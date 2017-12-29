"Селедка под шубой" и "Оливье" вошли в топ новогодних блюд в поиске Яндекса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Салаты "Селедка под шубой", "Оливье" и "Цезарь" вошли в первую тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике "Яндекса".
"В последние три дня года поисковых запросов на кулинарную тематику становится почти в три раза больше, чем обычно, — люди решают, что приготовить на праздник. Судя по рецептам, которые пользователи Яндекса искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали", — отмечают в интернет-компании.
Некоторые блюда в одних регионах ищут заметно чаще, чем в других. Например, "селёдка под шубой" особенно популярна на Дальнем Востоке. А в Москве и Петербурге доля запросов про "Мимозу" в полтора раза выше, чем в целом по России.