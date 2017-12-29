Дети просят у Деда Мороза не только гаджеты, но и эликсир вечной жизни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Дети, отправляющие письма в адрес российского Деда Мороза на его официальную почту в Великом Устюге Вологодской области, хотят получить в подарок не только современные гаджеты, но и сказочные вещи — например, русалочий хвост, скатерть-самобранку или эликсир вечной жизни, сообщила РИА Новости директор АО "Почта Деда Мороза" Людмила Суранова.

"Дети желают получить от Деда Мороза сенсорный телефон или планшет, современные гаджеты iPhone, iPad, куклу Монстр Хай, Беби Бон, интерактивную игрушку Furby, косметику, конструктор Лего, робота-трансформера, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, железную дорогу… Среди необычных просьб можно выделить ручку — эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку, волшебные камни", — рассказала она.

По словам Сурановой, также популярны наборы для творчества и спортивный инвентарь — велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.

"В первую очередь Дед Мороз отвечает детям на письма, если они творческие, добрые. Ответ можно получить в течение года… При отборе писем, прежде всего, обращается внимание на письма от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которой сложно выйти не только ребёнку, но даже взрослому человеку", — добавила директор "Почты Деда Мороза".

Всего за 2017 год туда поступило более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Татарстана. Около трети посланий в адрес Деда Мороза составляют письма взрослых людей.