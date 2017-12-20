Новый год и Рождество в Большом, "Мариинке" и концертных залах Москвы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Московские театры и концертные залы на праздничные новогодние дни приготовили новые спектакли, музыкальные программы и даже настоящие фестивали, которые не дадут скучать ни взрослым, ни детям.

Московская филармония приготовила юным слушателям и их родителям фестиваль новогодних каникул "Ёлка" в рамках которого пройдут спектакли, концерты, театрально-цирковые представления.

В этой сказочно-чудесной программе — трогательная история про девочку Катю, которая ищет дорогу в Вифлеем, невероятно яркая и смешная акробатическая пантомима для Ёжика с оркестром, наполненная любимыми мелодиями история про Мэри Поппинс. Малышей от трех лет позабавит неуклюжий и очаровательный Умка, и ребят постарше — таинственная история про Щелкунчика.

Новогодний фестиваль пройдет с 23 декабря по 8 января на пяти площадках Московской филармонии в Концертном зале им. Чайковского и залах "Филармонии- 2", а также в Концертном зале им. Рахманинова, Малом зале, Игровом зале и Кинозале.

В Большом театре близится время "Щелкунчика". По традиции перед новогодними и рождественскими праздниками — это главный спектакль в репертуаре ГАБТа. Балет "Щелкунчик в постановке Юрия Григоровича будет идти в Большом с 23 по 31 декабря, и со 2 по 7 января. Также в эти дни можно будет посмотреть оперу "История Кая и Герды".

И в Мариинском театре в праздничные дни центральное место в афише займет балет Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". "Мариинка" покажет его в двух версиях. На исторической сцене театра пойдет "Щелкунчик" в постановке Василия Вайононена и оформлении Симона Вирсаладзе (27, 28 и 31 декабря, 2, 4 и 5 января). А в Мариинском-2 будет представлен "Щелкунчик" в оригинальной версии Михаила Шемякина (20 декабря и 8 января). В новогодние и рождественские дни также будут показаны — балет "Конек-горбунок" и опера-феерия "Рождественская сказка" Родиона Щедрина.

В Московской консерватории им. Чайковского отметят праздники "Голубым огоньком" (2 января), покажут новогодние представление "Заколдованный мальчик" с участием Симфонического оркестра радио "Орфей" (3, 4, 5 6 января) и проведут фестиваль "Новый год в консерватории 2018" (3 и 4 января), в рамках которого известный тенор Канг Ванг исполнит популярные оперные арии, а молодежный оркестр фонда развития исполнительских искусств — сочинения Моцарта и Менотти. В рождественский вечер 6 января в рамках программы "Рождество в консерватории" выступит Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, а 7 января — Московский камерный оркестр "Musica Viva" — дирижер Александр Рудин.

31 декабря в залах консерватории с 14.00 будет царить праздничная атмосфера. В этот день будут представлены программы: "Загадки Венского леса", Новогодняя коллекция оперных шедевров, а завершится вечер выступлением знаменитого певца Йонаса Кауфмана.