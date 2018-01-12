МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пассажиры московского метро и МЦК получили 127 тысяч подарков от Деда Мороза, сувениры достались первым пассажирам новогодних поездов, посетителям катка в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию МЦК Площадь Гагарина, а также участникам других праздничных акций, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) вручили 127 тысяч подарков с 25 декабря по 8 января", — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи получали в подарок от Деда Мороза браслеты и брелоки с функцией транспортной карты "Тройка", а также сами карты, мягкие игрушки, шоколад, ручки и блокноты на стойках "Живое общение" и на платформах станций.

"Карты и сувениры дарили участникам различных праздничных акций метро — первым пассажирам новогодних поездов, посетителям катка в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию МЦК Площадь Гагарина, тем, кто отправил письма Деду Морозу, и другим горожанам. Также пассажирам достались подарки за оформление новогодней елки на станции МЦК Кутузовская — ее могли украсить все желающие", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Добавляется, что с 29 по 31 декабря сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров дарили детям сладкие сюрпризы в рамках акции "Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на станциях метро". Также на 18 станциях подземки и МЦК до 18 января будут работать тематические фотозоны, где сфотографировались уже более шести тысяч человек.