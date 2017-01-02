В Японии сто тысяч человек пришли ко дворцу монарха услышать поздравление

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Около 100 тысяч человек пришли в понедельник к императорскому дворцу, чтобы услышать поздравление императора Акихито, сообщило управление императорского двора.

Ранее сообщалось, что в течение дня император в сопровождении семьи, принцев и принцесс пять раз появился перед собравшимися у дворца. Он пожелал своим подданным и всем людям мирного, спокойного года.

Число пришедших ко дворцу в этом году стало вторым по величине за 29 лет правления императора. Управление императорского двора объясняет это тем, что летом прошлого года монарх дал понять, что хотел бы удалиться от дел и передать престол наследнику.

В начале этого года парламент будет рассматривать возможность передачи трона самой древней в мире династии при жизни действующего монарха. Если вопрос будет решен в течение года, то трон займет старший сын императора наследный принц Нарухито, Таким образом, не исключено, что следующее новогоднее поздравление прозвучит из уст нового монарха.

Император Акихито, которому в декабре исполнилось 83 года, в августе выразил желание удалиться от дел в связи с преклонным возрастом и накопившейся усталостью. Законодательство Японии не предусматривает передачи Хризантемового престола при жизни монарха. Возможность такой передачи рассматривается экспертами, а в начале года, как ожидается, будет представлена на обсуждение парламента.