Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в космонавтике

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедший 2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач. С нового российского космодрома "Восточный" впервые стартовала ракета-носитель "Союз", а к Марсу была запущена первая в истории сотрудничества Евросоюза и России миссия ЕxoМars-2016. Успешно завершился годовой полет россиянина и американца на МКС и утверждена Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы, а оснащенная двумя российскими двигателями первой ступени РД-181 частная американская ракета Аntares впервые в истории улетела к МКС.

С другой стороны, потерпел катастрофу и сгорел в атмосфере Земли космический грузовик "Прогресс МС-04", который не довез до МКС уникальную оранжерею и первый скафандр новой модели. В целом, РФ установила антирекорд: в год 55-летия полёта Гагарина, Россия впервые с 1999 года утратила лидерство по количеству пусков космических запусков, уступив не только США, но и Китаю.

Первый запуск с космодрома "Восточный"

Историческое для России событие состоялось 28 апреля 2016 года: с расположенного на территории Амурской области нового космодрома "Восточный" была впервые запущена ракета-носитель. Не обошлось без досадной накладки: "Союз-2.1а" должен был стартовать 27 апреля в присутствии президента РФ Владимира Путина, однако автоматика по техническим причинам отменила пуск, старт был перенесен на сутки.

После устранения замечаний ракета была штатно запущена 28 апреля с первого и пока единственного стартового стола космодрома.

"Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" успешно доставил на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.

Запуск первой российско-европейской миссии к марсу

Первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе ЕxoМars-2016 ("ЭкзоМарс-2016") начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура. Связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была успешно выведена на траекторию перелета к Марсу. Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля Schiaparelli — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был выведен на эллиптическую орбиту. Однако спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса: связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки. По заявлению представителей Европейского космического агентства (ЕКА), аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.

Покупка плавучего космодрома "Морской старт"

После нескольких лет переговоров принято решение, что уникальный плавучий космодром Sea Launch ("Морской старт") останется под российским контролем. Контракт на его приобретение был подписан S7 Group, владеющей одной из крупнейших российских авиакомпаний, и группой компаний Sea Launch в конце сентября на Международном астронавтическом конгрессе IAC 2016 в Гвадалахаре (Мексика).

В собственность S7 перейдут сборочно-командное судно Sea Launch Commander, стартовая платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году для коммерческих запусков из экваториальной акватории Тихого океана. Штаб-квартира Sea Launch AG пока находится в Берне (Швейцария). После реорганизации в 2010 году 95% акций компании принадлежали Energia Overseas Limited (EOL) — "внучке" РКК "Энергия", 3% — американскому Boeing, 2% — норвежской Aker Solution.

Утверждена Федеральная космическая программа

Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 годы была утверждена правительством России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева 17 марта 2016 года. Россия к 2025 году намерена сформировать орбитальную группировку гражданских спутников из 70 космических аппаратов. Как заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, новая ФКП, в частности, направлена на увеличение доли РФ на рынке услуг ДЗЗ и спутниковой связи.

Изначально Роскосмос подготовил проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, исходя из государственного финансирования в 2,1 триллиона рублей, однако позднее бюджет ФКП был сокращен до 1,4 триллиона. В "Роскосмосе" неоднократно заявляли, что в новой ФКП удалось сохранить основополагающие проекты освоения космоса, в частности фундаментальные научные исследования. Утвержденный вариант программы, тем не менее, предполагает, что после 2021 года могут быть дополнительно выделены 115 миллиарда рублей.

Завершился годовой полет россиянина и американца на МКС

Успехом завершился годовой полёт двух членов экипажа МКС. Россиянин Александр Корниенко и американский астронавт Скотт Келли отправились на орбиту 27 марта 2015 года на корабле "Союз ТМА-16М". К моменту отбытия космонавты пробыли на станции в общей сложности 340 суток. Они вернулись на Землю 2 марта 2016 года на корабле "Союз ТМА-18М". На орбите Корниенко и Келли успешно отработали 340 суток, облетели планету 5440 раз, а также провели более 400 научных экспериментов, значительно расширив представления о влиянии космоса на человека.

Американское издание Fortune в 2016 году включило Корниенко и Келли в список 50 влиятельнейших людей мира, поставив их на 22 место. Представители "Роскосмоса" и НАСА неоднократно отмечали, что данная экспедиция, как и вся программа МКС, доказывает, что непростая политическая ситуация в мире и санкции в отношении России не мешают российско-американским космическим проектам.

Для США это был первый опыт длительной космической экспедиции. Советские и российские космонавты уже работали на орбите в течение года. В 1999 году Сергей Авдеев совершил полет длительностью 379 суток, а в 1995 году Валерий Поляков находился на орбите 437 суток и установил, таким образом, мировой рекорд самого длительного полета в космос.

Гибель "Прогресса"

Космический грузовик "Прогресс-МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока экспертам не понятно, почему он затем вышел из штатного режима и через некоторое время разрушился.

Ранее специалисты полагали, что авария могла произойти в результате нештатной работы двигателей третьей ступени "Союза-У". Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. Но после обработки телеметрических данных до 383-й секунды полета предварительно можно говорить, что отделение произошло, и уже после этого на самом "Прогрессе" произошла нештатная ситуация, приведшая к его разрушению и последующему падению.

Кроме того, выдвигались версии, согласно которым система управления ракеты "Союз-У" могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, после чего грузовик "Прогресс МС-04" преждевременно отделился, затем вышел из штатного режима полета и разрушился.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.

Расследование пока не завершено. Госкорпорация "Роскосмос" объявила, что результаты работы аварийной комиссии будут объявлены в январе 2017 года.

