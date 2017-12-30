Спасатели напомнили о правилах безопасной рыбалки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МЧС советует любителям рыбалки с лодки не пренебрегать спасательными жилетами, иметь при себе черпак на случай протечки и якорить плавсредство носом против ветра.

"Самое главное – отправляясь на водный объект, помните о спасательных жилетах, они должны быть надеты на всех участников рыболовного процесса, а не храниться в рюкзаках", — говорится в рекомендациях МЧС.

Чтобы рыбалка с использованием маломерных судов и плавсредств была безопасной, специалисты советуют поддерживать порядок в лодке: рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сложены на своих местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его.

"На случай протечки лодки, под рукой всегда должен быть черпак, которым можно будет вычерпать воду. Без особой необходимости не надо становиться на лодке стоя. Даже при ловле спиннингом надо научиться действовать этой снастью сидя", — советуют спасатели.

Опускать и поднимать груз рекомендуется только через корму и нос лодки, не прикладывая чрезмерных усилий и не стремясь сразу поднять груз: веревку нужно подержать в натянутом состоянии под достаточным усилием, и груз постепенно освободится от ила.

Даже при слабом ветре специалисты советуют лодку якорить так, чтобы она была носом против ветра, навстречу волне, особенно, если рыбалка ведется на обширном водоеме, где даже при среднем ветре образуются большие волны.

При рыбалке с надувных лодок нельзя заплывать в закоряженные места, так как наезд на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям. На таких лодках не стоит заплывать слишком далеко от берега. Груз в таких лодках следует опускать в воду аккуратно, на вытянутой руке, так, чтобы он не касался бортов лодки, его края бывают довольно острыми, способными при неосторожном обращении с ним процарапать или даже распороть ткань лодки. Такая же аккуратность требуется и при подъеме грузов.