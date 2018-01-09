МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Необходимо сделать вход во все государственные театры и музеи в России бесплатным или льготным на время новогодних каникул, сообщил депутат Госдумы РФ Олег Нилов на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию" во вторник.

"Если сохранять эту традиционную, действительно приятную праздничную каникулярную историю, то, конечно, ее нужно наполнять другим содержанием… Что нужно делать: все государственные музеи, государственные театры, выставки, концертные залы должны открыть свои двери бесплатно или почти бесплатно, во всяком случае, по себестоимости, чтобы у людей была возможность активно проводить эти долгие каникулы", — заявил Нилов.

Он также отметил необходимость ввести дополнительные льготы на транспорт в период новогодних праздников, а для малозащищенных слоев общества сделать проезд и перелеты бесплатными.