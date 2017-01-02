Египетский туризм в 2017 году ждет хороших новостей из России

КАИР, 2 янв — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет ожидает возрождения туристического сектора в 2017 году после провального 2016, причем в Каире не скрывают, что по-настоящему сектор заработает только в одном случае: когда будет снят запрет на полеты из России, и в страну вернется массовый российский турпоток.
Предновогодняя проверка
В преддверии новогодних праздников Каирский международный аэропорт посетила очередная группа экспертов из России, в задачу которой входила проверка мер безопасности, а также нового оборудования, установленного во втором терминале воздушной гавани. Именно в этот терминал, как ожидается, будет совершать полеты "Аэрофлот" после принятия решения о снятии запрета на авиасообщение с Арабской Республикой Египет.
Долгожданного объявления о возобновлении полетов пока не прозвучало. Как сообщило министерство гражданской авиации Египта, стороны лишь "договорились об обоюдных визитах в январе". Однако в том же заявлении было отмечено, что российские эксперты все же "позитивно оценили" меры безопасности и соответствующее оборудование в Каирском международном аэропорту.
Сколько еще потребуется проверок, наверняка сказать не может никто. С момента прекращения авиасообщения в конце 2015 года назывались разные дедлайны – туристов в "стране пирамид" сначала ждали весной 2016-го, затем в июне, в конце октября, середине ноября, и, наконец, к концу 2016 года. Теперь знакомые с ситуацией источники делают новые прогнозы и говорят о январе или конце марта 2017 года, когда вступит в силу летнее расписание для авиакомпаний. Оптимизм экспертам внушает тот факт, что возобновление авиасообщения обсуждается на самом высоком уровне президентов двух стран, которые в своих заявлениях по этому вопросу этот оптимизм поддерживают.
За год справились?
Египетские власти уже неоднократно заявляли, что сделали и продолжают делать все необходимое для гарантии высокого уровня безопасности, а также того, что меры, принятые в международных аэропортах Египта уже не только соответствуют мировым нормам, но превосходят по своей строгости меры в ряде крупнейших мировых авиаузлов. "В настоящее время мы гордимся тем, что меры безопасности в наших аэропортах серьезней, чем во многих аэропортах популярных европейских городов", — сказал РИА Новости эксперт отдела расследований авиапроисшествий в Министерстве гражданской авиации Египта Махмуд аль-Катт.
По словам главы Центра исследований в области безопасности Халеда Окаши, Египет понимает обеспокоенность России по поводу возможных атак на российские интересы и граждан, особенно после того, как Москва начала активно бороться с терроризмом. Однако Египет, по его словам, со всей серьёзностью подходит к обеспечению безопасности тех мест и объектов, которые посещают российские туристы. "В любом случае, Египет выполнил все, что от него требовалось в плане мер безопасности и оборудования. Следует отметить, что представители разных стран, посетившие египетские аэропорты, отметили значительный прогресс", — сказал собеседник РИА Новости.
Цель 2017 — десять миллионов туристов
Египетский министр туризма Яхья Рашед заявил в конце прошлого года в одном из своих интервью, что 2017 год может стать годом возрождения туристического сектора. "Министерство туризма поставило цель принять десять миллионов туристов в 2017 году. Это означает вернуться к уровню 2015 года", — сказал министр.
Он признал, что уходящий год стал тяжелым для туристического сектора из-за катастрофы российского лайнера в небе над Синаем и последовавшей приостановки полетов из ряда стран, прежде всего, России и Великобритании. Именно эти две страны обеспечивали порядка 60% иностранных туристов.
Сейчас число туристов, прилетающих в Египет, постепенно растет, некоторые страны возобновили приостановленные авиарейсы, другие обещают сделать это в ближайшее время. Египетские специалисты уверены, что в массовом порядке иностранные туристы вернутся после возобновления турпотока из России, когда именно Москва подтвердит безопасность египетского турпродукта.
Турсектор упал, но улучшение заметно?
По словам главы минтуризма Египта, в 2016 году Египет посетили 5,3 миллиона туристов, что означает, по его словам, падение на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. "Однако к концу года наблюдалось улучшение ситуации, и мы уверены, что сектор постепенно вернется к своим привычным показателям", — сказал египетский министр в беседе с журналистами. При этом он призвал сотрудников турсектора не сбавлять усилий по модернизации и поддержанию отрасли в дееспособном состоянии на высоком конкурентном уровне.
В то же время, как пишет египетский портал "Вето", туротрасль страны находится в глубоком упадке и сейчас остро нуждается в реальной господдержке, в противном случае, как считают опрошенные изданием специалисты, кризис продолжится в 2017 году, что может привести к закрытию всех дорогих гостиниц на египетских курортах, таких, как, к примеру, Шарм-эш-Шейх.
"Правительство должно проявить ответственность и оказать поддержку хотя бы тем отелям, которые остаются открытыми в условиях отсутствия заполняемости, и несут огромные убытки", — пишет "Вето".