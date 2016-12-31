В МЧС рассказали, как правильно выбирать и использовать пиротехнику

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Праздничное настроение Нового года и рождественских праздников нередко портят происшествия, связанные с неправильным выбором и использованием пиротехнических изделий, которые зачастую приводят к беде. МЧС России рассказывает, где и как правильно купить качественную пиротехнику и безопасно ее использовать.

Безопасный выбор

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Сохранить праздничное настроение, сберечь здоровье и жизнь можно только строго следуя правилам безопасного пользования пиротехникой. Важно знать, что пиротехнические изделия нужно приобретать только сертифицированные.

"Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке, ищите ее на корпусе пиротехнического изделия или на его потребительской упаковке", — рекомендует МЧС, отмечая, что на изделии должны быть предупредительные надписи, которые выделяются ярким или жирным шрифтом или содержат слово "Внимание!"

Инструкция по применению, кроме того, должна содержать такие сведения, как наименование бытового пиротехнического изделия, условия применения, ограничения при обращении, способы безопасной подготовки, пуска и утилизации, а также правила хранения в быту, гарантийный срок и дату изготовления. В инструкции еще указываются действия в случае пожара, реквизиты изготовителя, информация по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия. Также при покупке различных фейерверков стоит ознакомиться с радиусом разлета пиротехнического наполнителя.

Приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя приобретать ее на рынках, где не соблюдаются условия хранения. В результате несоблюдения температурных режимов и влажности купленная пиротехника может не сработать или взорваться в руках.

Администрация торгового учреждения обязана позаботиться о том, чтобы места торговли пиротехническими изделиями были оснащены наглядными правилами пользования пиротехникой, запрещающими применение изделий вблизи торговых мест и зданий.

При покупке пиротехники также следует обратить внимание на вид изделия. Пиротехнические изделия, в зависимости от издаваемых визуальных и шумовых эффектов, разделяются на восемь видов. Каждый вид указывается на упаковке. Первый-седьмой виды могут приобретать и использовать обычные граждане, а вот пиротехника восьмого вида предназначена только для специалистов.

Особое внимание при покупке пиротехники нужно уделить упаковке изделия: она ни в коем случае не должна быть отсыревшей, мятой, поцарапанной или порванной. Стоит помнить, что пиротехнику запрещено продавать и использовать лицам моложе 14 лет.

Где и как запускать

Использовать пиротехнику можно только согласно требованиям руководства по эксплуатации. Инструкцию нужно прочесть обязательно, так как в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки и расположения запальных фитилей (сверху, снизу и так далее).

"Пиротехнические изделия запрещено использовать на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов); применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации",- отмечает спасательное ведомство.

Категорически запрещается наклоняться над изделием во время его запуска, а также направлять пиротехнику на людей и животных. Запрещается курить рядом с пиротехникой. Для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать безопасное место: им может быть большая поляна, свободная от деревьев.

"В случае, если пиротехническое изделие не сработало или сработало не полностью, нужно обязательно выждать не менее 10-15 минут, только после этого приблизиться, убедиться, что в самом пиротехническом изделии отсутствуют какие-либо тлеющие части, после чего данное изделие необходимо замочить полностью в воде на 24 часа, а затем его можно утилизировать в обычном порядке",- рекомендуют спасатели.