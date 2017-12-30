Путин поздравил Асада с Новым годом и заверил в продолжении помощи Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президента Сирии Башара Асада с Рождеством и Новым годом отметил, что РФ будет и далее оказывать всяческое содействие Сирии в защите государственного суверенитета, сообщила пресс-служба Кремля.

"В адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении… Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поздравлении глава российского государства выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Президент России подчеркнул, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока.

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