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Новогодний досуг

В МЧС рассказали, как обезопасить ребенка во время зимних игр

10:4231.12.2017
(обновлено: 10:56 31.12.2017)
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© Fotolia / adam121Зимний отдых детей. Архивное фотоЗимний отдых детей. Архивное фото
© Fotolia / adam121

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чтобы пребывание ребенка на улице зимой было безопасным, необходимо соблюдать ряд основных правил поведения, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Новогодний стол. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В ведомстве отмечают, что с наступлением холодного времени года потенциальных опасностей для детей становится больше, поэтому родителям необходимо соблюдать ряд правил.

"Первое, о чем стоит побеспокоиться родителям, – это о том, чтобы ребенок не переохладился во время прогулок. Самая лучшая одежда для зимних прогулок – спортивная, предназначенная для горных лыж и зимнего туризма. Необходимо следить за тем, чтобы у ребенка были закрыты уши и шея, на руках обязательны варежки", — рассказали в ведомстве.

Спасатели предостерегают от ношения слишком длинных шарфов, которые могут за что-нибудь зацепиться и затянуться вокруг шеи ребенка. Обувь должна быть теплой и иметь нескользкую подошву.

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"Не лишним будет напомнить ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу", — говорят спасатели. Если ребенок все же приморозил язык к металлической поверхности, не нужно пытаться насильно "оторвать" пострадавшего, правильно будет полить теплой водой на место прилипания.

Кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для этого местах. Когда каток устроен на льду замерзшего озера или пруда, есть опасность провалиться под лед. Особенно опасно ходить по льду в период оттепели, в начале и конце зимы. Лучший способ подстраховаться от опасности провалиться под лед – вообще отказаться от походов с ребенком по замерзшему пруду или озеру.

"Если ребенок неожиданно провалился под лед или в полынью, спасая его, не забывайте, что вы сами можете попасть под лед. Оцените, насколько тонкий лед вокруг полыньи. Желательно, чтобы кто-то еще страховал и вас", — говорят в МЧС.

Для спасения подойдет любой длинный предмет – лыжная палка, веревка, ремень или шарф. Двигаться к полынье нужно ползком. Вытащив ребенка на лед, двигаться назад нужно также ползком.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Катание с гор зимой также часто приводит к разным травмам. Чтобы эта забава была безопасной, нужно кататься только с гор, которые не выходят на проезжую часть дороги. На горке нельзя толкаться, опасно привязывать санки друг к другу. Подниматься на горку нужно в стороне от того места, где с нее скатываются остальные дети.

Прежде чем съехать с горы вниз, нужно убедиться, что поблизости нет деревьев или строений, в которые могут случайно въехать санки ребенка. Если столкновение произошло и ребенок ударился, нужно отвести его домой и приложить холод к ушибленному месту. Если есть тошнота, рвота, поднялась температура, один зрачок стал шире другого, нужно обратиться к врачу. Ушибы головы могут привести к серьезным последствиям, предупреждает МЧС.

При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой. Родители не должны позволять детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться.

Итоги года 2017
© Инфографика
Итоги года 2017

Осторожно, дорога

Дети на праздничном утреннике, город Комсомольск, ДНР
© РИА Новости / Вера Костамо
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Зимой по улицам надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька. В огражденные зоны нельзя заходить ни в коем случае.

Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу, потому что автомобиль на скользкой дороге не сможет остановиться сразу, напоминает МЧС. Очень опасен буксующий транспорт, который может резко сорваться в любую сторону.

"Водителям следует снижать скорость при проезде вблизи детских образовательных учреждений, вблизи мест массового нахождения детей, перед пешеходными переходами, не превышать скорость движения, не совершать резких маневров на высокой скорости", — рекомендует ведомство.