Грузовой космический корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза. Помимо топлива, воды и сжатых газов, на борту находились оранжерея "Лада-2", в которой планировалось впервые вырастить сладкий перец на орбите, скафандр новой модификации "Орлан-МКС" с автоматической системой терморегулирования, позволяющей космонавтам не отвлекаться на включение и выключение систем обогрева, а также фрукты к новогоднему столу членов экипажа.

Новый пилотируемый корабль РФ нарекли "Федерацией"

По решению жюри, разрабатываемый РКК "Энергия" новый российский пилотируемый космический корабль по итогам завершившегося конкурса получил имя. Название "Федерация" было признано лучшим из трех "финалистов" конкурса ("Гагарин", "Федерация", "Вектор") и стало официальным названием нового корабля. Названия "Гагарин" и "Вектор" могут быть использованы в дальнейшем для других проектов отечественной ракетно-космической отрасли.

Решению жюри предшествовало общественное голосование, в котором приняли участие 35105 человек, которые предложили около 6000 оригинальных вариантов названий, из них оргкомитет конкурса выбрал для общественного голосования десять: "Гагарин", "Вектор", "Федерация", "Астра", "Галактика", "Родина", "Зодиак", "Мир", "Звезда" и "Лидер".

Новый корабль разработки РКК "Энергия" будет предназначен для доставки людей и грузов на МКС, а также к Луне.

При создании "Федерации" применяются новейшие технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике. В частности, возвращаемый аппарат будет выполнен из композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат.

Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки корабля, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до года.

Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата — 9 тонн. Длина корабля — 6,1 метра. Номинальная перегрузка при спуске — 3 g. Для выведения корабля на орбиту планируется использовать ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5В".

Antares впервые стартовала к МКС

Оснащенная двумя российскими двигателями первой ступени РД-181 частная американская ракета Аntares 18 октября 2016 года впервые в истории запущена к МКС с космическим грузовиком Cygnus. Запуск новой модификации ракеты-носителя, получившей название Antares 230, многократно откладывался. Американские специалисты хотели подстраховаться после произошедшей в октябре 2014 года аварии, когда предыдущая модель Antares с двигателями производства компании AeroJet AJ-26 (модификация российских Н-33) взорвалась на старте.

Для новой Antares американские специалисты выбрали РД-181 подмосковного "Энергомаша". Химкинское предприятие менее чем за год разработало, изготовило, провело сертификацию и начало поставки РД-181 для Antares. Контракт на поставку восьми двигателей этой модели был подписан в декабре 2014 года. Летом 2015 года первые товарные образцы РД-181 были поставлены в США. Производство и поставки РД-181 продолжаются в соответствии с условиями контракта.

В подготовке к старту принимали участие и украинские специалисты. Вместе с тем, как сообщил РИА Новости гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов, российские и украинские эксперты раздельно работали на американском космодроме по программе подготовки к первому запуску.

Несмотря на затяжной кризис в отношениях Москвы и Киева, украинские КБ "Южное" и ГП "Южмаш" и российский "Энергомаш" продолжают выступать участниками программы производства и подготовки к пускам Antares. Украина решает свои задачи в части изготовления ёмкостей для топлива, баков высокого давления, клапанов, датчиков, системы подачи топлива и питания, а Россия — свои, связанные с поставками РД-180 и их адаптацией к носителю.

Американская Orbital ATK выступила интегратором и регулятором всех работ. Центральный офис Orbital ATK находится в Даллесе (Вирджиния), в компании работают около 12 тысяч человек в 18 штатах и за рубежом.

55 лет со дня первого полета человека в космос

Призыв к новому поколению "Подними голову!" стал в 2016 году девизом для новой команды госкорпорации "Роскосмос". Логотип нынешнего праздника — 55-летия со дня первого полета человека в космос — изображение улыбающегося Юрия Гагарина.

Отсчет космической эре человечества был дан 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, когда на орбиту отправился Юрий Гагарин. Он открыл эпоху пилотируемых полетов и навсегда вписал свое имя в историю как первопроходец Вселенной.

Исторический запуск ракеты "Восток 8К72К" был осуществлен с первой стартовой площадки Байконура. После витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля, пройдя плотные слои атмосферы, совершил посадку в Саратовской области. Самого Гагарина в капсуле не было: система мягкой посадки тогда еще не была изобретена, поэтому первый космонавт планеты, катапультировавшись из спускаемого аппарата на высоте нескольких километров, приземлился на парашюте.

Антирекорд по космическим запускам

Вместе с тем, именно в год 55-летия со дня полёта Гагарина, Россия впервые с 1999 года утратила лидерство по количеству, осуществив всего 17 космических запусков.

Как ранее сообщил первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов, по итогам 2016 года у России впервые количество пусков стало меньше, чем у Китая и США.

"По одной простой причине — мы в интересах Федеральной космической программы и в интересах создания орбитальных группировок сократили запуски", — сказал Иванов, выступая на научной конференции "Космонавтика в XXI веке".

Прекращение пусков, по его словам, связано также с отсутствием заказов по пуску спутников связи: нет заказов ни от ФГУП "Космическая связь", ни от "Газпром — космических систем" на пуски в этом году и на следующий год.

В последний раз США опережали Россию по запускам ракет-носителей в 1999 году. Тогда они провели 31 космический пуск при 30 у России и четырех у Китая. Однако уже в 2000 году на долю РФ пришлись 39 пусков, Соединенных Штатов — 28, КНР — пять. В 2015 году эти страны произвели 29, 20 и 19 стартов соответственно.

В 2015 году Россия осуществила 29 пусков ракет-носителей: 18 пусков — с космодрома "Байконур", три — из Гвианского космического центра, один пуск — из Домбаровского позиционного района и семь пусков — с космодрома "Плесецк".