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Новый год 2017
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В Японии сто тысяч человек пришли ко дворцу монарха услышать поздравление

13:0802.01.2017
(обновлено: 13:21 02.01.2017)
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Тронный зал Императорского дворца. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Плясункова

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Около 100 тысяч человек пришли в понедельник к императорскому дворцу, чтобы услышать поздравление императора Акихито, сообщило управление императорского двора.

Обращение императора Японии Акихито
© AP Photo/ Imperial Household Agency of Japan
Император Японии пожелал своим подданным мира в новом году
Ранее сообщалось, что в течение дня император в сопровождении семьи, принцев и принцесс пять раз появился перед собравшимися у дворца. Он пожелал своим подданным и всем людям мирного, спокойного года.

Число пришедших ко дворцу в этом году стало вторым по величине за 29 лет правления императора. Управление императорского двора объясняет это тем, что летом прошлого года монарх дал понять, что хотел бы удалиться от дел и передать престол наследнику.

В начале этого года парламент будет рассматривать возможность передачи трона самой древней в мире династии при жизни действующего монарха. Если вопрос будет решен в течение года, то трон займет старший сын императора наследный принц Нарухито, Таким образом, не исключено, что следующее новогоднее поздравление прозвучит из уст нового монарха.

Император Акихито, которому в декабре исполнилось 83 года, в августе выразил желание удалиться от дел в связи с преклонным возрастом и накопившейся усталостью. Законодательство Японии не предусматривает передачи Хризантемового престола при жизни монарха. Возможность такой передачи рассматривается экспертами, а в начале года, как ожидается, будет представлена на обсуждение парламента.

Новогодние ёлки в разных странах
Новогодняя елка на Соборной площади в Вильнюсе, Литва
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Новогодняя ёлка на Соборной площади в Вильнюсе в общей сложности охватывает 2500 квадратных метров, ее величина – 27 метров в высоту и 50 метров в ширину. Подвешенная над ней сеть из 50 тысяч лампочек покрывает почти всю площадь.
Рождественская елка на Староместской площади в Праге, Чехия
© AP Photo/ Petr David Josek
В этом году, как и в прошлом, пражская мэрия решила отказаться от торжественного зажжения огней на главной ёлке страны на Староместской площади. Вместо этого жители города и туристы могут наблюдать световую анимацию под музыку.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В этом году главную новогоднюю ёлку России на Соборной площади Кремля оформили в ретростиле: дерево украшено игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, а также фигурками сов, белочек, зайчиков, бусами, сосульками и шишками.
Открытие горизонтальной новогодней елки в Парке Горького
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Необычную горизонтальную ёлку установили у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького в Москве.
Рождественская елка в Центральном парке на Манхэттене, Нью-Йорк, США
© REUTERS/ Andrew Kelly
Рождественская ёлка в Центральном парке на Манхэттене в Нью-Йорке.
Рождественская елка на площади Гран-Плас в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Огромная рождественская ёлка украшает площадь Гран-Плас в Брюсселе. Огнями светится не только праздничное дерево, но и вся столичная площадь.
Открытие самого большого в Крыму ледового катка
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Роскошная новогодняя ёлка украшает самый большой ледовый каток в Крыму площадью 1300 квадратных метров, который находится в Большой Ялте на берегу Черного моря.
Украшенное дерево в христианском районе Равалпинди, Пакистан
© AP Photo/ B.K. Bangash
Украшенное дерево в городе Равалпинди в Пакистане.
Самая большая искусственная елка в мире в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo/ Eranga Jayawardena
Самая большая искусственная ёлка в мире в этом году находится в столице Шри-Ланки Коломбо. Высота дерева из стальной проволоки и прутьев составляет 73 метра.
Новогодняя елка в Тбилиси, Грузия
© AP Photo/ Shakh Aivazov
Необычная ёлка украшает площадь Свободы в Тбилиси. В новогоднее дерево превратилась колонна, увенчанная статуей Святого Георгия, покровителя Грузии. Памятник нарядили каскадными гирляндами, которые создают воздушный струящийся эффект.
Новогодняя елка в Бейруте, Ливан
© AFP 2016/ Anwar Amro
Новогодняя елка в Бейруте, Ливан.
Новогодняя елка и статуя ангела на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В оформлении новогодней ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге высотой 25 метров в этом году доминирует золотой цвет.
Рождественская елка на площади Сан-Франциско, Ла-Пас, Боливия
© REUTERS/ David Mercado
Рождественская ёлка на площади Сан-Франциско в Ла-Пасе, Боливия.
Новогодняя елка недалеко от собора Святой Софии в Киеве, Украина
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Новогодняя ёлка возле собора Святой Софии в Киеве.
Новогодняя елка на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Новогодняя ёлка на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи.
Новогодняя ёлка и памятник Владимиру Ленину на ВДНХ в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Новогодняя ёлка на ВДНХ в Москве.
Новогодняя елка на площади Ала-Тоо в центре Бишкека
© Sputnik
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Новогоднее дерево высотой более 20 метров украсило центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Киргизия.
Украшение елки свертками,которые мужчина нарисовал во время осады города Дума, Сирия
© REUTERS/ Bassam Khabieh
Мужчина делает ёлку из пустых гильз, которые он разрисовал во время осады города Дума в Сирии.
Главная новогодняя ёлка в центре Грозного
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Главная ёлка в центре Грозного может претендовать на звание самого высокого и тяжелого новогоднего дерева в этом году. Ее высота составляет 53 метра, диаметр – 13 метров, вес – 104 тонны.
Новогодняя елка в центре Хабаровска
© РИА Новости. Александр Янышев
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Новогодняя ёлка в центре Хабаровска.
Игорь Чапурин оформил ель для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Ель, оформленная Игорем Чапуриным для фестиваля "Путешествие в Рождество" на Кузнецком мосту в Москве. В качестве елочных украшений дизайнер выбрал красных медведей.
Главная новогодняя елка ДНР на площади Ленина в Донецке
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Главная новогодняя елка ДНР на площади Ленина в Донецке.
Рождественские украшения сделаны детьми в онкологических отделениях итальянских больниц, Ватикан
© AFP 2016/ Vincenzo Pinto
25-метровая ёлка установлена в центре площади Святого Петра в Ватикане. Ее украсили игрушками ручной работы, сделанными детьми в онкологических отделениях итальянских больниц.
Рождественская елка на площади Испании недалеко от церкви Тринита-деи-Монти, Рим
© AFP 2016/ Filippo Monteforte
Рождественская ёлка на площади Испании возле церкви Тринита-деи-Монти в Риме.
Новогодняя елка в Центральном районе Гонконга
© AFP 2016/ Isaac Lawrence
Новогодняя ёлка в Центральном районе Гонконга.
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