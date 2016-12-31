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Новый год 2017
Новогодний досуг

Глава Роспотребнадзора рассказала, какой должна быть праздничная еда

Тема:
Главное за 31 декабря 2016 года (13)
10:1831.12.2016
(обновлено: 17:13 31.12.2016)
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Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние праздники — подходящее время, чтобы набраться сил и восстановить здоровье, но нередко врачи сталкиваются с иным подходом: россияне устраивают многодневные застолья, уезжают за границу, где забывают о простых правилах безопасного отдыха, кто-то и на собственной даче рискует перетрудиться, расчищая снег. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала РИА Новости, как не испортить здоровье и праздник.

"Что же со мной стало?!"

Праздничный стол. Архивное фото
© Fotolia/ Subbotina Anna
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Попова напомнила, что о здоровье нужно думать всегда — праздники это или будни, отпуск или напряженный труд. И для каждого периода нужно соблюдать не только отдельные правила, но и базовые. "Базовые заключаются в том, чтобы правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить всевозможные риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха", — заявила Попова.

Она отметила, что важно помнить об умеренных физических нагрузках, чтобы организм всегда оставался в тонусе. "Если это времяпрепровождение, связанное с активным и длительным застольем, то здесь тоже нужно помнить о том, что еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике, правильно должна быть упакована", — заявила собеседница агентства.

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По словам Поповой, важно помнить, что срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. "Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки – это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — пояснила глава надзорного ведомства.

Попова также призвала любителей застолий к умеренности. "Нужно помнить, что за периодом излишеств всё равно наступит день, когда вы посмотрите на себя в зеркало и скажете "Боже мой, что же со мной стало?!". Чтобы этого не случилось, нужно помнить о своём здоровье постоянно", — призвала собеседница агентства.

Главная новогодняя елка России в ретростиле
Рабочие украшают Новогоднюю ёлку на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Автомобиль с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в Московский Кремль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Дед Мороз за рулем автомобиля с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России въезжает на Красную площадь в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной Новогодней елкой России на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Дети у Новогодней ёлки на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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Каникулы за рубежом

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
Главный нарколог России рассказал, как пить алкоголь в новогоднюю ночь
Главный санитарный врач России напомнила читателям, собравшимся провести каникулы за рубежом, что перед поездкой необходимо выяснить, нет ли риска заражения инфекционными заболеваниями.

"В случаях, если он есть, нужно помнить, что нельзя допускать, чтобы вас кусали комары, и здесь нужно защищать себя и репеллентами, и одеждой, и москитными сетками в помещении. Не нужно ходить босиком, если есть риски загрязненного песка или других поверхностей", — предостерегла Попова.

Она подчеркнула, что в теплых странах нужно беречь и себя, и детей, и пожилых людей от активных солнечных лучей.

Родные Снегурочки и заморские Santa Girls
Девушки в костюмах Санта-Клауса участвуют в забеге на лыжах, Китай
© AFP 2016/ Stringer
В преддверии рождественских праздников в китайской провинции Хэнань состоялся лыжный забег, в котором приняли участие девушки в оригинальных бикини, стилизованных под наряд Санта-Клауса.
Наталья Штурбина (Саратов) выступает в финале Всероссийского конкурса Топ Модель России-2016 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Победительница Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016" Наталья Штурбина (Саратов) по случаю Нового года выступила в финале в костюме Снегурочки.
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске
© AFP 2016/ Viktor Drachev
В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Участницы парада Санта-Клаусов в Порту
© AP Photo/ Paulo Duarte
А в португальском Порту прошел массовый парад Санта-Клаусов.
Показ Victoria`s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
Рождественская тематика присутствовала и на показе Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
Снегурочка во время предновогоднего мотопробега по Самаре
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Самарские байкеры из мотоклуба "Зеленая ворона", облачившись в зимних волшебников, провели предновогодний мотопробег по городу.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, Франция
© AFP 2016/ Valery Hache
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, где за несколько дней до Рождества проводится традиционное предпраздничное купание.
Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике
© РИА Новости. В. Шияновский
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Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике в Колонном зале Дома союзов.
Танцовщицы в костюмах Санта Клауса во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе
© AP Photo/ Brandon Dill
Танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе.
Сотрудники белорусской дорожной полиции накануне Нового года в Минске
© AP Photo/ Sergei Grits
Накануне Нового года сотрудники белорусской дорожной полиции в Минске нарядились в зимних волшебников.
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан
© AFP 2016/ Patrick Baz
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния в Ливане.
Новогоднее оформление ГУМа
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Девушка в костюме Снегурочки на новогодней ярмарке в ГУМе.
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка
© AFP 2016/ Timothy A. Clary
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка перед началом рождественского шоу в поддержку бездомных животных.
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости. Нина Зотина
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Участники карнавала в рамках фестиваля BoogelWoogel на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
На пляже Bondi Beach местные жители и туристы празднуют Рождество. Сидней, Австралия
© REUTERS/ David Gray
Девушки на пляже Бонди Бич в Сиднее.
Девушки в костюмах снегурочек танцуют во время тожественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Девушки в костюмах Снегурочек танцуют во время торжественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге
© AFP 2016/ Mike Clarke
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге.
Участники яхт-клуба в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на реке Енисей в Красноярске
© REUTERS/ Ilya Naymushin
Участники яхт-клуба в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек на реке Енисей в Красноярске.
Девушка с доской для серфинга и Санта Клаус в Австралии
© AP Photo/ Richard Campion
В преддверии рождественских праздников на пляжах Австралии можно увидеть Санта-Клаусов в обществе девушек в бикини.
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе
© AP Photo/ Pavel Golovkin
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе.
Празднование в бассейне Нового года 2017 членами Спортивного клуба Дайвинг ЦСК ВМФ
© РИА Новости. Антон Денисов
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Члены спортивного клуба "Дайвинг" ЦСК ВМФ в костюмах Снегурочки и Деда Мороза во время предпраздничного погружения.
Девушки в костюмах Санта Клауса на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае
© AFP 2016/ Stringer
Участницы рождественского лыжного забега на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае.
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Памятка "трудоголикам"

Комната, украшенная к Новому году. Архивное фото
© Fotolia/ Angel_a
Дизайнеры рассказали, как украсить дом к Новому году
Не забыла Попова и о тех россиянах, чья работа не позволяет уходить на длительные каникулы, им она советует беречь глаза и чаще разминаться.

"Если это напряженная работа, то, конечно, нужны перерывы в рабочем графике, чтобы дать отдохнуть глазам. Нужны паузы и для того, чтобы обеспечить хотя бы небольшую нагрузку и релаксацию мышцам и опорно-двигательной системе, чтобы не перегружать и внутренние органы, и костно-мышечную систему", — сказала Попова.

Она отметила, что нужно обращать внимание и на то, какой воздух в помещении, комфортное ли освещение. "Нужно беречь свой опорно-двигательный аппарат – никаких движений, которые ведут к перенапряжению. Если вы чистите снег на даче, то тоже соизмеряйте свои возможности и возможности своего, как часто бывает у горожан, детренированного организма, чтобы потом не испытывать какого-либо дискомфорта и не прибегать к медикаментозным средствам", — предостерегла собеседница агентства.

Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
Дед Мороз на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
Дети играют в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Молодые люди на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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На Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Новогодняя иллюминация в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Кондитерские изделия в витрине одного из кафе на Тверской улице в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Рождественский базар на улице Петровка.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Рождественский базар на улице Петровка.
Люди в парке на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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В парке на Тверском бульваре.
Предновогодняя Москва
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.
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Новогодний досуг
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