой практически завершенной сделки не должна сказаться, считают эксперты.

В 2018 году участники рынка ожидают сохранения высокой активности эмитентов на рынке капитала, при этом портфель транзакций ожидается более диверсифицированным.