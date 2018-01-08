Пять советов, как прийти в себя после новогоднего путешествия

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Очередные новогодне-рождественские каникулы рано или поздно заканчиваются. Люди возвращаются из путешествия отдохнувшими и полными новых впечатлений, но при мысли о том, что праздники быстро закончатся, у многих путешественников начинается обычная пост-отпускная хандра.
Пост-вояжная хандра – явление очень распространенное, хотя и малоизученное. Многолетние наблюдения за людьми, только что вернувшимися из путешествия, особенно после новогодних каникул, показывают, что от его последствий страдают почти все. Конечно, симптомы сами пройдут недели через две, но процесс этот можно ускорить.
РИА Новости решили напомнить пять советов, как вернуться в рабочий ритм с минимальными потерями.
Мечты сбываются
Не любите экстрим, желаете отдыхать с комфортом – тогда можно запланировать новогоднюю поездку на север России. Там и оленьей упряжкой управлять научат, и строганиной накормят, и настоечкой угостят.
Предпочитаете лето зиме – не проблема: на земном шаре полно мест, где жара стоит как раз тогда, когда по России гуляет Дед Мороз. Главное начать мечтать — а уж найти конечную точку будущего маршрута еще успеете.
Достаем копилку
Путешествия – занятие разорительное. Большинство пост-отпускников, вернувшись в родные края, вынуждены вести образ жизни более экономный, чем до поездки, если потрачены почти все, даже отпускные, деньги. Но ведь мечта, пусть и не сформировавшаяся, уже появилась, значит, ее нужно закреплять материально.
Делимся впечатлениями
Понятно, что все это будет нескоро, а пока надо же на кого-то выплеснуть поток уже имеющихся впечатлений. Совет: не спешите осчастливить таким образом близких знакомых. Ведь если они не были в том месте, которое вам так понравилось, то могут и не разделить ваших восторгов. Вот и получится – им скучно, а вам обидно.
Лучше поискать во всемирной сети людей, которые уже загорали на том же пляже, катались на лыжах на том же склоне или гуляли под дождем по тому же городу. Людям "в теме" действительно интересно познакомиться с вашей историей с фотографиями, да и у них можно почерпнуть много познавательной информации.
Отдых как искусство
Не справляетесь с техническими новинками – сделайте фотоальбом, но не банальный, а с шуточными комментариями и рисунками. Тогда друзья и коллеги не станут зевать над вашим фото-отчетом, ведь это уже пусть любительское, но произведение искусства.
Оставайтесь туристами
Кстати, кто сказал, что путешествовать можно только за пределами родного населенного пункта? Хочется новых впечатлений? Достаем путеводитель по собственному городу, читаем, узнаем много нового и отправляемся открывать для себя то, что уже открыто кем-то другим, но совсем не теряет от этого привлекательности.
Это лишь пять самых обычных способов справиться с пост-отпускной хандрой, но нет сомнений, что людям творческим и ищущим известны и другие варианты лечения этого недуга.