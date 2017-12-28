Роспотребнадзор рассказал, как выбирать новогодние сладости для ребенка

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для выбора качественного и безопасного сладкого подарка детям на Новый год, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Врачи советуют при диетах и проблемах ЖКТ галетное печенье, конфеты рекомендуется выбирать шоколадные, также хорошим подарком ребенку может стать зефир. Еще одним диетическим продуктом является пастила.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, которая может лежать вместе с пищевыми продуктами.

Родители могут обратиться на всероссийскую "горячую линию" Роспотребнадзора, если у них возникнут сомнения относительно качества и безопасности новогодних сладостей.