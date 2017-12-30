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Европейские каникулы. Каким будет Новый год на Северном Кавказе

13:3530.12.2017
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© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фотоВсесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
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ПЯТИГОРСК, 30 дек — РИА Новости. Погода на Северном Кавказе не порадует жителей региона снегом и морозом, в новогоднюю ночь и вплоть до Рождества местами ожидаются дожди и аномальное потепление, слепить снеговика можно будет только в горах, сообщили РИА Новости представители региональных Гидрометцентров.

Аномальное тепло в Кабардино-Балкарии

Как рассказал РИА Новости начальник Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгений Богаченко, 31 декабря на территории республики ожидается довольно хороший, теплый день. "В новогоднюю ночь снега не ожидается, но 1 января будет пасмурно, временами возможны осадки в виде дождя, 2 января ожидается улучшение погоды", — сказал он.

Украшение елочными игрушками главной новогодней елки в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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По словам Богаченко, в целом начало января для Кабардино-Балкарии ожидается аномально теплым. "Дневные температуры от 5 до 12 градусов тепла, ночью небольшой минус, а то и небольшой плюс. Это на 4-5 градусов выше нормы, так как среднемесячная температура для января у нас составляет минус 3,6 градуса", — пояснил он.

Богаченко также отметил, что в Приэльбрусье снежный покров сейчас составляет около 72 сантиметров, и не исключено, что в ближайшие дни снега станет больше.

Европейские каникулы на Ставрополье

"Больше всего всех интересует снег, и с этим на Ставрополье сложно, потому что он будет, но будет мокрый, начнется он с дождя, 30 декабря будет преимущественно без осадков. Можно сказать, что продолжится пик оттепели, которая на этой неделе установилась. Днем температуры будут до 10 градусов выше ноля, преимущественно без осадков", — рассказала заместитель начальника краевого Гидрометцентра Наталья Клименко.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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По ее словам, 31 декабря по территории края будет проходить атмосферный фронт, местами будут дожди, в основном небольшие, лишь в отдельных населенных пунктах — умеренные.

"В ночь с 31 декабря на 1 января осадки будут переходить в мокрый снежок, 1 января осадки продолжатся, ночью температура воздуха будет от 0 до —2, до +3 градусов. Днем температура будет порядка 2-6 тепла по краю, поэтому снег кое-где сохранится, кое-где смоется дождем. В общем, очень мягкая европейская Новогодняя ночь без крепких морозов, но с легким морозцем утром", — отметила Клименко.

Мороз придет в край 3 и 4 января. "В эти дни можно надеяться на мороз — до 5 градусов ночью, дневная температура близка к нулю, поэтому будет свежо. Снежок останется далеко не везде. К сожалению, такого снежного покрывала как перед оттепелью пока не предполагается, погода 4-5 января преимущественно без осадков. Хорошая погода с легким утренним морозом", — отметила собеседница агентства.

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Очередной атмосферный фронт, который может принести снежок, ожидается 5-6 января. "Надежда на снег есть", — подытожила Клименко.

Никаких аномалий при этом на Ставрополье не зафиксировано. "Все как обычно, у нас только 30% новогодних ночей с устойчивой морозной погодой и хотя бы с небольшим, но снегом. Остальные годы, у нас новогодняя ночь попадает на перепутье между оттепелью и усилением мороза. В декабре зима только устанавливается, для Ставрополья это привычная ситуация. Если Новый год снежный, это как подарок, но в течение каникул, снежок должен быть, как раз к Рождеству", — сообщила Клименко.

Итальянский циклон в Дагестане

В Дагестане погода в новогоднюю ночь будет без снега, температура — выше нормы на 5-6 градусов. "На Дагестан надвигается средиземноморский циклон из Италии. 31 вечером он придёт и будет господствовать почти до 7 января. Поэтому возможны слабые осадки. Температура повсеместно положительная, за исключением горной части Дагестана: ночью там от —5 до +1 градусов, а днём от 2-3 до 10 градусов. Снег возможен только в самых высокогорных районах", — сообщил представитель республиканского Гидрометцентра.

Северный Кавказ. Архивное фото
© РИА Новости / В. Логинов
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В Карачаево-Черкесии также оттепель, однако на курорте "Архыз" снега достаточно. "Все время будет оттепель, небольшие ветра, осадки в виде дождя и мокрого снега ночью только, днем может быть небольшой дождь, а так плюсовая погода, дороги будут чистые, это на ближайшие пять дней. В Новогоднюю ночь осадки ожидаются, дай Бог, чтобы это был снег. На "Архызе" снега хватает, можете ехать и кататься", — рассказали в Гидрометцентре республики.

В Северной Осетии в воскресенье, 31 декабря, по информации Гидрометцентра, будет облачно с небольшими осадками и до 12 градусов тепла, до 4 января прогнозируются небольшие дожди, к середине недели будет облачно с прояснениями и без осадков. В Ингушетии будет прохладней, чем в Северной Осетии, в воскресенье также ожидаются осадки. —0-

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