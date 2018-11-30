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Работы лучших молодых фотографов мира можно увидеть в новогодние каникулы

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетитель на выставке победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в МосквеПосетитель на выставке победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Работы победителей конкурса молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина можно увидеть и в дни новогодних каникул. Экспозиция  лауреатов 2018 года,  стартовавшая  в Выставочном комплексе Государственного исторического Музея (Площадь Революции,  д. 2/3) в начале ноября,  будет открыта для москвичей и гостей столицы до 14 января 2019 года.

Говоря о выставке лауреатов конкурса им. Андрея Стенина, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил: "Мы не случайно работаем с МИА "Россия сегодня" в рамках этой выставки. Она нам интересна, и мы надеемся, что выставка привлекает  и москвича, и туриста, которые приходят увидеть прекрасную работу авторов,  и в тоже время,  чтобы посмотреть на уникальный Исторический музей. На выставке они смогу увидеть отражение не только тех событий, которые сейчас происходят в мире, но и  тех, которые уже стали  или только станут историей".

Алена Кочеткова. Как я болела
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
Гран-при конкурса имени Стенина-2018 вручили калужанке Алене Кочетковой
Выставка, которую  уже увидели несколько тысяч человек,  включает  порядка 200 работ. Представленные на ней фотографии демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности. Среди них   — пронзительная фотографическая исповедь "Как я болела" калужанки Алены Кочетковой (Гран-при, "Моя планета", серия, 1 место) и футуристическая "Красная корова" москвички Марии Плотниковой ("Моя планета", одиночная фотография, 2 место); клиповый монтаж поствыборных событий в Кении осенью 2017 года в объективе испанца Луиса Тато ("Главные новости", серия, 1 место) и арктическая этника ненецких кочевников израильтянина  Одида Вагенштайна ("Портрет. Герой нашего времени", одиночная фотография, 1 место).

Предпоказ выставки состоялся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. На нем присутствовали заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл,  постоянный представитель России при сообществе наций Василий Небензя, а также заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

С момента старта выставки в Москве в начале ноября фотографии-победители уже прибыли в кейптаунский  Chavonnes Battery Museum  и медиабашню Объединенной шанхайской медиагруппы  в самом населенном городе Китая.  Выставочное турне лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2018 года по экспозиционным площадкам мира продолжится до апреля 2019 года.

О конкурсе: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетительница на выставке победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетительница на выставке победителей IV международного конкурса имени А. Стенина

 

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шанхае
© РИА Новости / Андрей Акимов
Фотоконкурс Стенина представил работы победителей в Шанхае
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура",  информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia,  медиасеть Al Mayadeen.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ruСоюз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists, международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.

 

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