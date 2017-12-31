В МЧС рассказали, как обезопасить ребенка во время зимних игр

10:4231.12.2017
(обновлено: 10:56 31.12.2017)
23500
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чтобы пребывание ребенка на улице зимой было безопасным, необходимо соблюдать ряд основных правил поведения, сообщили РИА Новости в МЧС России.
В ведомстве отмечают, что с наступлением холодного времени года потенциальных опасностей для детей становится больше, поэтому родителям необходимо соблюдать ряд правил.
"Первое, о чем стоит побеспокоиться родителям, – это о том, чтобы ребенок не переохладился во время прогулок. Самая лучшая одежда для зимних прогулок – спортивная, предназначенная для горных лыж и зимнего туризма. Необходимо следить за тем, чтобы у ребенка были закрыты уши и шея, на руках обязательны варежки", — рассказали в ведомстве.
Спасатели предостерегают от ношения слишком длинных шарфов, которые могут за что-нибудь зацепиться и затянуться вокруг шеи ребенка. Обувь должна быть теплой и иметь нескользкую подошву.
Зимние забавы
Да, на курорте, где потеплее
На горнолыжных склонах
Отправлюсь в путешествие за границу
Да, поезжу по стране
Совмещу что-то из вышеперечисленного
Никуда не поеду
Еще не решил(а)
Я работаю / учусь в эти дни
"Не лишним будет напомнить ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу", — говорят спасатели. Если ребенок все же приморозил язык к металлической поверхности, не нужно пытаться насильно "оторвать" пострадавшего, правильно будет полить теплой водой на место прилипания.
Кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для этого местах. Когда каток устроен на льду замерзшего озера или пруда, есть опасность провалиться под лед. Особенно опасно ходить по льду в период оттепели, в начале и конце зимы. Лучший способ подстраховаться от опасности провалиться под лед – вообще отказаться от походов с ребенком по замерзшему пруду или озеру.
"Если ребенок неожиданно провалился под лед или в полынью, спасая его, не забывайте, что вы сами можете попасть под лед. Оцените, насколько тонкий лед вокруг полыньи. Желательно, чтобы кто-то еще страховал и вас", — говорят в МЧС.
Для спасения подойдет любой длинный предмет – лыжная палка, веревка, ремень или шарф. Двигаться к полынье нужно ползком. Вытащив ребенка на лед, двигаться назад нужно также ползком.
Катание с гор зимой также часто приводит к разным травмам. Чтобы эта забава была безопасной, нужно кататься только с гор, которые не выходят на проезжую часть дороги. На горке нельзя толкаться, опасно привязывать санки друг к другу. Подниматься на горку нужно в стороне от того места, где с нее скатываются остальные дети.
Прежде чем съехать с горы вниз, нужно убедиться, что поблизости нет деревьев или строений, в которые могут случайно въехать санки ребенка. Если столкновение произошло и ребенок ударился, нужно отвести его домой и приложить холод к ушибленному месту. Если есть тошнота, рвота, поднялась температура, один зрачок стал шире другого, нужно обратиться к врачу. Ушибы головы могут привести к серьезным последствиям, предупреждает МЧС.
При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой. Родители не должны позволять детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться.
Осторожно, дорога
Зимой по улицам надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька. В огражденные зоны нельзя заходить ни в коем случае.
Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу, потому что автомобиль на скользкой дороге не сможет остановиться сразу, напоминает МЧС. Очень опасен буксующий транспорт, который может резко сорваться в любую сторону.
"Водителям следует снижать скорость при проезде вблизи детских образовательных учреждений, вблизи мест массового нахождения детей, перед пешеходными переходами, не превышать скорость движения, не совершать резких маневров на высокой скорости", — рекомендует ведомство.
На центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.
Администрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
На площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
Елка в центре города Згарта на северо-западе Ливана.
Рождественская елка в центре Рима, Италия.
Зеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.
Монахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.
Пожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
Более трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.
Главная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.
Новогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
Главная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
На Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.
Необычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.
Боец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.
Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
Новогодняя елка в центре Гонконга.
Елка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
Елка в центре Софии представляет собой лучи из гирлянд.
Рождественская елка в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.
Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.