Необычный вкус оливье: как россияне встречают Новый год в жарких странах

КАИР/ТОКИО/НЬЮ-ДЕЛИ/МЕХИКО, 1 янв – РИА Новости. Россиянин не может встретить новый год без оливье, фильма "Ирония судьбы" и поздравления президента. Но если кино и президента можно посмотреть по интернету, то откуда "скачать" черный хлеб, селедку и колбасу "Докторская"? Корреспонденты РИА Новости, живущие в жарких странах, рассказали, как выходят из ситуации. А одному из них даже пришлось исполнить роль Деда Мороза.

Индия: бал в посольстве стал важным светским событием

Новый год "по-западному" в Индии отмечают, в первую очередь, христиане (27,8 миллиона человек, или 2,5% населения) в трех северо-восточных штатах — Нагаленд, Мизерам и Мегхалая. Христианские общины широко представлены в южных штатах Керала и Тамилнад, а также в Гоа.

Кроме того, несмотря на то, что с момента окончания британского владычества над Индией прошло 70 лет, многие семьи в Нью-Дели продолжают следовать этой европейской традиции. В то же время сейчас против этой традиции выступают ряд радикальных индуистских групп, которые считают, что Новый год и Рождество противоречат традициям Индии и приводят "к непристойному поведению".

Ежегодно в декабре радикалы направляют предупреждения в адрес школ и колледжей, требуя не отмечать "неиндийские праздники", или отмечать их "на свой страх и риск". Правительство, которое выступает в защиту индуистских ценностей, открещивается от поддержки этих группировок.

Что касается россиян в Индии, то их манера отмечать Новый год не отличается от того, что мы привыкли видеть в России. Как рассказал РИА Новости один из соотечественников, живущих в Нью-Дели, даже в условиях острого дефицита отдельных продуктов традиционное русское застолье не утрачивает свойственного ему шарма.

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1.4% Совмещу что-то из вышеперечисленного

70.4% Никуда не поеду

3.2% Еще не решил(а)

14.8% Я работаю / учусь в эти дни Все опросы Голосовать

"Салат оливье с курицей здесь делают все. Почти все ингредиенты, за исключением "Докторской" колбасы, достать можно. Так что многие местные хозяйки готовят его дома. При этом, следуя индийской привычке, все ингредиенты режут крупно, в результате чего получается совершенно новое блюдо, не похожее на привычный нам салат "Оливье", — поделился с РИА Новости собеседник.

Во время празднования Нового года в Индии у россиян принято поднимать бокалы дважды: в 00.00 по местному времени и, спустя 2,5 часа, "вместе с Москвой".

"Многие россияне в новогоднюю ночь собираются в ресторанах, что приводит в восторг хозяев заведений, для которых наши соотечественники — частые и желанные гости. В силу того, что русскоязычная диаспора в Нью-Дели проживает весьма компактно, а список ее излюбленных ресторанов постоянен и хорошо известен, то выбраться праздновать Новый год вне дома, не повстречав кого-либо из наших граждан, практически невозможно", — добавил он.

Кроме того, в Нью-Дели широкую популярность приобрел бал-маскарад, который в начале января организует российское посольство. Эту традицию ввел покойный посол Александр Кадакин (скончался в Нью-Дели 26 января 2017 года). Теперь этот бал является одним из самых престижных и ярких светских приемов в индийской столице.

Как отмечал сам Кадакин, "богатые национальные традиции Индии по части изощренности и яркости костюмов тесно переплетаются с такими же древними русскими обычаями, а танцы вкруг, как символ нарождающегося солнца, вообще присущи всем народам".

В этот вечер в Белом зале посольства РФ собираются порядка 500 человек – видные политические и общественные деятели, представители деловых кругов, культурной элиты, журналисты и дипломаты. Возле красавицы-елки, которую специально привозят из России, можно встретить пирата и принцессу, монахиню и чародея, барда и факира-заклинателя.

Неповторимое очарование торжеству также придают выступления различных творческих коллективов, в репертуаре которых – традиционные и современные русские песни. Кроме того, специально отобранное жюри, не скрывая восхищения, в конце бала определяет пару победителей в номинациях "лучший мужской" и "лучший женский" костюмы.

Мексика: здесь майонез с лимоном, а это совсем другой вкус

В "жаркой-жаркой" Мексике снег – явление нечастое. Поэтому на большей части Мексики Новый год встречают без снежного покрова.

