Необычный вкус оливье: как россияне встречают Новый год в жарких странах

КАИР/ТОКИО/НЬЮ-ДЕЛИ/МЕХИКО, 1 янв – РИА Новости. Россиянин не может встретить новый год без оливье, фильма "Ирония судьбы" и поздравления президента. Но если кино и президента можно посмотреть по интернету, то откуда "скачать" черный хлеб, селедку и колбасу "Докторская"? Корреспонденты РИА Новости, живущие в жарких странах, рассказали, как выходят из ситуации. А одному из них даже пришлось исполнить роль Деда Мороза.
Индия: бал в посольстве стал важным светским событием
Новый год "по-западному" в Индии отмечают, в первую очередь, христиане (27,8 миллиона человек, или 2,5% населения) в трех северо-восточных штатах — Нагаленд, Мизерам и Мегхалая. Христианские общины широко представлены в южных штатах Керала и Тамилнад, а также в Гоа.
Ежегодно в декабре радикалы направляют предупреждения в адрес школ и колледжей, требуя не отмечать "неиндийские праздники", или отмечать их "на свой страх и риск". Правительство, которое выступает в защиту индуистских ценностей, открещивается от поддержки этих группировок.
Что касается россиян в Индии, то их манера отмечать Новый год не отличается от того, что мы привыкли видеть в России. Как рассказал РИА Новости один из соотечественников, живущих в Нью-Дели, даже в условиях острого дефицита отдельных продуктов традиционное русское застолье не утрачивает свойственного ему шарма.
1.8%Да, на курорте, где потеплее
1.8%На горнолыжных склонах
2.3%Отправлюсь в путешествие за границу
4.3%Да, поезжу по стране
1.4%Совмещу что-то из вышеперечисленного
70.4%Никуда не поеду
3.2%Еще не решил(а)
14.8%Я работаю / учусь в эти дни
Во время празднования Нового года в Индии у россиян принято поднимать бокалы дважды: в 00.00 по местному времени и, спустя 2,5 часа, "вместе с Москвой".
"Многие россияне в новогоднюю ночь собираются в ресторанах, что приводит в восторг хозяев заведений, для которых наши соотечественники — частые и желанные гости. В силу того, что русскоязычная диаспора в Нью-Дели проживает весьма компактно, а список ее излюбленных ресторанов постоянен и хорошо известен, то выбраться праздновать Новый год вне дома, не повстречав кого-либо из наших граждан, практически невозможно", — добавил он.
Кроме того, в Нью-Дели широкую популярность приобрел бал-маскарад, который в начале января организует российское посольство. Эту традицию ввел покойный посол Александр Кадакин (скончался в Нью-Дели 26 января 2017 года). Теперь этот бал является одним из самых престижных и ярких светских приемов в индийской столице.
В этот вечер в Белом зале посольства РФ собираются порядка 500 человек – видные политические и общественные деятели, представители деловых кругов, культурной элиты, журналисты и дипломаты. Возле красавицы-елки, которую специально привозят из России, можно встретить пирата и принцессу, монахиню и чародея, барда и факира-заклинателя.
Неповторимое очарование торжеству также придают выступления различных творческих коллективов, в репертуаре которых – традиционные и современные русские песни. Кроме того, специально отобранное жюри, не скрывая восхищения, в конце бала определяет пару победителей в номинациях "лучший мужской" и "лучший женский" костюмы.
Мексика: здесь майонез с лимоном, а это совсем другой вкус
Россиянам, живущим в Мексике, с этим пришлось смириться – либо отправляться в конце декабря в Россию, США или Канаду. Но отсутствие снега – это самое большое отличие местного Нового года от российского.
Например, с елками проблем никаких нет. Их начинают продавать гораздо раньше, чем в России, уже с середины ноября, так как мексиканцы ставят их еще к католическому Рождеству.
Нет проблем и с елочными украшениями. В Мексике есть целые города, живущие за счет производства игрушек – например, городок Чигнауапан в штате Пуэбла. Все его улочки и площади забиты сделанными там же шарами, гирляндами, фигурками известных героев из мультфильмов в форме елочных украшений. Стоит все это разнообразие сущие копейки.
Выходцы из России по традиции воспринимают Новый год более важным, чем Рождество. Поэтому к нему готовятся серьезно и обстоятельно. Сразу несколько русских ресторанов в Мехико загодя начинают вести рекламную кампанию, завлекая клиентов на традиционные русские кулинарные изыски.
Это и салат "Оливье", и "Селедка под шубой", и блины, и многое другое. По отзывам рестораторов, перед самым Новым годом их товары раскупают очень активно. Отсутствие тех или иных ингредиентов (к примеру, сельди, которой в Мексике почти нет) проходит незамеченным, так как для них находят местные заменители. И даже для "Докторской", по которой так скучают в Индии.
По словам женщины, ее мексиканские родственники сначала очень осторожно пробовали "настоящий русский салат", а теперь каждый год просят сделать побольше.
Новый год не может пройти без "елки" для детей. Одно такое представление традиционно организовывается посольством России. Еще одну "елку" для детей россиян и малышей от смешанных браков организуют своими силами соотечественники-энтузиасты, проживающие в Мехико.
