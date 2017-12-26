Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки

Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки. 26 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Соборной площади с детьми - гостями Кремлевской елки. 26 декабря 2017

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки и рассказал им, каково это — руководить Россией.

После главного новогоднего праздника страны юные зрители вышли на Соборную площадь, там их развлекали аниматоры. Это было частью запланированной программы, затем дети традиционно должны были отправиться на "ГУМ-каток".

Российский лидер оказался на площади по пути на заседание правительства. Для всех появление президента стало сюрпризом, гости елки быстро взяли его в кольцо и стали возбужденно выкрикивать вопросы. На краткой встрече с главой государства присутствовали порядка 200 детей в возрасте от семи до 14 лет.

Президент спрашивал у ребят, откуда они. Маленькие зрители приехали на елку с Ямала, из Курска, Татарстана и других концов страны. Путин рассказал, что бывал во многих из этих регионов. Любимым городом он назвал Санкт-Петербург, где родился и вырос.

Некоторые дети оказались крайне политически сознательными. "Как вы относитесь к оппозиции?" — прозвучал вопрос. — "Уважительно. К здравой", — ответил президент.

"А к хоккею?" — "Люблю", — сказал Путин.

Дети поинтересовались, проедет ли Путин на машине по мосту в Крым. Президент обещал сделать это.

Некоторые ребята высказывались с нескрываемой детской непосредственностью. "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", — сказал кто-то из детей. "Ну ничего", — без обиды воспринял эти слова Путин. "Мы с вами виделись", — сказал один из гостей елки. "Как сейчас помню", — засмеялся президент.

Звучали и традиционные праздничные вопросы. Кто-то из детей поинтересовался, исполняет ли Дед Мороз желания. "Некоторые исполняет", — поделился опытом глава государства.

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Дети спросили, трудно ли управлять государством. "Такой страной, как наша, не трудно, где живут такие ребятишки, как вы", — признался Путин.

"А вот там стоит Дмитрий Песков?" — поинтересовался один из детей. Путин ответил, что Песков, вероятнее всего, уже в Доме правительства, где предстоит следующее мероприятие.

"Я еду в Дом правительства, чтобы поздравить правительство с наступающим Новым годом", — попытался президент покинуть плотное кольцо детей, но безуспешно.

Ребята шумели и выкрикивали все новые вопросы. Президент предложил сфотографироваться на прощанье. Но и тут были заминки. Путин обратил внимание детей на то, что нужно дать возможность удобнее встать тем, кто меньше. Итогом импровизированной встречи с юными гражданами стало скандирование поздравлений вместе с главой государства. "С Новым годом!" — кричал Путин, которому вторили дети.

"То, что мы замерзли, теперь не считается", — раздавалось в толпе ребятишек, которые вслед за президентом покидали Соборную площадь.