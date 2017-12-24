МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Санта-Клаус в ходе своего рождественского турне по миру доставил более миллиарда подарков, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

В воскресенье Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 13.00 мск на санях, запряженных девятью оленями. Спустя первые четыре часа полета он успел порадовать подарками более миллиарда детей и взрослых.

Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать его маршрут, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.