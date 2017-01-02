Советы для ленивых: какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Несмотря на то, что музеи, театры и парки делают все возможное, чтобы заставить людей выйти на улицу в длинные новогодние праздники, иногда совсем нет никакого желания вылезать из под пледа и уходить слишком далеко от кастрюли с оливье, тем более, что всегда есть возможность включить один из новогодних фильмов и окунуться в праздничное настроение у себя дома.

Викторианская повесть Чарльза Диккенса про старого и жестокого скупердяя Эбенезара Скруджа была экранизирована не раз, однако не во всех этих экранизациях сыграл Джим Кэрри, Гари Олдман и Колин Ферт, которых затейник Роберт Земекис оцифровал и поместил в мультяшную вселенную. Скрудж — пренеприятный тип, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства в ущерб семье, дружбе и вообще каким-либо человеческим чувствам. Однако одна поучительная ночь полностью меняет его и учит сочувствию и любви. Фильм представляет собой классическую версию истории, Земекис не экспериментирует с сюжетом, вся его фантазия была вложена в визуальную часть, так что иногда за всеми спецэффектами сложно угадать, какой актер за ними прячется.

© Фото: Walt Disney Studios Кадр из фильма "Рождественская история"

Крепкий орешек

Не все помнят, что смурной полицейский из Нью-Йорка Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес в надеждах спасти свой разваливающийся брак именно в канун Рождества. Однако вместо улаживания семейных проблем Макклейну придется спасти 30 заложников, в число которых попала его жена, от очень агрессивно настроенных воров из Германии во главе с Аланом Рикманом. Во второй части уже ставшего классикой боевика действие также разворачивается под Новый год — на этот раз Макклейн практически в одиночку спасет несколько самолетов, застрявших в небе, в одном из которых опять оказалась его неудачливая жена, от авиакатастрофы. Именно после "Крепкого орешка" Брюс Уиллис утвердился в амплуа неразговорчивых, но сильных простых парней, которые далеко не всегда удачливы в личной жизни, зато очень талантливы в делах спасения мира.

© 20th Century Fox Film Corporation (1988) Кадр из фильма "Крепкий орешек"

В поисках полночного поцелуя

Отпуск по обмену

Камерная новогодняя драма рассказывает историю молодого одинокого неудачника Уилсона, которого бросает девушка, и он совсем на мели переезжает из Нью-Йорка к своему другу в Лос-Анджелес. Его план в канун Нового года — лежать в постели и грустить, в мельчайших деталях вспоминая все свои прошлые неудачи, однако его гиперактивный друг убеждает, что нужно взять судьбу в свои руки. Тогда Уилсон размещает в интернете объявление о поиске девушки, которой также тоскливо в Новый год, как и ему. На него отзывается очень странная особо, с которой герой все-таки решает встретиться, и тогда между ними завязываются очень странные отношения. Фильм не претендует на звание шедевра, однако очень хорошо показывает, что даже когда на душе тяжело, всегда можно найти поддержку, даже если совсем ее не ждешь.

В романтической комедии сталкиваются судьбы двух совершенно разных женщин: Айрис Симпкинс в исполнении Кейт Уинслет, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в небольшой английской деревушке и отчаянно влюблена в женатого мужчину, а Аманда Вудс, которую сыграла Кэмерон Диаз, — решительная глава рекламного агентства в Лос-Анджелесе понимает, что ее муж ей изменяет. Как раз в канун Нового года они одновременно осознают, что им срочно необходимо что-то поменять в жизни, и так как на кардинальные перемены сил не хватает, решают на новогодние каникулы обменяться домами, и по случайности выбирают дома друг друга. Так Айрис оказывается в солнечном городе грез, пытаясь забыть несчастную любовь в компании обаятельного Джека Блэка, а Аманда только оказавшись в английском особняке, собирается оттуда сбежать, в чем ей мешает вдовец с красивой улыбкой в исполнении Джуда Лоу.

© Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

200 сигарет

В этой новогодней комедии герои сталкиваются с проблемой, которая знакома всем, — где встречать Новый год и с кем. Особенно остро этот вопрос стоит вечером 31 декабря. Кто-то, как Люси и Кевин, пытаются найти утешение в местном баре, и пока Кевин жалуется на бывшую, Люси флиртует с барменом, а кто-то решает пойти на свидание, которое оборачивается катастрофой. Две подруги сбегают от родителей в поисках вечеринки, а забредают в логово нью-йоркских панков. Пока все мечутся по городу, пытаясь найти развлечение по душе, Моника закатывает шикарную вечеринку в своей квартире, на которую никто не приходит. В итоге все герои встретятся друг с другом рано или поздно, хотя совсем этого не ожидают. В этом фильме, снятом в далеком 1999 году, снялась целая когорта молодых голливудских звезд — Кейт Хадсон, Пол Радд, Кристина Риччи, братья Аффлек и Кортни Лав. Картина в свое время не нашла отклика у кинокритиков, да и сборы большими не назовешь, но благодаря голливудским звездам, безумным нарядам с налетом ностальгии по 80-м и беспечной новогодней атмосфере стала культовой.