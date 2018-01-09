Диетолог дал рекомендации по питанию после новогодних праздников

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число обращений к врачам НИИ питания РАМН в связи с обострением заболеваний из-за неправильного питания в новогодние праздники увеличивается на 50%, заявил РИА Новости врач-невролог, диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев.

"Обращаемость в наш институт в связи с обострением заболеваний после новогодних праздников увеличивается на 50%", — заявил Ленев.

"Поскольку питание было высококалорийным, с содержанием жиров, которые создают нагрузку на желчный пузырь, могут быть проблемы с этим органом – холециститы, панкреатиты, поражение поджелудочной железы. Панкреатит опасен своими осложнениями, вплоть до панкреонекроза, где летальность составляет 97-98%. Такие случаи увеличиваются после новогодних праздников", — добавил эксперт.

Рекомендации

По его словам, все хронические заболевания могут усугубиться, в том числе сердечно-сосудистой, нервной систем.

Ленев рассказал, что те, кто не следил за питанием во время праздников, должны сейчас заняться соблюдение диеты. "Те, кто переели оливье, должны ставить разгрузочные дни, разгрузочные диеты с минимальным количеством белка и акцентом на овощи и фрукты. Те, кто соблюдали пост до рождественских праздников должны первое время избегать высококалорийную пищу, лучше начинать с нежного мяса (рыбы, птицы)", — сказал он.

Эксперт отметил, что пищу нужно запекать, ни в коем случае не жарить, минимально использовать специи – они являются усилителем вкуса.

В то же время врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чедия считает, что диета может привести к потере мышечной массы.

"Не нужно делать резких движений, нужно вернуться к своему рациону. Садиться на диету, если человек не получил обострения хронических заболеваний, я не рекомендую", — сказала она РИА Новости.

"Больше всего страдают после праздников люди, склонные к ожирению. Если у человека есть лишний вес, то ему нужно вернуться к прежнему рациону питания, который был до праздников. Ни в коем случае не надо стараться быстро похудеть, потому что тогда уйдут мышцы, и вес удержать будет очень трудно, он будет набираться", — пояснила эксперт.

Полезные продукты

Если у человека повышенное давление, то во время праздников шла очень большая нагрузка на сосуды за счет высокого содержания соли в продуктах, отметила Чедия.

"Ему надо вернуться к обычному рациону, но вывести лишний натрий и лишнюю воду. Как правило, такие люди отекают, у них мешки под глазами. Надо ограничить соль. В рацион нужно добавить калий, поскольку он очень хорошо выводит натрий. Можно приготовить насыщенный отвар кураги – это поможет убрать лишний натрий из организма, оздоровить сосуды и сердечные мышцы. Давление, если оно подскочило, нормализуется", — заявила Чедия.

"Если у человека не здоров кишечник, могут после праздников начаться запоры, в этой ситуации нужно ввести продукты, которые связывают воду и выводят ее через кишечник. С этим справятся манго, отруби, чернослив", — добавила эксперт.