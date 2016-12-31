Глава Роспотребнадзора рассказала, какой должна быть праздничная еда

Главное за 31 декабря 2016 года (13)

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние праздники — подходящее время, чтобы набраться сил и восстановить здоровье, но нередко врачи сталкиваются с иным подходом: россияне устраивают многодневные застолья, уезжают за границу, где забывают о простых правилах безопасного отдыха, кто-то и на собственной даче рискует перетрудиться, расчищая снег. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала РИА Новости, как не испортить здоровье и праздник.

"Что же со мной стало?!"

Попова напомнила, что о здоровье нужно думать всегда — праздники это или будни, отпуск или напряженный труд. И для каждого периода нужно соблюдать не только отдельные правила, но и базовые. "Базовые заключаются в том, чтобы правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить всевозможные риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха", — заявила Попова.

Она отметила, что важно помнить об умеренных физических нагрузках, чтобы организм всегда оставался в тонусе. "Если это времяпрепровождение, связанное с активным и длительным застольем, то здесь тоже нужно помнить о том, что еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике, правильно должна быть упакована", — заявила собеседница агентства.

Где вы будете встречать Новый год? Дома

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По словам Поповой, важно помнить, что срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. "Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки – это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — пояснила глава надзорного ведомства.

Попова также призвала любителей застолий к умеренности. "Нужно помнить, что за периодом излишеств всё равно наступит день, когда вы посмотрите на себя в зеркало и скажете "Боже мой, что же со мной стало?!". Чтобы этого не случилось, нужно помнить о своём здоровье постоянно", — призвала собеседница агентства.

Каникулы за рубежом



Главный санитарный врач России напомнила читателям, собравшимся провести каникулы за рубежом, что перед поездкой необходимо выяснить, нет ли риска заражения инфекционными заболеваниями.

"В случаях, если он есть, нужно помнить, что нельзя допускать, чтобы вас кусали комары, и здесь нужно защищать себя и репеллентами, и одеждой, и москитными сетками в помещении. Не нужно ходить босиком, если есть риски загрязненного песка или других поверхностей", — предостерегла Попова.

Она подчеркнула, что в теплых странах нужно беречь и себя, и детей, и пожилых людей от активных солнечных лучей.

Памятка "трудоголикам"

Не забыла Попова и о тех россиянах, чья работа не позволяет уходить на длительные каникулы, им она советует беречь глаза и чаще разминаться.

"Если это напряженная работа, то, конечно, нужны перерывы в рабочем графике, чтобы дать отдохнуть глазам. Нужны паузы и для того, чтобы обеспечить хотя бы небольшую нагрузку и релаксацию мышцам и опорно-двигательной системе, чтобы не перегружать и внутренние органы, и костно-мышечную систему", — сказала Попова.

Она отметила, что нужно обращать внимание и на то, какой воздух в помещении, комфортное ли освещение. "Нужно беречь свой опорно-двигательный аппарат – никаких движений, которые ведут к перенапряжению. Если вы чистите снег на даче, то тоже соизмеряйте свои возможности и возможности своего, как часто бывает у горожан, детренированного организма, чтобы потом не испытывать какого-либо дискомфорта и не прибегать к медикаментозным средствам", — предостерегла собеседница агентства.