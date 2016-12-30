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Итоги и ожидания

Десять главных событий: чего ждут в странах бывшего СССР от 2017 года

Тема:
Главное за 30 декабря 2016 года (8)
10:4730.12.2016
(обновлено: 17:46 30.12.2016)
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Выборы в Киргизии. Архивное фото
© Sputnik
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Наступающий 2017 год обещает стать годом перемен для многих стран бывшего СССР. В некоторых из них изменения начались в уходящем году, в других — эксперты только прогнозируют такую возможность.

Выборы: президентские, парламентские, местные

Митинг сторонников партии Узлидеп после выборов президента Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Выбор РИА Новости: главные события 2016 года на постсоветском пространстве
В 2017 году ожидается проведение президентских выборов сразу в трех странах: Киргизии, Туркмении и Южной Осетии. В Армении пройдут парламентские выборы, а в Латвии и Грузии – муниципальные.

В Киргизии президентские выборы станут первыми с внесения в конституцию изменений, расширяющих полномочия президента. Референдум по изменению Основного закона прошел в декабре 2016 года. Поправки, в частности, значительно расширяют полномочия премьера, и хотя действующий президент Алмазбек Атамбаев не раз говорил, что не намерен претендовать на пост главы кабмина по окончании президентских полномочий, многие его политические оппоненты уверены, что он намерен "остаться у руля".

© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принимает участие в заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге. 26 декабря 2016

Премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Мирзиеев убежден в необходимости сохранения и развития СНГ
На выборах президента Туркменистана сенсаций не ожидается. Действующий глава республики Гурбангулы Бердымухамедов баллотируется на новый семилетний срок, при этом рейтинг его популярности слишком высок, чтобы кто-то из остальных восьми кандидатов смог составить ему достойную конкуренцию.

Баллотируется на новый срок и президент Южной Осетии Леонид Тибилов. От результатов голосования будет зависеть не только личность нового главы государства, но, возможно, и судьба запланированного властями республики референдума по вхождению в состав РФ, который, согласно подписанному в мае Тибиловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым заявлению, может пройти в 2017 году. Бибилов между тем также заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архив
© РИА Новости. Евгений Биятов
Рапота: ЕС и США не признают интеграцию на постсоветском пространстве
Парламентские выборы в Армении тоже станут первыми с момента внесения изменений в конституцию. При этом принятые год назад на референдуме поправки расширяют именно полномочия Национального собрания. В связи с этим вопрос, удастся ли правящей Республиканской партии, у которой сейчас 69 мандатов в 131-местном парламенте, сохранить лидерство, является особенно актуальным.

Основная интрига местных выборов в Грузии — удастся ли партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили взять реванш за сокрушительное поражение на прошедших в 2016 году выборах в парламент. Тогда в ходе голосования партия получила всего 27 мандатов в 150-местном парламенте, причем при голосовании в одномандатных округах сторонникам Саакашвили не удалось одержать ни одной победы.

© РИА Новости. Стрингер
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Выступление Михаила Саакашвили во Львове

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Архивное фото
© Фото: Коммунистическая партия Украины
Симоненко: ностальгия постсоветских стран по СССР будет только усиливаться
В Латвии же основная борьба обещает развернуться за пост столичного градоначальника. Мэр Риги Нил Ушаков намерен баллотироваться на новый срок, и, хотя список его соперников пока не ясен, очень вероятно, что правящая партия попытается сместить оппозиционера Ушакова с этого поста.

Межгосударственные дела

Наступающий год станет годом председательства России в СНГ, от которого ожидают "нового импульса" в сотрудничестве стран, входящих в Содружество. По словам постоянного представителя РФ при уставных и других органах СНГ Андрея Шведова, приоритетами председательства станут экономическое развитие, продовольственная безопасность, борьба с терроризмом и "интеграция интеграций", имеющая цель создать в будущем единое экономическое пространство от запада до дальнего востока.

