Десять главных событий: чего ждут в странах бывшего СССР от 2017 года

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Наступающий 2017 год обещает стать годом перемен для многих стран бывшего СССР. В некоторых из них изменения начались в уходящем году, в других — эксперты только прогнозируют такую возможность.
Выборы: президентские, парламентские, местные
В Киргизии президентские выборы станут первыми с внесения в конституцию изменений, расширяющих полномочия президента. Референдум по изменению Основного закона прошел в декабре 2016 года. Поправки, в частности, значительно расширяют полномочия премьера, и хотя действующий президент Алмазбек Атамбаев не раз говорил, что не намерен претендовать на пост главы кабмина по окончании президентских полномочий, многие его политические оппоненты уверены, что он намерен "остаться у руля".
Баллотируется на новый срок и президент Южной Осетии Леонид Тибилов. От результатов голосования будет зависеть не только личность нового главы государства, но, возможно, и судьба запланированного властями республики референдума по вхождению в состав РФ, который, согласно подписанному в мае Тибиловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым заявлению, может пройти в 2017 году. Бибилов между тем также заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост.
Основная интрига местных выборов в Грузии — удастся ли партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили взять реванш за сокрушительное поражение на прошедших в 2016 году выборах в парламент. Тогда в ходе голосования партия получила всего 27 мандатов в 150-местном парламенте, причем при голосовании в одномандатных округах сторонникам Саакашвили не удалось одержать ни одной победы.
Межгосударственные дела
Наступающий год станет годом председательства России в СНГ, от которого ожидают "нового импульса" в сотрудничестве стран, входящих в Содружество. По словам постоянного представителя РФ при уставных и других органах СНГ Андрея Шведова, приоритетами председательства станут экономическое развитие, продовольственная безопасность, борьба с терроризмом и "интеграция интеграций", имеющая цель создать в будущем единое экономическое пространство от запада до дальнего востока.
В Прибалтике и Польше в наступающем году будут размещены многонациональные батальоны НАТО. Основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.
Для Грузии еще одним важным изменением станет вступление в силу соглашения о свободной торговле с Китаем. Грузинская продукция без таможенных пошлин поступит на китайский рынок со второй половины 2017 года. Соглашение касается более 95% грузинской продукции, включая вино, минеральные воды, агропродукцию, орехи и другие товары.
Ожидания и предположения
В Узбекистане впервые за все время независимости появился новый президент. Бессменный лидер страны Ислам Каримов скончался в сентябре, а в декабре прошли выборы, на которых победил бывший премьер Шавкат Мирзиеев.
Хотя он неоднократно обещал продолжить прежний курс, уже в должности врио президента Мирзиеев провел ряд реформ, а также предпринял несколько неожиданных внешнеполитических шагов — в частности, начал "перезагрузку" довольно сложных отношений с Киргизией и Таджикистаном. Станет ли новый президент продолжателем политики Каримова или страну ожидают серьезные реформы, покажет время.
Кроме того, Додон намерен наладить отношения с Россией, осложнившиеся после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС. Также он предложил встречу новому главе непризнанной республики Приднестровье Вадиму Красносельскому. Это позволяет предположить, что растянувшийся уже почти на четверть века процесс приднестровского урегулирования наконец выйдет из тупика.
Между тем рейтинг президента Петра Порошенко за последнее время существенно упал — согласно данным соцопросов, почти 70% украинцев считают, что глава государства ведет страну в неправильном направлении. Также Порошенко оказался в центре коррупционного скандала, что заставило говорить о возможности проведения досрочных президентских выборов. Эксперты полагают, что такая вероятность невелика, но полностью списывать ее со счетов не стоит.