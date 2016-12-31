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Новогодний досуг

В МЧС рассказали, как правильно выбирать и использовать пиротехнику

Тема:
Главное за 31 декабря 2016 года (13)
12:1031.12.2016
(обновлено: 17:13 31.12.2016)
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Фейерверки. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Gapon

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Праздничное настроение Нового года и рождественских праздников нередко портят происшествия, связанные с неправильным выбором и использованием пиротехнических изделий, которые зачастую приводят к беде. МЧС России рассказывает, где и как правильно купить качественную пиротехнику и безопасно ее использовать.

Празднование Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Безопасный выбор

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Сохранить праздничное настроение, сберечь здоровье и жизнь можно только строго следуя правилам безопасного пользования пиротехникой. Важно знать, что пиротехнические изделия нужно приобретать только сертифицированные.

"Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке, ищите ее на корпусе пиротехнического изделия или на его потребительской упаковке", — рекомендует МЧС, отмечая, что на изделии должны быть предупредительные надписи, которые выделяются ярким или жирным шрифтом или содержат слово "Внимание!"

Инструкция по применению, кроме того, должна содержать такие сведения, как наименование бытового пиротехнического изделия, условия применения, ограничения при обращении, способы безопасной подготовки, пуска и утилизации, а также правила хранения в быту, гарантийный срок и дату изготовления. В инструкции еще указываются действия в случае пожара, реквизиты изготовителя, информация по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия. Также при покупке различных фейерверков стоит ознакомиться с радиусом разлета пиротехнического наполнителя.

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
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Приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя приобретать ее на рынках, где не соблюдаются условия хранения. В результате несоблюдения температурных режимов и влажности купленная пиротехника может не сработать или взорваться в руках.

Администрация торгового учреждения обязана позаботиться о том, чтобы места торговли пиротехническими изделиями были оснащены наглядными правилами пользования пиротехникой, запрещающими применение изделий вблизи торговых мест и зданий.

При покупке пиротехники также следует обратить внимание на вид изделия. Пиротехнические изделия, в зависимости от издаваемых визуальных и шумовых эффектов, разделяются на восемь видов. Каждый вид указывается на упаковке. Первый-седьмой виды могут приобретать и использовать обычные граждане, а вот пиротехника восьмого вида предназначена только для специалистов.

Особое внимание при покупке пиротехники нужно уделить упаковке изделия: она ни в коем случае не должна быть отсыревшей, мятой, поцарапанной или порванной. Стоит помнить, что пиротехнику запрещено продавать и использовать лицам моложе 14 лет.

Новогодняя иллюминация на улицах Санкт-Петербурга
Новогодняя иллюминация на часах в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогоднюю иллюминацию в Санкт-Петербурге включили уже в первой декаде декабря.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Канал Грибоедова и Храм Спаса-на-Крови.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Главное адмиралтейство.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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24 декабря по Невскому проспекту проедет Дед Мороз из Великого Устюга.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Полностью завершить украшение города должны к 24 декабря.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация в Казанском сквере.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на одной из набережных Санкт-Петербурга.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на Невском проспекте.
Новогодняя иллюминация на фасаде Большого гостиного двора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на фасаде Большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Новогодняя иллюминация на фасаде Большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Большая Конюшенная улица.
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Малая Конюшенная улица.
Мужчина на одной из улиц в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Мужчина на одной из улиц в Санкт-Петербурге.
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Где и как запускать

Использовать пиротехнику можно только согласно требованиям руководства по эксплуатации. Инструкцию нужно прочесть обязательно, так как в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки и расположения запальных фитилей (сверху, снизу и так далее).

Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Наступление Нового 2017 года в городах России по московскому времени
"Пиротехнические изделия запрещено использовать на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов); применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации",- отмечает спасательное ведомство.

Категорически запрещается наклоняться над изделием во время его запуска, а также направлять пиротехнику на людей и животных. Запрещается курить рядом с пиротехникой. Для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать безопасное место: им может быть большая поляна, свободная от деревьев.

"В случае, если пиротехническое изделие не сработало или сработало не полностью, нужно обязательно выждать не менее 10-15 минут, только после этого приблизиться, убедиться, что в самом пиротехническом изделии отсутствуют какие-либо тлеющие части, после чего данное изделие необходимо замочить полностью в воде на 24 часа, а затем его можно утилизировать в обычном порядке",- рекомендуют спасатели.

Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
Дед Мороз на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
Дети играют в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Молодые люди на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Новогодняя иллюминация в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Кондитерские изделия в витрине одного из кафе на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа блинов на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.
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Новогодний досуг
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