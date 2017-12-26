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Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки

15:4626.12.2017
(обновлено: 18:00 26.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки. 26 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки и рассказал им, каково это — руководить Россией.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Кремле пройдет общероссийская новогодняя елка
После главного новогоднего праздника страны юные зрители вышли на Соборную площадь, там их развлекали аниматоры. Это было частью запланированной программы, затем дети традиционно должны были отправиться на "ГУМ-каток".

Российский лидер оказался на площади по пути на заседание правительства. Для всех появление президента стало сюрпризом, гости елки быстро взяли его в кольцо и стали возбужденно выкрикивать вопросы. На краткой встрече с главой государства присутствовали порядка 200 детей в возрасте от семи до 14 лет.

Президент спрашивал у ребят, откуда они. Маленькие зрители приехали на елку с Ямала, из Курска, Татарстана и других концов страны. Путин рассказал, что бывал во многих из этих регионов. Любимым городом он назвал Санкт-Петербург, где родился и вырос.

Некоторые дети оказались крайне политически сознательными. "Как вы относитесь к оппозиции?" — прозвучал вопрос. — "Уважительно. К здравой", — ответил президент.

"А к хоккею?" — "Люблю", — сказал Путин.

Дети поинтересовались, проедет ли Путин на машине по мосту в Крым. Президент обещал сделать это.

Некоторые ребята высказывались с нескрываемой детской непосредственностью. "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал кто-то из детей. "Ну ничего", — без обиды воспринял эти слова Путин. "Мы с вами виделись", — сказал один из гостей елки. "Как сейчас помню", — засмеялся президент.

Звучали и традиционные праздничные вопросы. Кто-то из детей поинтересовался, исполняет ли Дед Мороз желания. "Некоторые исполняет", — поделился опытом глава государства.

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© РИА Новости
Дети расспросили Путина о дне рождении, отношении к оппозиции и Деде Морозе

Новогодняя елка на Соборной площади Кремля. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шары, шишки, крендели и гирлянды украсили главную елку России
Дети спросили, трудно ли управлять государством. "Такой страной, как наша, не трудно, где живут такие ребятишки, как вы", — признался Путин.

"А вот там стоит Дмитрий Песков?" — поинтересовался один из детей. Путин ответил, что Песков, вероятнее всего, уже в Доме правительства, где предстоит следующее мероприятие.

"Я еду в Дом правительства, чтобы поздравить правительство с наступающим Новым годом", — попытался президент покинуть плотное кольцо детей, но безуспешно.

Ребята шумели и выкрикивали все новые вопросы. Президент предложил сфотографироваться на прощанье. Но и тут были заминки. Путин обратил внимание детей на то, что нужно дать возможность удобнее встать тем, кто меньше. Итогом импровизированной встречи с юными гражданами стало скандирование поздравлений вместе с главой государства. "С Новым годом!" — кричал Путин, которому вторили дети.

"То, что мы замерзли, теперь не считается", — раздавалось в толпе ребятишек, которые вслед за президентом покидали Соборную площадь.

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