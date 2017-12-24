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Дед Мороз рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров

19:2024.12.2017
(обновлено: 19:41 24.12.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлавный Дед Мороз из Великого Устюга и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на президентской елке в студии ЧГТРК в Грозном. 24 декабря 2017Главный Дед Мороз из Великого Устюга и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на президентской елке в студии ЧГТРК в Грозном. 24 декабря 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Главный российский Дед Мороз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении для детей в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.

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Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье прилетел в столицу Чечни по приглашению Кадырова.

"Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку, символ Нового года — Деда Мороза (сувенир. — Прим. ред.) и подарок от правительства Вологодской области — знаменитое вологодское кружево", — сказал Дед Мороз Кадырову.

Глава Чечни, обращаясь к детям, сказал, что в республику "наконец приехал настоящий Дед Мороз", и пригласил их в круг радовать гостя песнями, танцами и стихами. На праздничном вечере глава Чечни и Дед Мороз вместе с детьми участвовали в играх и веселых состязаниях.

Кадыров в ходе представления ответил на вопрос ребенка о том, на кого он хотел быть похожим в детстве. Глава Чечни рассказал, что его воспитывали на примерах национальных героев, религиозных деятелей, которые "всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми".

"Я слушал взрослых, которые рассказывали о героях, и всегда мечтал быть похожим на них, быть таким же милосердным, щедрым и любящим свой народ", — сказал он.

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В свою очередь, Дед Мороз рассказал, что в его "снежной вотчине" в Великом Устюге 12 комнат. "Спальня, кабинет, комната друзей и снежный лабиринт. Что рассказывать — надо приехать и посмотреть", — сказал он.

Дед Мороз также сообщил, что у него "прекрасные отношения с Бабой Ягой" и коллегами из других стран — Санта-Клаусом, Йоулупукки и другими. "Мы все вершим добрые дела, для нас, волшебников, нет границ", — заявил он.

Он добавил, что его главная миссия — сделать мир добрее. Наступающий год он объявил "Годом добрых дел". "Если каждый из нас загадает под бой курантов мир во всем мире и сделает хоть одно доброе дело, моя мечта сбудется", — отметил он.

Дед Мороз также рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров: "Мир во всем мире".

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Lyx_Good
У Рамзана большой авторитет не только в России, но иза её приделами, так что не будет зазорно и Деду Морозу что нибудь попросить у Р.А. Кадырова.
20:33
24.12.2017
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RUKAPOMOHI
Прекрасное желание. Жаль только, что желания - мешают сбыться такому желанию.
20:27
24.12.2017
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trmruslan
1. Желетка - никогда не была символом нового года, символ нового года в России - елка( в Китае собака) , но ни как не желетка.
2. Зачем каждый чих Кадырова описывать в СМИ. У нас еще губернаторы есть и "губерни" , где новости??
3. У Кадырова один дед мороз! И это не тот артист что приехал)))
19:58
24.12.2017
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