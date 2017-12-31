В московском метро запустили третий новогодний поезд

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Третий поезд, оформленный в праздничных традициях, начал курсировать в московском метрополитене. Его запустили в последний день уходящего года на новой станции "Ховрино".

"В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем 2 миллионам пассажиров", — сказал журналистам первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, запуск поезда приурочен к началу работы станции метрополитена — "Ховрино". По просьбам пассажиров, дизайн поезда не претерпел существенных изменений — главными элементами оформления остались красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри состава — мерцающие лампочки и гирлянды. Для создания праздничной атмосферы в новогоднем составе будут звучать аудиопоздравления.

Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в московском метрополитене в декабре 2016 года и ходил по Кольцевой линии в течение 3 недель.