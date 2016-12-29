В Хабаровске выстроили самую большую в России "елку" из автомобилей

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Владельцы 97 автомобилей приняли участие в праздничной акции "Елка из авто" в Хабаровске, побив рекорд Челябинска в 80 автомобилей, сообщил РИА Новости один из организаторов акции.
"Накануне на площадке возле "Ерофей-арены" в Хабаровске 97 машин выстроились в форме гигантской елки. На построение фигуры ушло более двух часов. Потом елку "зажгли", включив фары и "аварийные сигнализации", и сфотографировали с высоты птичьего полета. Хабаровская елка стала самой большой в России", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что акции по созданию автогеоглифов проходят и в других российских городах. Предыдущий рекорд принадлежит Челябинску, где елку выстроили из 80 машин.
В Хабаровске построили самую большую ёлку из машин #новости #хабаровск #новостихабаровск https://t.co/g9VNCmU6rh pic.twitter.com/akslZ3TG3Q— 27Region.News (@27Region) 28 декабря 2016 г.