МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНР Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником весны подтвердил готовность к работе по наращиванию стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо дружественных народов наших стран", — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин также подчеркнул, что уходящий год ознаменован новыми успехами в развитии российско-китайских отношений. По словам российского президента, отмечается существенный рост объемов взаимной торговли, высокая динамика обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

"Путин акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах, вносят важный вклад в решение актуальных международных проблем, активизируются контакты по линии регионов – в 2018-2019 годах запланировано проведение Годов межрегионального сотрудничества", — отметили в Кремле.