Свыше 70 боевых кораблей ВМФ встретят Новый год в дальних походах

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Более 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России встретят Новый год в походах в дальней морской и океанской зоне, в адрес их экипажей направлена поздравительная телеграмма Главкома ВМФ, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия задачи в Мировом океане, встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности. На кораблях и судах в Новый год пройдут праздничные мероприятия, в которых примет участие личный состав, свободный от вахты", — говорится в сообщении.

В адрес экипажей кораблей и судов, находящихся в море, направлена поздравительная телеграмма Главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва, в которой он пожелал военным морякам успехов в выполнении профессионального долга, совершенствования своей морской выучки, здоровья, счастья и благополучия.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял о повышении числа и интенсивности походов кораблей и судов ВМФ флота в важные районы Мирового океана. По его словам, за последние пять лет выполнено 672 похода, в том числе 36 — в Арктическую зону и 22 — для несения боевой службы в районах, где действуют пираты. Только за текущий год их выполнено 139.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что расширение военно-морского присутствия России во всех стратегически важных районах Мирового океана приобретает особую значимость в условиях нестабильной военно-политической обстановки.