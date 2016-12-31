Глава Роспотребнадзора рассказала, какой должна быть праздничная еда

10:1831.12.2016
(обновлено: 17:13 31.12.2016)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние праздники — подходящее время, чтобы набраться сил и восстановить здоровье, но нередко врачи сталкиваются с иным подходом: россияне устраивают многодневные застолья, уезжают за границу, где забывают о простых правилах безопасного отдыха, кто-то и на собственной даче рискует перетрудиться, расчищая снег. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала РИА Новости, как не испортить здоровье и праздник.
"Что же со мной стало?!"
Попова напомнила, что о здоровье нужно думать всегда — праздники это или будни, отпуск или напряженный труд. И для каждого периода нужно соблюдать не только отдельные правила, но и базовые. "Базовые заключаются в том, чтобы правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить всевозможные риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха", — заявила Попова.
Она отметила, что важно помнить об умеренных физических нагрузках, чтобы организм всегда оставался в тонусе. "Если это времяпрепровождение, связанное с активным и длительным застольем, то здесь тоже нужно помнить о том, что еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике, правильно должна быть упакована", — заявила собеседница агентства.
По словам Поповой, важно помнить, что срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. "Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки – это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — пояснила глава надзорного ведомства.
Попова также призвала любителей застолий к умеренности. "Нужно помнить, что за периодом излишеств всё равно наступит день, когда вы посмотрите на себя в зеркало и скажете "Боже мой, что же со мной стало?!". Чтобы этого не случилось, нужно помнить о своём здоровье постоянно", — призвала собеседница агентства.
Главная новогодняя елка России в ретростиле
Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
Каникулы за рубежом
Главный санитарный врач России напомнила читателям, собравшимся провести каникулы за рубежом, что перед поездкой необходимо выяснить, нет ли риска заражения инфекционными заболеваниями.
"В случаях, если он есть, нужно помнить, что нельзя допускать, чтобы вас кусали комары, и здесь нужно защищать себя и репеллентами, и одеждой, и москитными сетками в помещении. Не нужно ходить босиком, если есть риски загрязненного песка или других поверхностей", — предостерегла Попова.
Она подчеркнула, что в теплых странах нужно беречь и себя, и детей, и пожилых людей от активных солнечных лучей.
Родные Снегурочки и заморские Santa Girls
В преддверии рождественских праздников в китайской провинции Хэнань состоялся лыжный забег, в котором приняли участие девушки в оригинальных бикини, стилизованных под наряд Санта-Клауса.
Победительница Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016" Наталья Штурбина (Саратов) по случаю Нового года выступила в финале в костюме Снегурочки.
В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек.
А в португальском Порту прошел массовый парад Санта-Клаусов.
Рождественская тематика присутствовала и на показе Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
Самарские байкеры из мотоклуба "Зеленая ворона", облачившись в зимних волшебников, провели предновогодний мотопробег по городу.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, где за несколько дней до Рождества проводится традиционное предпраздничное купание.
Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике в Колонном зале Дома союзов.
Танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе.
Накануне Нового года сотрудники белорусской дорожной полиции в Минске нарядились в зимних волшебников.
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния в Ливане.
Девушка в костюме Снегурочки на новогодней ярмарке в ГУМе.
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка перед началом рождественского шоу в поддержку бездомных животных.
Участники карнавала в рамках фестиваля BoogelWoogel на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
Девушки на пляже Бонди Бич в Сиднее.
Девушки в костюмах Снегурочек танцуют во время торжественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге.
Участники яхт-клуба в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек на реке Енисей в Красноярске.
В преддверии рождественских праздников на пляжах Австралии можно увидеть Санта-Клаусов в обществе девушек в бикини.
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе.
Члены спортивного клуба "Дайвинг" ЦСК ВМФ в костюмах Снегурочки и Деда Мороза во время предпраздничного погружения.
Участницы рождественского лыжного забега на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае.
Памятка "трудоголикам"
Не забыла Попова и о тех россиянах, чья работа не позволяет уходить на длительные каникулы, им она советует беречь глаза и чаще разминаться.
"Если это напряженная работа, то, конечно, нужны перерывы в рабочем графике, чтобы дать отдохнуть глазам. Нужны паузы и для того, чтобы обеспечить хотя бы небольшую нагрузку и релаксацию мышцам и опорно-двигательной системе, чтобы не перегружать и внутренние органы, и костно-мышечную систему", — сказала Попова.
Она отметила, что нужно обращать внимание и на то, какой воздух в помещении, комфортное ли освещение. "Нужно беречь свой опорно-двигательный аппарат – никаких движений, которые ведут к перенапряжению. Если вы чистите снег на даче, то тоже соизмеряйте свои возможности и возможности своего, как часто бывает у горожан, детренированного организма, чтобы потом не испытывать какого-либо дискомфорта и не прибегать к медикаментозным средствам", — предостерегла собеседница агентства.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.