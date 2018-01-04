Главную новогоднюю елку России демонтируют после Крещения

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади Кремля, демонтируют после Крещения, сообщили РИА Новости в управлении делами президента РФ.

В этом году главной новогодней елкой было выбрано 90-летнее дерево из Подмосковья высотой 27 метров, диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Она украшает Соборную площадь Кремля.

Ее украсили более 3,5 тысячи игрушек — шаров, шишек, кренделей и других символов традиционной русской ярмарки.

Общероссийская новогодняя елка, которую посетили порядка 5 тысяч детей, прошла 26 декабря. С некоторыми ребятами пообщался президент России.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.