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Новый год 2018
Новогодний досуг

Пять советов, как прийти в себя после новогоднего путешествия

11:4808.01.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВо время празднования Нового года. Архивное фотоВо время празднования Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Очередные новогодне-рождественские каникулы рано или поздно заканчиваются. Люди возвращаются из путешествия отдохнувшими и полными новых впечатлений, но при мысли о том, что праздники быстро закончатся, у многих путешественников начинается обычная пост-отпускная хандра.

Сотрудники МЧС Крыма и подразделения Крым-Спас в горах Крыма
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по республике Крым
Праздник на высоте: Новый год в горах Крыма
Согласно оценке Ассоциации туроператоров России, количество наших соотечественников, которые на зимние каникулы 2017-2018 годов отправляются на отдых по стране или за рубеж, увеличилось соответственно на 10-15% и на 20%. Это объясняется, в частности, тем, что средняя стоимость путешествия в текущий зимний сезон снизилась на 15-20% по сравнению с прошлогодним периодом.

Пост-вояжная хандра – явление очень распространенное, хотя и малоизученное. Многолетние наблюдения за людьми, только что вернувшимися из путешествия, особенно после новогодних каникул, показывают, что от его последствий страдают почти все. Конечно, симптомы сами пройдут недели через две, но процесс этот можно ускорить.

РИА Новости решили напомнить пять советов, как вернуться в рабочий ритм с минимальными потерями.

Мечты сбываются

Иглу в селе Aurora village в Мурманской области. Архивное фото
© Фото : Aurora Village
В Заполярье работает туристический кемпинг с иглу с прозрачными стенами
Зачем хандрить, если можно задуматься над новым путешествием? Причем, чем тоска сильнее, тем необычнее должна быть мечта о будущих приключениях. Допустим, вы никогда не были на Северном полюсе, даже не думали туда ехать и не знаете, как добраться. Но до следующей зимы есть время все разузнать, ведь как-то люди туда попадают.

Не любите экстрим, желаете отдыхать с комфортом – тогда можно запланировать новогоднюю поездку на север России. Там и оленьей упряжкой управлять научат, и строганиной накормят, и настоечкой угостят.

Предпочитаете лето зиме – не проблема: на земном шаре полно мест, где жара стоит как раз тогда, когда по России гуляет Дед Мороз. Главное начать мечтать — а уж найти конечную точку будущего маршрута еще успеете.

Достаем копилку

Путешествия – занятие разорительное. Большинство пост-отпускников, вернувшись в родные края, вынуждены вести образ жизни более экономный, чем до поездки, если потрачены почти все, даже отпускные, деньги. Но ведь мечта, пусть и не сформировавшаяся, уже появилась, значит, ее нужно закреплять материально.

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Не так важно, сколько денег вы сможете откладывать, скажем, раз-два в неделю, главное делать это регулярно – тогда мечта начнет реализовываться, а не таять. Так что достаем копилку и пишем на ней "Мой следующий Новый год…" или "Мое путешествие…"

Делимся впечатлениями

Понятно, что все это будет нескоро, а пока надо же на кого-то выплеснуть поток уже имеющихся впечатлений. Совет: не спешите осчастливить таким образом близких знакомых. Ведь если они не были в том месте, которое вам так понравилось, то могут и не разделить ваших восторгов. Вот и получится – им скучно, а вам обидно.

Лучше поискать во всемирной сети людей, которые уже загорали на том же пляже, катались на лыжах на том же склоне или гуляли под дождем по тому же городу. Людям "в теме" действительно интересно познакомиться с вашей историей с фотографиями, да и у них можно почерпнуть много познавательной информации.

Отдых как искусство

Салат Оливье. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Конечно, совсем лишать друзей собственных "непутевых заметок" не стоит, просто нужно правильно продумать и организовать их подачу. Например, сделать слайд-шоу с музыкальным наложением и продуманными субтитрами, а там его – хоть в интернет на всеобщее обозрение, хоть на домашнюю презентацию с аперитивом и закусками.

Не справляетесь с техническими новинками – сделайте фотоальбом, но не банальный, а с шуточными комментариями и рисунками. Тогда друзья и коллеги не станут зевать над вашим фото-отчетом, ведь это уже пусть любительское, но произведение искусства.

Оставайтесь туристами

Кстати, кто сказал, что путешествовать можно только за пределами родного населенного пункта? Хочется новых впечатлений? Достаем путеводитель по собственному городу, читаем, узнаем много нового и отправляемся открывать для себя то, что уже открыто кем-то другим, но совсем не теряет от этого привлекательности.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Душа просит спонтанных впечатлений? Берем фотоаппарат или видеокамеру, по ходу прогулки придумываем тему для репортажа и бродим по улицам в поисках сюжетных зарисовок. Например, как дети смотрят на новогодние елки на площадях и витринах, или как выглядят Деды Морозы, снявшие бороды после выступления – мало ли интересных поводов для очередного туристического фото-отчета.

Это лишь пять самых обычных способов справиться с пост-отпускной хандрой, но нет сомнений, что людям творческим и ищущим известны и другие варианты лечения этого недуга.

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Новогодний досуг
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Хандра - привилегия бездельников )
12:03
08.01.2018
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