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В Ливане открылась выставка лауреатов фотоконкурса имени Стенина

(обновлено: 22:32 03.12.2018)
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© Фото : Михаил АлаеддинПосетители выставки имени Андрея Стенина в БейрутеПосетители выставки имени Андрея Стенина в Бейруте
© Фото : Михаил Алаеддин

БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Бейруте в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© Фото : Дамир Булатов
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Имя погибшего в Донбассе фотокора Стенина присвоили его родной школе в Коми
В международном турне конкурса имени Стенина Бейрут стал пятой остановкой вслед за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Москвой, Кейптауном и Шанхаем. После столицы Ливана выставка отправится в Брюссель и Мадрид, посетит город Вэйхай на северо-востоке Китая и другие города мира.

"Очень важно отметить символичность этой выставки, которая второй год подряд проходит в Бейруте в нашем культурном центре, тем самым повторяя путь российского фотожурналиста, который всегда выбирал Бейрут в качестве перевалочного пункта перед отправкой в Сирию для выполнения редакционных заданий", — прокомментировал мероприятие руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПобедитель конкурса в номинации "спорт" иракский фотограф Таисир Мехди и герой его фотографии мальчик Касим на фоне самой фотографии. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Победитель конкурса в номинации "спорт" иракский фотограф Таисир Мехди и герой его фотографии мальчик Касим на фоне самой фотографии. 3 декабря 2018

Зайчиков выразил надежду, что "рано или поздно" выставка состоится в Дамаске — "в столице страны, которая практически освобождена от терроризма".

Дмитрий Медведев во время встречи с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 8 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев встретился с победителями фотоконкурса имени Стенина
Андрей Стенин неоднократно работал в Сирии в самые напряженные годы кризиса. В объектив его фотокамеры попали трагические события захвата христианского города Маалюля под Дамаском, и он же был первым фотожурналистом, которому удалось попасть в практически окруженный террористами Алеппо и сделать первые снимки изнутри цитадели города после начала кризиса в стране.

"Наследие Андрея бесценно, оно вдохновляет тысячи молодых авторов. В этом году конкурс установил новый рекорд по количеству стран-участниц — почти шесть тысяч работ из 77 стран. На выставке победителей конкурса, которую мы открываем сегодня, вы увидите 67 работ молодых репортеров из России, Ирана, Ирака, Индии, Испании, Италии, ЮАР и других стран", — сказал директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, выступая перед гостями выставки.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПосетители выставки имени Андрея Стенина в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Посетители выставки имени Андрея Стенина в Бейруте

Он обратил внимание присутствующих на фотосерии российского журналиста Алены Кочетковой "Как я болела".

"Это — лаконичное и глубокое повествование о духовном и физическом преодолении страха и боли, дарующем человеку силы жить. Гуманистический посыл этих кадров очевиден, именно его высоко оценило международное жюри, присудив высшую награду конкурса 2018 года — Гран-при", — подчеркнул он.

© Фото : Алена Кочеткова, StenincontestАлена Кочеткова. Как я болела
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
Алена Кочеткова. Как я болела

Уже второй год партнер конкурса Al Mayadeen TV выбирает в качестве лауреата своей специальной премии работу о детях.  В 2018 году им стал  яркий снимок фотожурналиста из Ирака Тайсира Махди "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой. Этот кадр, который не оставляет никого равнодушным, принес автору также первое место в номинации "Спорт".

Махди рассказал РИА Новости, что главным призом в Международном фотоконкурсе имени Андрея Стенина стала не победа в номинации, а решение России помочь покалеченному войной иракскому мальчику.

"Мое послание будет связано с призом и приглашением Касима (в Россию). Честно, меня не так обрадовала награда, как надежда на лечение Касима, которая появилась благодаря выставке", — заявил Мехди. Он добавил, что получил около 65 международных наград, но ни одна из них не принесет ему такого удовлетворения, как эта, благодаря помощи мальчику.

Отец Касима сообщил РИА Новости, что очень надеется на помощь России в лечении сына.

"Я надеюсь, что у него будет искусственный протез. Российская сторона связалась с фотографом Тайсиром после того, как увидели фотографию и рассказали о желании помочь Касиму. Спасибо", — добавил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре на церемонии награждения в России предложила автору снимка найти юного футболиста, чтобы пригласить его в Москву. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пообещал, что это обязательно будет сделано.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинАлександр Штоль, посол РФ в Ливане Александр Засыпкин, руководитель россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, мальчик Касим (герой фотографии, победившей в номинации "Спорт"), представитель телеканала Аль-Маядин Тони Аун и победитель в номинации "Спорт" иракский фотограф Таисир Мехди
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Александр Штоль, посол РФ в Ливане Александр Засыпкин, руководитель россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, мальчик Касим (герой фотографии, победившей в номинации "Спорт"), представитель телеканала Аль-Маядин Тони Аун и победитель в номинации "Спорт" иракский фотограф Таисир Мехди

Международными партнерами номинаций конкурса в 2018 году стали Международный комитет Красного Креста (МККК), Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян пообещала помочь ребенку из Ирака с фото лауреата конкурса Стенина
В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура",  информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia,  медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ruСоюз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists,  международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

 

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