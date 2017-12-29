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Дети просят у Деда Мороза не только гаджеты, но и эликсир вечной жизни

12:5129.12.2017
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВстреча Деда Мороза из Великого Устюга в Санкт-Петербурге. Архивное фотоВстреча Деда Мороза из Великого Устюга в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Дети, отправляющие письма в адрес российского Деда Мороза на его официальную почту в Великом Устюге Вологодской области, хотят получить в подарок не только современные гаджеты, но и сказочные вещи — например, русалочий хвост, скатерть-самобранку или эликсир вечной жизни, сообщила РИА Новости директор АО "Почта Деда Мороза" Людмила Суранова.

Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Дети желают получить от Деда Мороза сенсорный телефон или планшет, современные гаджеты iPhone, iPad, куклу Монстр Хай, Беби Бон, интерактивную игрушку Furby, косметику, конструктор Лего, робота-трансформера, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, железную дорогу… Среди необычных просьб можно выделить ручку — эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку, волшебные камни", — рассказала она.

По словам Сурановой, также популярны наборы для творчества и спортивный инвентарь — велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.

Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"В первую очередь Дед Мороз отвечает детям на письма, если они творческие, добрые. Ответ можно получить в течение года… При отборе писем, прежде всего, обращается внимание на письма от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которой сложно выйти не только ребёнку, но даже взрослому человеку", — добавила директор "Почты Деда Мороза".

Всего за 2017 год туда поступило более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Татарстана. Около трети посланий в адрес Деда Мороза составляют письма взрослых людей.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Артека"Празднование Нового года 2017 в "Артеке"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Артека"
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