Пассажиры столичного метро и МЦК услышат поздравления от Путина в Новый год

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в транспортном комплексе столицы в субботу.

"В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина", — сказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В пресс-службе напомнили, что такая трансляция велась в метро и в прошлом году.