Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки и рассказал им, каково это — руководить Россией.
Российский лидер оказался на площади по пути на заседание правительства. Для всех появление президента стало сюрпризом, гости елки быстро взяли его в кольцо и стали возбужденно выкрикивать вопросы. На краткой встрече с главой государства присутствовали порядка 200 детей в возрасте от семи до 14 лет.
Президент спрашивал у ребят, откуда они. Маленькие зрители приехали на елку с Ямала, из Курска, Татарстана и других концов страны. Путин рассказал, что бывал во многих из этих регионов. Любимым городом он назвал Санкт-Петербург, где родился и вырос.
Некоторые дети оказались крайне политически сознательными. "Как вы относитесь к оппозиции?" — прозвучал вопрос. — "Уважительно. К здравой", — ответил президент.
Путин и дети. pic.twitter.com/ri8Yzghd9N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 декабря 2017 г.
"А к хоккею?" — "Люблю", — сказал Путин.
Дети поинтересовались, проедет ли Путин на машине по мосту в Крым. Президент обещал сделать это.
Некоторые ребята высказывались с нескрываемой детской непосредственностью. "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал кто-то из детей. "Ну ничего", — без обиды воспринял эти слова Путин. "Мы с вами виделись", — сказал один из гостей елки. "Как сейчас помню", — засмеялся президент.
Звучали и традиционные праздничные вопросы. Кто-то из детей поинтересовался, исполняет ли Дед Мороз желания. "Некоторые исполняет", — поделился опытом глава государства.
"А вот там стоит Дмитрий Песков?" — поинтересовался один из детей. Путин ответил, что Песков, вероятнее всего, уже в Доме правительства, где предстоит следующее мероприятие.
"Я еду в Дом правительства, чтобы поздравить правительство с наступающим Новым годом", — попытался президент покинуть плотное кольцо детей, но безуспешно.
Ребята шумели и выкрикивали все новые вопросы. Президент предложил сфотографироваться на прощанье. Но и тут были заминки. Путин обратил внимание детей на то, что нужно дать возможность удобнее встать тем, кто меньше. Итогом импровизированной встречи с юными гражданами стало скандирование поздравлений вместе с главой государства. "С Новым годом!" — кричал Путин, которому вторили дети.
"То, что мы замерзли, теперь не считается", — раздавалось в толпе ребятишек, которые вслед за президентом покидали Соборную площадь.