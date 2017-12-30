В Москве на время праздников усилят меры безопасности на транспорте

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Меры безопасности на транспорте в Москве усилят во время новогодних праздников — с 30 декабря по 9 января, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы на транспорте будут усилены меры безопасности и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба. Мы хотим, чтобы праздничные дни в Москве прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности", — сказал он.

Заммэра подчеркнул, что будет проводиться строгий досмотр багажа и пассажиров, досмотр подвижного состава всего городского транспорта, а также пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, остановок наземного транспорта. Кроме этого, увеличат частоту проверок на предмет оставленных вещей и подозрительных предметов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

Особый режим безопасности будет действовать на всем городском транспорте, включая метро, наземный транспорт и пригородное сообщение.

На станциях метрополитена и МЦК будут дежурить кинологи со служебными собаками, будет организовано усиленное патрулирование сотрудниками полиции, Росгвардии и службы безопасности метро вблизи станций метрополитена и МЦК, на платформах и в поездах. На досмотровых зонах при входе усилят досмотр пассажиров.

"Все службы, связанные с перевозкой пассажиров, получили актуальные планы действий при возникновении нештатных ситуаций. Организована круглосуточная работа аварийно-восстановительных бригад", — рассказали в пресс-службе департамента.