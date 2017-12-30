Путин поздравил Асада с Новым годом и заверил в продолжении помощи Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президента Сирии Башара Асада с Рождеством и Новым годом отметил, что РФ будет и далее оказывать всяческое содействие Сирии в защите государственного суверенитета, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в поздравлении глава российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России подчеркнул, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>