Россиянам, живущим в Мексике, с этим пришлось смириться – либо отправляться в конце декабря в Россию, США или Канаду. Но отсутствие снега – это самое большое отличие местного Нового года от российского.

Например, с елками проблем никаких нет. Их начинают продавать гораздо раньше, чем в России, уже с середины ноября, так как мексиканцы ставят их еще к католическому Рождеству.

Нет проблем и с елочными украшениями. В Мексике есть целые города, живущие за счет производства игрушек – например, городок Чигнауапан в штате Пуэбла. Все его улочки и площади забиты сделанными там же шарами, гирляндами, фигурками известных героев из мультфильмов в форме елочных украшений. Стоит все это разнообразие сущие копейки.

Выходцы из России по традиции воспринимают Новый год более важным, чем Рождество. Поэтому к нему готовятся серьезно и обстоятельно. Сразу несколько русских ресторанов в Мехико загодя начинают вести рекламную кампанию, завлекая клиентов на традиционные русские кулинарные изыски.

Это и салат "Оливье", и "Селедка под шубой", и блины, и многое другое. По отзывам рестораторов, перед самым Новым годом их товары раскупают очень активно. Отсутствие тех или иных ингредиентов (к примеру, сельди, которой в Мексике почти нет) проходит незамеченным, так как для них находят местные заменители. И даже для "Докторской", по которой так скучают в Индии.

"Здесь продается колбаса, похожая на нашу "Докторскую". Есть такой же, как в России, зеленый горошек. Единственные сложности могут возникнуть с майонезом – он здесь с лимоном, что совершенно меняет вкус салата. Но, если постараться, можно найти и без него. Или даже сделать самим", — рассказала РИА Новости россиянка Юлия Гигашвили, живущая в Мехико.

По словам женщины, ее мексиканские родственники сначала очень осторожно пробовали "настоящий русский салат", а теперь каждый год просят сделать побольше.

Новый год не может пройти без "елки" для детей. Одно такое представление традиционно организовывается посольством России. Еще одну "елку" для детей россиян и малышей от смешанных браков организуют своими силами соотечественники-энтузиасты, проживающие в Мехико.

"А как можно оставить детей без "елки"? Вот мы и организовались, чтобы провести этот праздник. Сами пишем сценарий, сами готовим костюмы и декорации", – говорит Олег Осипов, один из энтузиастов.

Посольство РФ, представительство Россотрудничества и Ассоциация российских соотечественников также оказывают посильную помощь.

В 2016 году на "елке" было 100 детей, в этом году – более 120, и билетов не хватило всем желающим. Представление было подготовлено по мотивам "Пиратов Карибского моря", но с вкраплением традиционных персонажей русских сказок.

В нем участвовали живущие в Мехико россияне и граждане других стран бывшего СССР, занимающиеся компьютерными технологиями, туризмом, ресторанным бизнесом. Небольшую, но ответственную роль самого Деда Мороза второй год подряд исполнил корреспондент РИА Новости.

В целом можно сказать, что детям в русско-мексиканских семьях здесь везет: ведь они на эти праздники получают сразу три подарка. Сначала на Рождество, потом на Новый год, а в ночь на 6 января – на день Королей-магов. А теперь еще и на русских утренниках могут поесть настоящих российских конфет.

Египет: пихта рядом с манго и купальниками

А вот в Египте традиционную елку принято заменять пихтой. Они появляются в цветочных магазинах Каира рядом с пальмами в горшках и сотнями разноцветных тропических цветов еще за несколько недель до праздников.

Вообще-то традиции наряжать елки к Новому году у египтян нет, поэтому торговля новогодней атрибутикой ведется в Египте, в основном, для проживающих здесь иностранцев. Хотя и местные жители год от года все больше вовлекаются в этот праздничный блестящий зимний ажиотаж.

"Мы решили в этом году купить свечи, украшения для дома. Это красивая традиция – украшать дом к началу нового года", — рассказал РИА Новости Ахмед. Он пришел с семьей на рождественскую ярмарку, которую каждый год организуют европейские посольства в одном из каирских отелей.

Новогодние товары здесь разлетаются моментально. Уже к открытию торговли в отеле выстраивается длинная очередь, некоторые приходят с чемоданами: ведь ярмарка – хорошая возможность порадовать себя на праздник чем-нибудь вкусным и необычным, приобрести подарки родственникам и друзьям.

