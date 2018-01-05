Ледовое представление и уличные театры: как отметить Рождество в Москве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Специальную праздничную программу для москвичей на Рождество готовят более 20 центральных и окружных парков. Как и в новогоднюю ночь, центральной темой праздника станет театр, поэтому москвичи смогут увидеть разнообразные представления под открытым небом, побывать на световом шоу на льду, посетить концерты или поучаствовать в квестах. Кроме этого, на более 80 городских точках будут работать площадки зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", а у стен Кремля по-прежнему можно покататься на коньках.
Стань режиссером или спой песню
В Парке Горького главные мероприятия развернутся на катке. Здесь состоится ледовое световое представление с танцами по мотивам сказки "Рождественский сон". В течение дня гости смогут присоединиться к квесту "Рождественские колядки", где участникам предстоит решать головоломки и петь старорусские песни, в конце все получат не только подарки, но и вкусные угощения.
46.0%Буду отсыпаться
6.2%Встану на лыжи, коньки
9.0%Пойду на выставку, в кино, в театр
6.1%Отправлюсь в путешествие
32.7%Буду работать
В парке "Красная Пресня" гости погрузятся в теплую атмосферу сказки вместе с ее фантазийными героями. Все желающие — и дети, и взрослые — смогут прочитать стихи или спеть рождественские песни, а на мастер-классах — изготовить праздничные игрушки и открытки.
В саду "Эрмитаж" гостей будут встречать герои сказок с яркой театральной программой по мотивам сказки "12 месяцев", посетителей увлекут в подвижные игры, а конце все получат сувениры. На протяжении всего праздника открытыми будут тематические творческие мастерские, в которых можно своими руками сделать рождественские подарки для себя и близких.
Поклонники театральных постановок смогут под руководством профессионалов создать собственные мини-спектакли в Перовском парке. Первой постановкой будет "Ромео и Джульетта", для этого специально заготовили декорации в стиле средневекового передвижного кукольного театра. Действие будет сопровождать музыка Нино Ротты и Петра Чайковского. Следующим представлением станет "Лебединое озеро", а завершит праздник спектакль "Евгений Онегин".
Сад им. Баумана также будет радовать гостей сказочными представлениями. Сам праздник пройдет в атмосфере народных гуляний, хороводов и колядок, а творческие коллективы порадуют гостей танцами и песнями. В Сиреневом саду в этот день будет множество развлечений: от спектаклей уличного театра до выступления музыкальных фольклорных ансамблей.
Скольжение на льду у стен Кремля
На ГУМ-ярмарке, расположенной рядом с катком, можно полакомиться ярмарочными угощениями — блинами с икрой, медовухой, глинтвейном, печеной картошкой, венскими вафлями или жареными каштанами.
Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять, и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.
Любителей хоккея и фигурного катания приглашают на ГУМ-каток на Красной площади. Мастер-классы там проведут чемпион мира хоккеист Алексей Яшин и чемпион Европы в произвольном катании Юрий Овчинников.
Успей отправить письмо Деду Морозу
Площадка "Путешествия в Рождество" в Климентовском переулке превратится в волшебный театр под открытым небом, где гости станут свидетелями новогодних карнавалов и зрелищных снежных шоу. Заряжать посетителей весельем и праздничным настроением будут обитатели переулка — снежные великаны, ангелы Рождества и ожившие волшебные фонари. В анимационных шале гости познакомятся с азами сценографии и драматургии и узнают, как создаются домашние театры теней, марионеток и японские разговорные театры — камишибай.