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Родные Снегурочки и заморские Santa Girls

10:0530.12.2016
(обновлено: 10:07 30.12.2016)
012190
Девушки в костюмах Санта-Клауса участвуют в забеге на лыжах, Китай
Наталья Штурбина (Саратов) выступает в финале Всероссийского конкурса Топ Модель России-2016 в Korston Club Hotel в Москве
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске
Участницы парада Санта-Клаусов в Порту
Показ Victoria`s Secret в Нью-Йорке
Снегурочка во время предновогоднего мотопробега по Самаре
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, Франция
Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике
Танцовщицы в костюмах Санта Клауса во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе
Сотрудники белорусской дорожной полиции накануне Нового года в Минске
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан
Новогоднее оформление ГУМа
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
На пляже Bondi Beach местные жители и туристы празднуют Рождество. Сидней, Австралия
Девушки в костюмах снегурочек танцуют во время тожественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге
Участники яхт-клуба в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на реке Енисей в Красноярске
Девушка с доской для серфинга и Санта Клаус в Австралии
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе
Празднование в бассейне Нового года 2017 членами Спортивного клуба Дайвинг ЦСК ВМФ
Девушки в костюмах Санта Клауса на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае
Девушки в костюмах Санта-Клауса участвуют в забеге на лыжах, Китай
© AFP 2016/ Stringer
В преддверии рождественских праздников в китайской провинции Хэнань состоялся лыжный забег, в котором приняли участие девушки в оригинальных бикини, стилизованных под наряд Санта-Клауса.
Наталья Штурбина (Саратов) выступает в финале Всероссийского конкурса Топ Модель России-2016 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Победительница Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016" Наталья Штурбина (Саратов) по случаю Нового года выступила в финале в костюме Снегурочки.
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске
© AFP 2016/ Viktor Drachev
В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Участницы парада Санта-Клаусов в Порту
© AP Photo/ Paulo Duarte
А в португальском Порту прошел массовый парад Санта-Клаусов.
Показ Victoria`s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
Рождественская тематика присутствовала и на показе Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
Снегурочка во время предновогоднего мотопробега по Самаре
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Самарские байкеры из мотоклуба "Зеленая ворона", облачившись в зимних волшебников, провели предновогодний мотопробег по городу.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, Франция
© AFP 2016/ Valery Hache
Девушки в костюмах Санта-Клаусов на пляже в Ницце, где за несколько дней до Рождества проводится традиционное предпраздничное купание.
Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике
© РИА Новости. В. Шияновский
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Дед Мороз и Снегурочка на детском новогоднем празднике в Колонном зале Дома союзов.
Танцовщицы в костюмах Санта Клауса во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе
© AP Photo/ Brandon Dill
Танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов во время баскетбольной игры NBA в Мемфисе.
Сотрудники белорусской дорожной полиции накануне Нового года в Минске
© AP Photo/ Sergei Grits
Накануне Нового года сотрудники белорусской дорожной полиции в Минске нарядились в зимних волшебников.
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан
© AFP 2016/ Patrick Baz
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния в Ливане.
Новогоднее оформление ГУМа
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Девушка в костюме Снегурочки на новогодней ярмарке в ГУМе.
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка
© AFP 2016/ Timothy A. Clary
Танцевальный коллектив The Rockettes из Нью-Йорка перед началом рождественского шоу в поддержку бездомных животных.
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости. Нина Зотина
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Участники карнавала в рамках фестиваля BoogelWoogel на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
На пляже Bondi Beach местные жители и туристы празднуют Рождество. Сидней, Австралия
© REUTERS/ David Gray
Девушки на пляже Бонди Бич в Сиднее.
Девушки в костюмах снегурочек танцуют во время тожественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре
© РИА Новости. Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Девушки в костюмах Снегурочек танцуют во время торжественного зажжения иллюминации на главной ёлке в Самаре.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге
© AFP 2016/ Mike Clarke
Девушки в костюмах Санта-Клаусов в торговом центре в Гонконге.
Участники яхт-клуба в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на реке Енисей в Красноярске
© REUTERS/ Ilya Naymushin
Участники яхт-клуба в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек на реке Енисей в Красноярске.
Девушка с доской для серфинга и Санта Клаус в Австралии
© AP Photo/ Richard Campion
В преддверии рождественских праздников на пляжах Австралии можно увидеть Санта-Клаусов в обществе девушек в бикини.
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе
© AP Photo/ Pavel Golovkin
Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе.
Празднование в бассейне Нового года 2017 членами Спортивного клуба Дайвинг ЦСК ВМФ
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Члены спортивного клуба "Дайвинг" ЦСК ВМФ в костюмах Снегурочки и Деда Мороза во время предпраздничного погружения.
Девушки в костюмах Санта Клауса на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае
© AFP 2016/ Stringer
Участницы рождественского лыжного забега на горнолыжном курорте в провинции Хэнань в Китае.
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Девушки в костюмах Снегурочек и помощниц Санта-Клауса в разных уголках мира – в фотоленте Ria.ru.

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