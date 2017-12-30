В Москве зажгут новогоднюю подсветку на фасадах зданий

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новогоднюю архитектурно-художественную подсветку зажгут в субботу вечером на фасадах зданий в Москве, в том числе на "домах-книжках" на Новом Арбате, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"К празднованию Нового 2018 года будет включен праздничный режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, строений и сооружений, в том числе подсветки "зданий-книжек" на улице Новый Арбат с трансляцией новогоднего ролика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изображение будет транслироваться при помощи архитектурно-художественной подсветки, состоящей из 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов. Показ видеопоздравлений начнется в 16.15 30 декабря и продлится до 2 января‬.

"На фасадах зданий можно будет увидеть новогоднюю символику: крутящийся снежинки и подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Новым годом!" в фирменном стиле", — отметили в комплексе городского хозяйства.

На фасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице можно будет увидеть открытку с поздравлениями, добавили в пресс-службе.

В комплексе пояснили, что ролики будут транслироваться всю новогоднюю ночь.