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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На центральных улицах российской столицы к новогодним праздникам установили 266 украшенных елей, а всего город украшают более тысячи новогодних деревьев, из них половина — натуральные.
© REUTERS / Ali HashishoАдминистрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.Человек украшает елку из бананов в Дамуре, Ливан
© REUTERS / Ali Hashisho
Администрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
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© Sputnik / Мурад Оруджев
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На площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
© REUTERS / Omar IbrahimЕлка в центре города Згарта на северо-западе Ливана.Елка в городе Згарта на северо-западе Ливана. 9 декабря 2017 года
© REUTERS / Omar Ibrahim
Елка в центре города Згарта на северо-западе Ливана.
© REUTERS / Tony GentileРождественская елка в центре Рима, Италия.Рождественская елка в центре Рима, Италия. 19 декабря 2017 года
© REUTERS / Tony Gentile
Рождественская елка в центре Рима, Италия.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.Посетители у новогодней елки, которая появилась напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Зеркальная елка-куб напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Высота арт-объекта — 10 метров.
© REUTERS / Ammar AwadМонахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.Монахини несут рождественские елки, ежегодно раздаваемые муниципалитетом Иерусалима в Старом городе. 21 декабря 2017 года
© REUTERS / Ammar Awad
Монахини несут рождественские елки, которые ежегодно раздают в муниципалитете Иерусалима в Старом городе.
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© Sputnik / Александр Имедашвили
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Пожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Более трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
© REUTERS / Ilya Naymushin Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.Члены зимнего плавательного клуба Криофил с новогодней елкой в реке Енисее в Красноярске. 23 декабря 2017 года
© REUTERS / Ilya Naymushin
Таким необычным способом отметили праздники участники зимнего плавательного клуба "Криофил". Новогоднюю елку они взяли с собой в Енисей.
© REUTERS / Ints KalninsГлавная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.Елка в Вильнюсе, Литва. 6 декабря 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Главная елка Литвы установлена на Кафедральной площади Вильнюса. Дерево высотой 27 метров украшено огромным куполом из гирлянд, под которым раскинулась рождественская ярмарка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНовогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.Новогодняя елка РИА Новости/Россия сегодня в Парке Горького
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
© AP Photo / Markus SchreiberГлавная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.Рождественская елка возле Бранденбургских ворот в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Главная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
© REUTERS / David W CernyНа Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.Рождественская елка на Староместской площади в Праге
© REUTERS / David W Cerny
На Староместской площади Праги появилась живая елка, ее высота 24 метра. Длина гирлянды на дереве — 4,5 километра, на ней более двух тысяч шаров и множество новогодних игрушек.
© REUTERS / Costas BaltasНеобычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.Мужчина с ребенком делают селфи на центральной площади Синтагма в Афинах, Греция. 12 декабря 2017 года
© REUTERS / Costas Baltas
Необычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
© REUTERS / David GreyСемья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия
© REUTERS / David Grey
Семья фотографируется перед рождественской елкой на пляже Бонди в Сиднее, Австралия.
© AFP 2017 / Delil SouleimanБоец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.Елка в сирийском городе Ракка. 26 декабря 2017
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Боец сирийско-курдского отряда устанавливает рождественскую елку в разрушенной Армянской католической церкви Святых Великомучеников в Ракке, Сирия.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОткрытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Открытие главной новогодней елки на площади Нахимова в Севастополе.
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.Кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas 
Главный мышелов канцелярии премьер-министра Великобритании кот Ларри сидит возле рождественской елки на Даунинг-стрит в Лондоне.
© AFP 2017 / Tengku BaharНовогодняя елка в центре Гонконга.Индонезийские женщины делают селфи под гигантской елкой накануне праздника в Центральном районе Гонконга. 24 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Tengku Bahar
Новогодняя елка в центре Гонконга.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЕлка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.Новогодняя иллюминация в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Елка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
© AFP 2017 / Dimitar DilkoffЕлка в центре Софии представляет собой лучи из гирлянд.Елка в центре Софии, Болгария
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
Елка в центре Софии представляет собой лучи из гирлянд.
© REUTERS / Ammar AwadРождественская елка в ​​городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.Люди делают селфи перед рождественской елкой в ​​городе Вифлеем на Западном берегу. 19 декабря 2017 года
© REUTERS / Ammar Awad
Рождественская елка в ​​городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.
© REUTERS / Rafael MarchanteРождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне
© REUTERS / Rafael Marchante
Рождественская елка на площади Коммерции в Лиссабоне поборется в этом году за титул самой экологичной. Тридцатиметровое дерево украшают 86 тысяч светодиодов.
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Новогодний досуг
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Атаманов
С Наступающим Новым годом, коллеги! Здоровья и благополучия! Берегите себя!
10:53
31.12.2017
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