Ледовое представление и уличные театры: как отметить Рождество в Москве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Специальную праздничную программу для москвичей на Рождество готовят более 20 центральных и окружных парков. Как и в новогоднюю ночь, центральной темой праздника станет театр, поэтому москвичи смогут увидеть разнообразные представления под открытым небом, побывать на световом шоу на льду, посетить концерты или поучаствовать в квестах. Кроме этого, на более 80 городских точках будут работать площадки зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", а у стен Кремля по-прежнему можно покататься на коньках.

Стань режиссером или спой песню

Праздничные мероприятия в парках стартуют в полдень, а фестивальные площадки традиционно начнут работу в 10.00 и закроются поздним вечером. Помимо развлекательной составляющей, посетители с маленькими детьми смогут смастерить игрушки на мастер-классах или приобрести рождественские подарки в торговых шале.

В Парке Горького главные мероприятия развернутся на катке. Здесь состоится ледовое световое представление с танцами по мотивам сказки "Рождественский сон". В течение дня гости смогут присоединиться к квесту "Рождественские колядки", где участникам предстоит решать головоломки и петь старорусские песни, в конце все получат не только подарки, но и вкусные угощения.

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Встану на лыжи, коньки

Пойду на выставку, в кино, в театр

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В Сокольниках пройдут тематические мюзиклы и театрализованные представления, причем главными действующими лицами станут гости, и они сами смогут влиять на ход действий. Посетители также увидят танцевально-вокальное шоу "Рождественская история", все желающие смогут потренировать свои танцевальные и вокальные способности на творческих мастер-классах, а для самых юных будут организованы театральные мастерские.

В парке "Красная Пресня" гости погрузятся в теплую атмосферу сказки вместе с ее фантазийными героями. Все желающие — и дети, и взрослые — смогут прочитать стихи или спеть рождественские песни, а на мастер-классах — изготовить праздничные игрушки и открытки.

В саду "Эрмитаж" гостей будут встречать герои сказок с яркой театральной программой по мотивам сказки "12 месяцев", посетителей увлекут в подвижные игры, а конце все получат сувениры. На протяжении всего праздника открытыми будут тематические творческие мастерские, в которых можно своими руками сделать рождественские подарки для себя и близких.

Историческая рождественская программа готовится в парке Победы на Поклонной горе — гостям расскажут о том, как отмечали христианский праздник в начале прошлого века, а затем в доме Штальбаума из "Щелкунчика" устроят настоящий бал в окружении сказочных персонажей.

Поклонники театральных постановок смогут под руководством профессионалов создать собственные мини-спектакли в Перовском парке. Первой постановкой будет "Ромео и Джульетта", для этого специально заготовили декорации в стиле средневекового передвижного кукольного театра. Действие будет сопровождать музыка Нино Ротты и Петра Чайковского. Следующим представлением станет "Лебединое озеро", а завершит праздник спектакль "Евгений Онегин".

Сад им. Баумана также будет радовать гостей сказочными представлениями. Сам праздник пройдет в атмосфере народных гуляний, хороводов и колядок, а творческие коллективы порадуют гостей танцами и песнями. В Сиреневом саду в этот день будет множество развлечений: от спектаклей уличного театра до выступления музыкальных фольклорных ансамблей.

Скольжение на льду у стен Кремля

Традиционно на Красной площади с началом зимнего сезона открылся ГУМ-каток и заработала рождественская ярмарка, которые можно посетить и в Рождество.

На ГУМ-ярмарке, расположенной рядом с катком, можно полакомиться ярмарочными угощениями — блинами с икрой, медовухой, глинтвейном, печеной картошкой, венскими вафлями или жареными каштанами.

Тот, кто пришел с детьми или просто захотел окунуться в детство, сможет покататься на каруселях. Здесь на площади их целых пять, и все они разные — с воздушными шарами, с чашками, цепочная, с машинками и даже двухэтажная с резными лошадками.

Любителей хоккея и фигурного катания приглашают на ГУМ-каток на Красной площади. Мастер-классы там проведут чемпион мира хоккеист Алексей Яшин и чемпион Европы в произвольном катании Юрий Овчинников.

Успей отправить письмо Деду Морозу

Площадка "Путешествия в Рождество" в Климентовском переулке превратится в волшебный театр под открытым небом, где гости станут свидетелями новогодних карнавалов и зрелищных снежных шоу. Заряжать посетителей весельем и праздничным настроением будут обитатели переулка — снежные великаны, ангелы Рождества и ожившие волшебные фонари. В анимационных шале гости познакомятся с азами сценографии и драматургии и узнают, как создаются домашние театры теней, марионеток и японские разговорные театры — камишибай.

Юные горожане, которые не успели отправить свое заветное письмо главному Деду Морозу страны, смогут сделать это в центре города — на Тверской площади. Здесь до 14 января будет работать праздничная почта, где желающие смогут отправить письмо не только волшебнику, но и своим близким в другие города. Главными сотрудниками "почтового отделения" будут добрые и веселые эльфы, и они заверяют, что любое письмо, отправленное праздничной почтой, обязательно дойдет.