Сравнение уровня развития экономик стран бывшего СССР с 1992 по 2015 годСравнение роста экономик стран бывшего СССР

Паспорт гражданина Украины
© Fotolia/ Mykola Velychko
Политолог: на Украине вокруг "безвиза" ходит очень много легенд
Между тем бывшие советские республики, не входящие в СНГ, продолжают развивать сотрудничество с ЕС и НАТО. В частности, Грузия в 2017 году ожидает поставок из Франции систем противовоздушной обороны, соглашение о закупке которых было подписано летом 2015 года. Поставки должны начаться с января.

В Прибалтике и Польше в наступающем году будут размещены многонациональные батальоны НАТО. Основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

© Flickr/ U.S. Army Europe Images/Jeremy J. Fowler
Солдаты США на улице Риги

Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Фотохост-агентство/ Павел Лисицын
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Болезнь президента, бомбы и Конституция: загадки киргизской политики
Также в наступающем году ЕС может предоставить безвизовый режим Грузии и Украине, которые ожидают этого уже не первый год. Ранее ЕС принял документ, согласно которому ассоциация Украины с ЕС не предполагает предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, не является обязательством дать такой статус в будущем и не предполагает свободного передвижения, в том числе для работы, граждан Украины в ЕС. По мнению экспертов, после принятия этого документа Украина все-таки может получить безвизовый режим.

Для Грузии еще одним важным изменением станет вступление в силу соглашения о свободной торговле с Китаем. Грузинская продукция без таможенных пошлин поступит на китайский рынок со второй половины 2017 года. Соглашение касается более 95% грузинской продукции, включая вино, минеральные воды, агропродукцию, орехи и другие товары.

© AFP 2016/ Vano Shlamov
Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси

Ожидания и предположения

Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии. Архивное фото.
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Удар в неподходящий момент: NYT оценила итоги выборов в Болгарии и Молдавии
Итоги уходящего 2016 года позволяют также говорить о возможности серьезных изменений в Узбекистане, Молдавии и на Украине.

В Узбекистане впервые за все время независимости появился новый президент. Бессменный лидер страны Ислам Каримов скончался в сентябре, а в декабре прошли выборы, на которых победил бывший премьер Шавкат Мирзиеев.

Хотя он неоднократно обещал продолжить прежний курс, уже в должности врио президента Мирзиеев провел ряд реформ, а также предпринял несколько неожиданных внешнеполитических шагов — в частности, начал "перезагрузку" довольно сложных отношений с Киргизией и Таджикистаном. Станет ли новый президент продолжателем политики Каримова или страну ожидают серьезные реформы, покажет время.

© РИА Новости. Валерий Мельников
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Премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал, что мешает нормализации отношений России и Молдавии
Сменился лидер и в Молдавии – по итогам прошедших в конце года выборов страну возглавил глава партии социалистов Игорь Додон. Он уже заявил о возможности проведения референдума по конституции и досрочных парламентских выборов, что может окончательно отстранить от власти проевропейскую коалицию.

Кроме того, Додон намерен наладить отношения с Россией, осложнившиеся после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС. Также он предложил встречу новому главе непризнанной республики Приднестровье Вадиму Красносельскому. Это позволяет предположить, что растянувшийся уже почти на четверть века процесс приднестровского урегулирования наконец выйдет из тупика.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Избранный президент Молдавии Игорь Додон во Дворце Республики во время церемония инаугурации

Участники акции, посвященной годовщине начала событий на Майдане, жгут файеры и автомобильные покрышки в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Freitag: Европа проигнорировала "дикости" украинского майдана
Для Украины уходящий год ознаменовался тяжелейшим политическим кризисом, и эксперты предполагали возможность досрочных выборов в парламент. Властям удалось разрядить ситуацию и сделать вопрос неактуальным как минимум до весны. Однако к середине следующего года, по мнению экспертов, это может вновь стать весьма вероятным.

Между тем рейтинг президента Петра Порошенко за последнее время существенно упал — согласно данным соцопросов, почти 70% украинцев считают, что глава государства ведет страну в неправильном направлении. Также Порошенко оказался в центре коррупционного скандала, что заставило говорить о возможности проведения досрочных президентских выборов. Эксперты полагают, что такая вероятность невелика, но полностью списывать ее со счетов не стоит.

© Фото: официальный сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы
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Итоги и ожидания
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