У каждого посольства — свой прилавок. Торгуют традиционными рождественскими сладостями, вином, национальными продуктами, рождественской и новогодней атрибутикой под звуки рождественских гимнов. В российском павильоне – шоколад, черный хлеб, матрешки, шапки-ушанки и даже современные валенки.

"Отмечаем Новый год традиционно и весело. И даже два раза: сначала по московскому времени, а потом, через час, еще и по египетскому, ведь у нас разница в один час с Москвой", — поделилась секретами русского Нового года "по-египетски" местная жительница Светлана.

По ее словам, на праздничном столе – и "Селедка под шубой", и пироги, и пельмени, и бессменный "Оливье", только нашу "Докторскую" колбасу заменяет курица. Из запасов достают российское шампанское.

"Не хватает только мороза и снега – это от нас уже никак не зависит", — смеется Светлана.

Елочные игрушки, искусственный снег, мишура и китайские Санта-Клаусы странно смотрятся на египетских прилавках рядом с манго, масками для подводного плавания и купальниками. Но соотечественники уверены: главное — создать новогоднее настроение, и веселый зимний праздник можно организовать даже в Африке.

Япония: за салютом надо ехать в Осаку

Новый год в Японии по меньшей мере странен. Хотя бы потому, что здесь его традиционно справляют тихо: нет ни раскатов праздничного салюта, ни выкриков "С Новым годом!" от незнакомых людей на улице, ни горячих споров или задушевных разговоров под утро.

Вместо этого наступление Нового года отмечают звучащими изо всех храмов 108 ударами колокола. Как правило, первые 107 ударов звучат еще в старом году. Последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. В Стране восходящего солнца верят, что удары колокола очищают человека и мир от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Они остаются в прошлом.

В новом году или даже в ночь на 1 января большинство японцев стараются посетить храм, это считается хорошей приметой. Там нужно вытащить предсказания "микудзи", а также купить новые стрелы-обереги "хамаюми", охраняющие дом от злых духов. Купленные год назад стрелы приносят обратно в храм, где сжигают.

В Японии, по официальной статистике на ноябрь 2017 года, живут 11 тысяч 270 россиян. Те из них, кто живет тут уже несколько лет, как правило, начинают скучать по ощущению праздника и волшебства, которое дарит новогодняя ночь. Большинство из опрошенных РИА Новости россиян признались, что отмечают Новый год, совмещая традиции двух стран.

"Заранее наряжаем елку, украшаем дом, готовим угощения. Детям это интереснее походов в храм ночью. Но первого числа в храм идем обязательно", — рассказала РИА Новости одна из респондентов.

Некоторые россияне, даже состоя в смешанных браках с гражданами Японии, собираются в Новый год компаниями у кого-то дома или идут в ресторан, а первые дни января посвящают посещению родственников.

"Готовимся к празднику все вместе. Приходят друзья мужа, приносят что-то из еды, готовим что-то русское, отмечаем компанией", — поделилась с РИА Новости россиянка, проживающая в регионе Кансай.

Еще одна соотечественница рассказала, что в предстоящую новогоднюю ночь поедет всей семьей в парк развлечений Universal Studio Japan (USJ) в городе Осака – там обещают новогодний салют.

"В прошлом году мы ездили в Россию на Новый год. Детям очень понравился салют. В этот раз поедем в USJ, так как там одно из немногих мест, где будет салют на Новый год. А потом все-таки к родственникам", — уточнила она.

Как и в остальных южных странах, главной проблемой в подготовке к Новому году россияне называют невозможность достать традиционные для застолья продукты. А если кому-то все-таки удается найти что-то из подходящих продуктов в супермаркетах, то эта новость разлетается по группам и сообществам экспатов за минуты. В конце концов, можно и видоизменить рецепт.

"Селедку делают наши девочки. Свеклу уже давно выращивают. Но иногда не получается заранее заказать, поэтому меняю селедку в рецепте на семгу. Получается очень вкусно", — поделилась рецептом с РИА Новости одна из собеседниц.

Обязательными блюдами на новогоднем столе назывались также "Оливье", жаркое, духовая курица и выпечка.

"Колбасу в "Оливье" заменяю мясом, если не могу купить. Иногда бывает в магазине иностранных продуктов. Горошек делается самой очень просто, а все остальное есть и тут", — рассказала еще одна собеседница.