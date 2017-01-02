Советы для ленивых: какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Несмотря на то, что музеи, театры и парки делают все возможное, чтобы заставить людей выйти на улицу в длинные новогодние праздники, иногда совсем нет никакого желания вылезать из под пледа и уходить слишком далеко от кастрюли с оливье, тем более, что всегда есть возможность включить один из новогодних фильмов и окунуться в праздничное настроение у себя дома.
Викторианская повесть Чарльза Диккенса про старого и жестокого скупердяя Эбенезара Скруджа была экранизирована не раз, однако не во всех этих экранизациях сыграл Джим Кэрри, Гари Олдман и Колин Ферт, которых затейник Роберт Земекис оцифровал и поместил в мультяшную вселенную. Скрудж — пренеприятный тип, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства в ущерб семье, дружбе и вообще каким-либо человеческим чувствам. Однако одна поучительная ночь полностью меняет его и учит сочувствию и любви. Фильм представляет собой классическую версию истории, Земекис не экспериментирует с сюжетом, вся его фантазия была вложена в визуальную часть, так что иногда за всеми спецэффектами сложно угадать, какой актер за ними прячется.
Крепкий орешек
Не все помнят, что смурной полицейский из Нью-Йорка Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес в надеждах спасти свой разваливающийся брак именно в канун Рождества. Однако вместо улаживания семейных проблем Макклейну придется спасти 30 заложников, в число которых попала его жена, от очень агрессивно настроенных воров из Германии во главе с Аланом Рикманом. Во второй части уже ставшего классикой боевика действие также разворачивается под Новый год — на этот раз Макклейн практически в одиночку спасет несколько самолетов, застрявших в небе, в одном из которых опять оказалась его неудачливая жена, от авиакатастрофы. Именно после "Крепкого орешка" Брюс Уиллис утвердился в амплуа неразговорчивых, но сильных простых парней, которые далеко не всегда удачливы в личной жизни, зато очень талантливы в делах спасения мира.
В поисках полночного поцелуя
Отпуск по обмену
В романтической комедии сталкиваются судьбы двух совершенно разных женщин: Айрис Симпкинс в исполнении Кейт Уинслет, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в небольшой английской деревушке и отчаянно влюблена в женатого мужчину, а Аманда Вудс, которую сыграла Кэмерон Диаз, — решительная глава рекламного агентства в Лос-Анджелесе понимает, что ее муж ей изменяет. Как раз в канун Нового года они одновременно осознают, что им срочно необходимо что-то поменять в жизни, и так как на кардинальные перемены сил не хватает, решают на новогодние каникулы обменяться домами, и по случайности выбирают дома друг друга. Так Айрис оказывается в солнечном городе грез, пытаясь забыть несчастную любовь в компании обаятельного Джека Блэка, а Аманда только оказавшись в английском особняке, собирается оттуда сбежать, в чем ей мешает вдовец с красивой улыбкой в исполнении Джуда Лоу.
200 сигарет
В этой новогодней комедии герои сталкиваются с проблемой, которая знакома всем, — где встречать Новый год и с кем. Особенно остро этот вопрос стоит вечером 31 декабря. Кто-то, как Люси и Кевин, пытаются найти утешение в местном баре, и пока Кевин жалуется на бывшую, Люси флиртует с барменом, а кто-то решает пойти на свидание, которое оборачивается катастрофой. Две подруги сбегают от родителей в поисках вечеринки, а забредают в логово нью-йоркских панков. Пока все мечутся по городу, пытаясь найти развлечение по душе, Моника закатывает шикарную вечеринку в своей квартире, на которую никто не приходит. В итоге все герои встретятся друг с другом рано или поздно, хотя совсем этого не ожидают. В этом фильме, снятом в далеком 1999 году, снялась целая когорта молодых голливудских звезд — Кейт Хадсон, Пол Радд, Кристина Риччи, братья Аффлек и Кортни Лав. Картина в свое время не нашла отклика у кинокритиков, да и сборы большими не назовешь, но благодаря голливудским звездам, безумным нарядам с налетом ностальгии по 80-м и беспечной новогодней атмосфере стала культовой.