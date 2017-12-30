Российские артисты выступили с новогодним концертом на базе Хмеймим

ХМЕЙМИМ, 30 дек – РИА Новости. Российские артисты выступили на авиабазе Хмеймим в Сирии с новогодним концертом. Военных поздравили Антон и Виктория Макарские, певицы Зара и Юлиана Грин, актер Сергей Маховиков и ансамбль "Русская душа".

Концерт прошел не только в культурном центре авиабазы, но и на отдаленных заставах.

"Это не первое мое выступление на военной базе, но в Сирии я впервые. Я не знаю, кому больше радости: тому, кому мы исполняем, или нам — просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует", — рассказал журналистам Макарский.

Зара после выступления передала военным письма от российских школьников с новогодними поздравлениями и словами поддержки.

"Репертуар у нас огромный. Я спрошу у ребят, чего хотят, что попросят, то и спою", — сказал перед выступлением Маховиков. По просьбе военных он исполнил несколько песен о войне.

Президент России Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"*. Однако авиабаза Хмеймим, так же как пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и Центр по примирению враждующих сторон, продолжает функционировать. Россия намерена сформировать в Хмеймиме и Тартусе постоянную группировку, целью которой будет поддержание стабильности в регионе и дальнейшая борьба с террористами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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