"А как можно оставить детей без "елки"? Вот мы и организовались, чтобы провести этот праздник. Сами пишем сценарий, сами готовим костюмы и декорации", – говорит Олег Осипов, один из энтузиастов.
Посольство РФ, представительство Россотрудничества и Ассоциация российских соотечественников также оказывают посильную помощь.
В нем участвовали живущие в Мехико россияне и граждане других стран бывшего СССР, занимающиеся компьютерными технологиями, туризмом, ресторанным бизнесом. Небольшую, но ответственную роль самого Деда Мороза второй год подряд исполнил корреспондент РИА Новости.
В целом можно сказать, что детям в русско-мексиканских семьях здесь везет: ведь они на эти праздники получают сразу три подарка. Сначала на Рождество, потом на Новый год, а в ночь на 6 января – на день Королей-магов. А теперь еще и на русских утренниках могут поесть настоящих российских конфет.
Египет: пихта рядом с манго и купальниками
Вообще-то традиции наряжать елки к Новому году у египтян нет, поэтому торговля новогодней атрибутикой ведется в Египте, в основном, для проживающих здесь иностранцев. Хотя и местные жители год от года все больше вовлекаются в этот праздничный блестящий зимний ажиотаж.
"Мы решили в этом году купить свечи, украшения для дома. Это красивая традиция – украшать дом к началу нового года", — рассказал РИА Новости Ахмед. Он пришел с семьей на рождественскую ярмарку, которую каждый год организуют европейские посольства в одном из каирских отелей.
Новогодние товары здесь разлетаются моментально. Уже к открытию торговли в отеле выстраивается длинная очередь, некоторые приходят с чемоданами: ведь ярмарка – хорошая возможность порадовать себя на праздник чем-нибудь вкусным и необычным, приобрести подарки родственникам и друзьям.
У каждого посольства — свой прилавок. Торгуют традиционными рождественскими сладостями, вином, национальными продуктами, рождественской и новогодней атрибутикой под звуки рождественских гимнов. В российском павильоне – шоколад, черный хлеб, матрешки, шапки-ушанки и даже современные валенки.
По ее словам, на праздничном столе – и "Селедка под шубой", и пироги, и пельмени, и бессменный "Оливье", только нашу "Докторскую" колбасу заменяет курица. Из запасов достают российское шампанское.
"Не хватает только мороза и снега – это от нас уже никак не зависит", — смеется Светлана.
Елочные игрушки, искусственный снег, мишура и китайские Санта-Клаусы странно смотрятся на египетских прилавках рядом с манго, масками для подводного плавания и купальниками. Но соотечественники уверены: главное — создать новогоднее настроение, и веселый зимний праздник можно организовать даже в Африке.
Япония: за салютом надо ехать в Осаку
Вместо этого наступление Нового года отмечают звучащими изо всех храмов 108 ударами колокола. Как правило, первые 107 ударов звучат еще в старом году. Последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. В Стране восходящего солнца верят, что удары колокола очищают человека и мир от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Они остаются в прошлом.
В новом году или даже в ночь на 1 января большинство японцев стараются посетить храм, это считается хорошей приметой. Там нужно вытащить предсказания "микудзи", а также купить новые стрелы-обереги "хамаюми", охраняющие дом от злых духов. Купленные год назад стрелы приносят обратно в храм, где сжигают.
В Японии, по официальной статистике на ноябрь 2017 года, живут 11 тысяч 270 россиян. Те из них, кто живет тут уже несколько лет, как правило, начинают скучать по ощущению праздника и волшебства, которое дарит новогодняя ночь. Большинство из опрошенных РИА Новости россиян признались, что отмечают Новый год, совмещая традиции двух стран.
"Заранее наряжаем елку, украшаем дом, готовим угощения. Детям это интереснее походов в храм ночью. Но первого числа в храм идем обязательно", — рассказала РИА Новости одна из респондентов.
"Готовимся к празднику все вместе. Приходят друзья мужа, приносят что-то из еды, готовим что-то русское, отмечаем компанией", — поделилась с РИА Новости россиянка, проживающая в регионе Кансай.
Еще одна соотечественница рассказала, что в предстоящую новогоднюю ночь поедет всей семьей в парк развлечений Universal Studio Japan (USJ) в городе Осака – там обещают новогодний салют.
"В прошлом году мы ездили в Россию на Новый год. Детям очень понравился салют. В этот раз поедем в USJ, так как там одно из немногих мест, где будет салют на Новый год. А потом все-таки к родственникам", — уточнила она.
"Селедку делают наши девочки. Свеклу уже давно выращивают. Но иногда не получается заранее заказать, поэтому меняю селедку в рецепте на семгу. Получается очень вкусно", — поделилась рецептом с РИА Новости одна из собеседниц.
Обязательными блюдами на новогоднем столе назывались также "Оливье", жаркое, духовая курица и выпечка.
"Колбасу в "Оливье" заменяю мясом, если не могу купить. Иногда бывает в магазине иностранных продуктов. Горошек делается самой очень просто, а все остальное есть и тут", — рассказала еще одна собеседница.