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Новогодний досуг

Перформансы и джазовая музыка ожидают москвичей в парках в новогоднюю ночь

12:2731.12.2016
(обновлено: 15:07 31.12.2016)
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Парк развлечений возле ЦУМа в Москве. Архивное фото
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Широкая развлекательная программа ждет москвичей, пожелавших встретить Новый год в столичных парках. Специально для них группа "Пропаганда" устроит дискотеку 90-х под открытым небом в Сокольниках, после полуночи в Парке Горького состоится перформанс, "Эрмитаж" превратится в бальный зал, а в Таганском парке вместе с жителями отпразднуют Новый год герои книг о Гарри Поттере.

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
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Провести новогоднюю ночь москвичи смогут в 21 парке, перед боем курантов прозвучат поздравления президента и мэра столицы, и уже в первый час Нового года в небо запустят салюты.

Клубная вечеринка в live-видео

Парк Горького в эту ночь станет грандиозной диско-площадкой, и зажигать ее будут резиденты крупных московских клубов. Диджеи и рэп-исполнители займут место за пультом на главном входе в парк, который буквально повиснет между колоннами на высоте нескольких метров над землей, а Ленинская площадь превратится в танцпол.

Логотип Московского метрополитена на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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После полуночи на площадке устроят перформанс: в толпу запустят большой воздушный шар с камерой. "Двигаясь вдоль танцующей толпы, отталкиваясь от людей и в то же время объединяя их, шар снимет live-видео вечеринки, которое будет транслироваться на светодиодных экранах", — рассказали в департаменте культуры Москвы.

Диджейская вечеринка стартует 31 декабря в 22.00, в 0.15 после поздравлений мэра и президента в небо запустят фейерверки, а завершится празднование в парке в 03.00 ночи.

Новый год пять раз

Гости катка ВДНХ в новогоднюю ночь смогут попутешествовать от Крайнего Севера до теплой Италии, а карнавалы и шествия передадут традиции празднования Нового года в разных странах мира.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ Brian Jackson
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Праздничная программа продлится с 21.00 до 03.00. Гости за это время встретят Новый год не менее пяти раз.

"В 22.00 гости катка перенесутся на Крайний Север, где примут участие в карнавальном шествии в честь восхождения солнца. Через час, в 23.00, посетителей ждет путешествие на восток, таинственный и манящий, где они полюбуются праздничным шествием с драконом", — рассказали организаторы.

В полночь прозвучат куранты Спасской башни на Красной площади, а затем под залпы праздничного салюта на катке начнется вечеринка с танцами на льду.

"Красочные маски, мимы и национальный колорит Италии раскрасят морозную ночь теплом солнечного полуострова в 01.00. В завершение новогодней ночи на ВДНХ, в 02.00, гости катка перенесутся в таинственную Шотландию", — отметил собеседник агентства.

Каждый час на катке страны будут проводить танцевальные мастер-классы на коньках и флешмобы. Гости смогут записать новогодние поздравления, которые будут транслироваться на большом экране в центральной зоне катка.

На празднике выступят известные музыкальные группы, также своей музыкой горожан порадуют коллективы из Кореи и Италии.

Бал-маскарад и дискотека 90-х

Встречать гостей ночной вечеринки в "Сокольниках" будут сказочные Дед Мороз со Снегурочкой, в 22.00 начнется дискотека 90-х, и свои главные хиты для москвичей исполнят известная поп-группа "Пропаганда" и рок-группа Total, а затем на площадках парка пройдет танцевальный флешмоб с бенгальскими огнями.

За два часа до Нового года сад "Эрмитаж" превратится в бальный зал: перед сценой появится большой стол со свечами, над которым будет сиять специально созданная новогодняя световая декорация. В специальных мастерских желающие сделают себе маски-болеро и веера.

"На сцене выступит московский оркестр "Вторая линия" — бэнд появился в 2015 году как попытка вернуть джазовую музыку на городские улицы. Оркестр исполнит танцевальные гимны, новогодние хиты и импровизации", — объяснили в департаменте. Все гости получат в подарок бенгальские огни, бумажные конфетти, мандарины и сладости.

Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
Родители с детьми окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
Дети после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети получают подарки после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.
Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.
Дети во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
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На катке под джаз и инди

Кругосветный Новый год ожидает москвичей в Саду им. Баумана. Начиная с 21.00, там каждый час на сцене-ракушке будут бить куранты, а ведущий — сообщать, в какой части мира только что начался новый год. Музыканты, представляя страны и континенты, исполнят этнические мелодии, джаз и инди. Сад станет воплощением различных традиций: гостей нарядят "в крапинку", как принято на Филиппинах, угостят грузинскими козинаками, попросят съесть 12 виноградинок, как делают в Испании, и дадут взорвать пару хлопушек, как это делают в Берлине. Всю ночь перед сценой будет работать каток.

В Таганском парке вместе со столичными жителями Новый год отпразднуют герои книг о Гарри Поттере. Так, на одном из самых больших городских катков развернется битва в квиддич с волшебными метлами вместо хоккейных клюшек и кольцами вместо ворот, а главная площадь превратится в место магических конкурсов и бальных мастер-классов. Свои песни исполнит группа "Братья Грим".

Фанаты Гарри Поттера в тематических костюмах смогут посетить каток бесплатно.

Съемки новогодней программы на Первом канале. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Новый год на ТВ: Летка-енка от Кобзона и прямой эфир с Красной площади

В Парке 50-летия Октября пройдет фестиваль Дедов Морозов из разных стран мира: Италии, Финляндии, Америки и Франции. На праздник заедет и якутский Дед Мороз — Чисхан. Гости смогут прокатиться на оленьей и собачей упряжках и на лошадях, а на сцене для них выступят русский фольклорный ансамбль "Закрутиха" с народными песнями в танцевальной обработке, энергичные ВИА "Гавана-Москва", Real Time Band и Art City Band, которые будут аккомпанировать выходу французского Деда Мороза Пера Ноэля, и этнический коллектив "Намгар".

Полуночные салюты

Новогоднее небо столицы озарят салюты и фейерверки. Старт всем салютам даст площадка на Красной площади в 0.00, а затем, спустя час, и в других точках столицы начнется пиротехническое шоу.

Фейерверки запустят также со специально оборудованных площадок в Ново-Переделкино, парке Дружбы, на набережной Москвы-реки, в саду "Эрмитаж", Бабушкинском и Измайловском парках, Сиреневом саду, саду имени Баумана и других традиционных мест пуска салютов.

Увидеть салюты можно будет на 30 площадках.

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