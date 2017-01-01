Экс-посол США в России Макфол отмечает Новый год с русской водкой

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Экс-посол США в России Майкл Макфол признался, что отмечает Новый год с русской водкой, несмотря на давний критический настрой по отношению к России.

Макфол вплоть до новогоднего вечера активно обсуждал и комментировал последние события российско-американских отношений. Ближе к Новому году он опубликовал в Facebook фотографию бутылки русской водки и наполненного стакана с изображением российского герба — двухглавого орла. "Готовимся! С Новым годом!" — прибавил экс-посол по-русски.

Макфол, если судить по его записям, отмечает праздник в родном штате Монтана, где новый год наступит в 10 утра по Москве.

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы, а сейчас является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".